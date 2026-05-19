Las barreras estructurales y los motores del cambio al que se enfrentan las pymes en España

La distancia que existe entre la promesa tecnológica de agilizar los procesos internos de las empresas gracias a una tecnología tan disruptiva como la inteligencia artificial (IA) generativa suele verse afectada por la lentitud de la 'burocracia interna' que frena esos cambios que se han de producir en todos los departamentos.

La mesa redonda 'Transformación empresarial: de la promesa tecnológica al impacto real', de la II Jornada tecnológica de Europa Press celebrada este martes, ha dado algunas de las clave*sobre cómo las 'startups' se presentan como el motor de nuevos negocios en compañías en las que los movimientos que se producen suelen ser más lentos por la propia estructura u operativa de las mismas.

PUBLICIDAD

La coordinadora del Área en la Subdirección General de Ciudadanía, Talento y Emprendimiento Digital, Cristina Roca, mantiene que desde el Ministerio de Transformación Digital creen que hacen falta tres claves. La primera es garantizar que el entorno sea favorable para que las startups nazcan y crezcan. La segunda es la financiación, ya que la mayor parte fracasan por la falta de recursos, y la tercera es la formación.

Entre las medidas que se han adoptado para crear ese espacio favorable para las 'startups' se encuentran leyes como la que se aprobó en 2022 (Ley de las startups), que reduce las trabas administrativas para que se pueda crear una en menos de 24 horas, o la creación del Visado de Nómada Digital, que ayuda a la atracción de talento emprendedor dentro de España.

PUBLICIDAD

Además, "en 2024 se creó el Foro Nacional de Empresas Emergentes que busca básicamente favorecer el ecosistema emprendedor e identificar las barreras a las que se enfrenta", ha destacado Cristina Roca.

La palanca del cambio al éxito de LaLiga ha sido y es la inteligencia artificial, la cual promueve para la innovación y la tecnología de los clubes y de todos los aspectos que tienen que ver con el sector deportivo.

PUBLICIDAD

"Hemos creado un departamento de inteligencia artificial para promover esta tecnología. Fuimos la primera empresa en el sector deportivo en promover la tecnología de la IA. Usamos tanto la inteligencia artificial como el machine learning en las herramientas y proyectos en los que trabajamos", ha afirmado el director de Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial de LaLiga, Prasanna Kumar.

LaLiga mide el impacto real del uso de esta tecnología con Alex, su 'influencer' virtual, o con el proyecto con el que gracias al uso de la inteligencia artificial se gestiona el calendario de los partidos. LaLiga refuerza el uso de la IA entre sus empleados adaptándola a su cultura de trabajo para que sepan manejarse en un espacio de incertidumbre tecnológica.

PUBLICIDAD

El director de Estrategia en Sngular, Julián de Cabo, aporta su perspectiva sobre el impacto real de una tecnología como la inteligencia artificial al comentar: "Se nos olvida que transformar significa cambiar cosas, y descartar cosas que no funcionan y suplantarlas por cosas nuevas, que es algo que las organizaciones, por definición, son reactivas a hacer".

Indica que realmente estas olas de cambios, como la que se vive actualmente con la IA generativa, la que se vivió con la transformación digital o con la revolución de Internet, son puntos de inflexión que permite a las pymes remodelar sus negocios, pero siempre que se ponga el foco en lo que de verdad importa, ya que en muchas ocasiones las organizaciones se equivocan por completo.

PUBLICIDAD

Según sus palabras, "Es básico que los que dirigen la empresa entiendan qué es lo que aporta esa tecnología, que es la primera premisa que suele empezar por ser un fallo". Y señala que las organizaciones normalmente, cuando aparece un perfil que está dispuesto a cambiarles todo, procuran meterlo en un rincón en el fondo del pasillo para que no moleste demasiado en lugar de apostar por él.

En la mesa redonda, también se trató un tema clave para la transformación tecnológica de las compañías: cómo han de apostar por las 'startups' como proveedoras o incluso motores de nuevos negocios en estas organizaciones de gran tamaño.

PUBLICIDAD

Cristina Roca mantiene que juegan un papel importante gracias a su flexibilidad, capacidad de adaptación y especialización. Es ser un socio estratégico en empresas que son más reacias a movimientos rápidos: "Hay que hacerlo acompañados de las startups, del ecosistema emprendedor, porque al final estas empresas no solo aportan tecnología e innovación, sino también una cultura de flexibilidad y de adaptación al entorno que son cualidades muy importantes en el ámbito en el que vivimos actualmente", añade.

El emprendimiento femenino también se enfrenta actualmente a desafíos y los datos lo demuestran. Según el informe de la Fundación Alternativas del año pasado, solo el 20% de las empresas son fundadas por mujeres. Cristina Roca aclara que "existen ciertas barreras estructurales. La primera de ellas es la falta de financiación. Solo el 3% de la inversión en venture capital va destinada a empresas fundadas por mujeres. Esto se debe a la falta de credibilidad a la hora de exponer proyectos o a la poca representación femenina que hay en los comités de inversión de los fondos".

PUBLICIDAD

Cristina Roca se refiere a las medidas de apoyo con estas palabras: "A día de hoy hemos otorgado ya más de 280 préstamos por un valor de más de 42 millones de euros. El objetivo es reducir las barreras estructurales como la financiación, aunque sin olvidarse de la importancia de la mentoría estructurada y que ejemplifica la importancia de los referentes, ya que el 43% de las mujeres que la han recibido y tienen una empresa consiguen escalarla en menos de tres años".

LaLiga se encuentra con sus propios desafíos a los que se enfrentan con soluciones propias para generar ventaja competitiva. Esta es*su principal diferencia, ya que en vez de depender de otras tecnológicas, prefieren crear sus propias tecnologías como un aspecto crucial de la organización.

PUBLICIDAD

Otean el futuro cercano con un mayor número de automatizaciones basadas en inteligencia artificial para la mejora de la eficiencia operativa al igual que la de los clubes, los cuerpos técnicos e incluso la de los jugadores, ya que estos podrán mejorar su rendimiento con mediciones clave que aporten los modelos de IA.

De hecho, los equipos que forman las organizaciones y las pymes se están viendo afectados por los despidos laborales. Un momento al que Julián de Cabo ha aludido como una excusa para poner en la calle a decenas de trabajadores, cuando anteriormente se tenía que haber realizado una reorganización en el equipo.

Lo importante es saber si la compañía libera recursos al aplicar un ERE y los utiliza para la formación y readaptación de la fuerza laboral con la que cuenta. Y ese 'reskilling' se basa no solo en presentar unos buenos resultados en un examen, sino en cómo el trabajador (o en el caso de sus alumnnos, al ser profesor en su tiempo libre) utiliza la inteligencia artificial.

El cierre de la jornada ha contado con el director de Innovación, IA y Empresa de Red.es, Víctor Rodrigo, quien ha aludido al libro 'La Tercera Ola', de Alvin Toffler, para afirmar que estamos en la "cuarta ola" de las transformaciones de la humanidad, la ola de la IA. A modo de resumen, ha destacado que no se trata de "poner tecnología encima de procesos viejos, ni de digitalizar lo que ya existía sin preguntarse si tiene sentido digitalizar lo que estábamos haciendo".