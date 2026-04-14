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La pívot Awa Fam hace historia para el baloncesto español con su tercer puesto en el 'draft' de la WNBA

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La pívot alicantina Awa Fam, de 19 años, fue elegida por las Seattle Storm este lunes en el tercer puesto del 'draft' de la WNBA 2026, la mejor posición de una jugadora española en la historia superando a Raquel Carrera y su 15º lugar.

Después de escuchar los nombres de las estadounidenses Azzi Fudd, en el uno, de Olivia Miles, el dos -ambas cuatro años mayores que la española-, Awa Fam se levantó al ser elegida en la tercera posición del 'draft' de la WNBA 2026, como Pau Gasol en el 'draft' de la NBA en 2001. La joven pívot acababa de hacer historia para el baloncesto español, que tenía como hito la 15ª posición de Raquel Carrera en 2021.

"He soñado con llegar a la WNBA desde que tenía 12 años, y estar aquí representando (al baloncesto español) es muy especial para mí. Estoy muy agradecida. Yo solo quiero seguir siendo yo misma y seguir aprendiendo", dijo Fam a los micrófonos de ESPN tras ser elegida por las Seattle Storm.

La pívot, que defenderá hasta final de esta temporada la camiseta de valencia Basket, debutó al máximo nivel con tan solo 15 años, y ya puede presumir, con 19 años, de haber levantado dos Ligas (2023 y 2024), dos Copas de la Reina (2024 y 2026) y una Supercopa (2023). Además, se colgó la plata en el Eurobasket de 2025 con la selección española.

En este 'draft', solo unos minutos más tarde, su compañera en 'La Familia' y del Perfumerías Avenida, fue elegida en el puesto número 7 por las Portland Fire, segunda mejor posición histórica para una española. Y en el primer pick de segunda ronda, la española Marta Suárez, que juega en Estados Unidos con TCU Horned Frogscon, y fue seleccionada por las Golden State Valkyries.

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