Rosa López, la primera ganadora de ‘Operación Triunfo’ que nunca llegó a cobrar el cheque del premio: “Se perdió”

Rosa López se convirtió en un nombre icónico en España tras coronarse como la primera ganadora de Operación Triunfo, un reality show que marcó un antes y un después en la industria musical del país. Sin embargo, detrás del glamour y el éxito, hay historias que sorprenden y revelan las complejidades de la fama. Una de estas historias la protagoniza la propia Rosa, quien recientemente compartió un curioso y desconocido capítulo de su vida post victoria en el programa: nunca llegó a cobrar el cheque del premio por un insólito motivo, “se perdió”.

La revelación se realizó durante una tertulia organizada por Javier Cárdenas en Hora Punta de TVE, dedicada a analizar la primera gala de OT 2017. Ante un grupo de invitados, Rosa comentó, “Yo estaba en Babia y perdí un cheque que era bastante grande”. Esta declaración dejó sorprendido al presentador y al público, quienes no podían creer que un premio de 15 millones de las antiguas pesetas (equivalentes a 90.000 euros) simplemente desapareciera sin más.

Al profundizar en su relato, Rosa explicó que en el momento de recibir el premio y el simbólico cheque gigante, no prestó atención a dónde lo colocó. Más sorprendente aún fue su confesión de que durante los seis años posteriores a su triunfo, nunca se ocupó de revisar o preocuparse por los beneficios económicos que su carrera le estaba reportando. “De mi economía no me enteré hasta seis años después”, afirmó.

La incredulidad de los presentes creció cuando Rosa continuó explicando cómo era posible perder un cheque de tal magnitud. “No lo sé, yo me creí que lo había perdido”, respondió a las insistentes preguntas de José María Íñigo y Javier Cárdenas, quienes se mostraban perplejos ante la situación.

La conversación tomó un giro aún más personal cuando Rosa comentó que, pasado este periodo de seis años, la curiosidad por su situación financiera la llevó a investigar. Lo que descubrió la sorprendió: “Llamé a mi padre, me puso al día de todo y descubrí que le habían engañado, no sé quién... Pero eso ya pasó...”.

Rosa da un consejo a los participantes de OT

Este peculiar incidente llevó a Rosa López a ofrecer un consejo a los nuevos participantes de ‘Operación Triunfo’: la importancia de controlar sus finanzas desde el inicio de su carrera. “Desde que estás en la Academia eres empresario”, enfatizaba, destacando la relevancia de ser consciente y responsable de las finanzas personales y profesionales.

El caso de Rosa López no solo ofrece una mirada entre bambalinas a las vicisitudes que enfrentan las estrellas tras alcanzar la fama, sino que también sirve como un recordatorio de que, en el vertiginoso mundo del espectáculo, mantenerse informado y al tanto de los aspectos económicos es tan vital como el talento mismo. La anécdota del cheque perdido se suma a la serie de experiencias que definen la carrera de esta querida artista, marcada tanto por sus logros sobre el escenario como por los inesperados giros fuera de él.