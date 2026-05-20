Ex jefe militar de OTAN: "Rutte pasó más de 20 horas al teléfono con Sánchez para acordar las capacidades"

El expresidente del Comité Militar de la OTAN Rob Bauer ha desvelado que el secretario general aliado, Mark Rutte, mantuvo el contacto telefónico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante "más de 20 horas" en la víspera de la cumbre de La Haya, cuando los países de la OTAN acordaron los objetivos de capacidades, que va aparejado al nuevo listón de gasto del 3,5% del PIB en Defensa.

"Sé que el secretario general Rutte estuvo al teléfono con el presidente del Gobierno Sánchez durante muchas, muchas horas. Más de 20 horas en distintas llamadas para asegurarse de que hubiera un acuerdo", ha afirmado en una entrevista con Europa Press, durante su visita a Madrid para participar en el VII Foro Internacional Expansión.

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Bauer incide en que el resultado fue que España dio el 'sí' a los objetivos de capacidades, a los que se refiere como "la lista de la compra" de la OTAN en materia militar para garantizar la seguridad colectiva, siguiendo los planes militares de la organización.

"España, a través del presidente Sánchez, dijo: 'Sí, estoy de acuerdo'. Y España debería adquirir estas capacidades", ha afirmado sobre la polémica generada en la última cumbre de líderes de la OTAN en La Haya, cuando la posición de España tensó la reunión tras negarse a aprobar el objetivo de gasto del 3,5% del PIB en Defensa y limitarse a aceptar la evaluación militar conjunta de los requerimientos de medios militares y armamento, sin ponerle una cifra. A fin de cuentas, los denominados objetivos de capacidades son el resultado de un conjunto de estrategias militares, planes y listas de requisitos en los que todos los aliados trabajaron y pactaron.

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Sobre el papel de Rutte, recalca que "tiene 32 jefes" con los que mantiene contactos regulares, quitando hierro al tono adulador que mantiene con Trump. "Cada líder lleva sus propios problemas nacionales a la mesa de la OTAN. Básicamente, esperan que, por arte de magia, el secretario general resuelva sus problemas nacionales en Bruselas o durante la cumbre, lo cual, por supuesto, no es posible", ha explicado.

De todos modos, el máximo responsable militar de la OTAN hasta enero de 2025 insiste en que la evaluación anual que hará la OTAN sobre la marcha de los compromisos de capacidades dejará a las claras si los aliados están cumpliendo con lo pactado en La Haya. "Si España no compra lo que prometió comprar, entonces se le puede reprochar legítimamente a España, igual que a otras naciones que no cumplan lo prometido", ha apuntado.

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El gasto en Defensa de un aliado tiene repercusiones en la defensa de todos los miembros de la OTAN, avisa Bauer, quien esboza un paralelismo con un "escudo construido colectivamente" para disuadir la amenaza de Rusia y grupos terroristas internacionales. "Si falta una pieza porque España, por ejemplo, no está haciendo lo que prometió, ya no podremos defendernos colectivamente. No es solo un problema para España. Es un problema para todos", ha señalado.

"ES INGENUO PENSAR QUE SOLO ESTAMOS EN GUERRA SI LOS TANQUES RUSOS ENTRAN EN MADRID"

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A lo largo de la entrevista con Europa Press, el almirante neerlandés retirado incide en que los países europeos "están ya en guerra" con Rusia en el dominio cibernético y en el campo de la desinformación, que es considerada por el conjunto de la alianza como la principal amenaza a la seguridad euroatlántica.

"Creo que estamos en guerra. Estamos a diario en una guerra cibernética que viene de Rusia", subraya, y hace referencia a los ataques continuos contra empresas, hospitales e infraestructuras, al tiempo que advierte de que la "desinformación" es también otro elemento de guerra que lanza Moscú en todos los países, incluyendo España.

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"Es ingenuo pensar que solo estamos en guerra si los tanques rusos entran rodando por Madrid", recalca Bauer, para incidir en que la economía global hace que "nadie sea independiente" ni quede a salvo de una crisis de seguridad. Y pone como ejemplo el apagón que tuvo lugar en la península en abril de 2025 para insistir en que ese tipo de situaciones de "caos" son las que preceden o suceden durante las guerras.

"Los rusos, como consecuencia de todos esos ciberataques de los últimos años, se han infiltrado en todos esos sistemas", apunta, sobre posibles disrupciones en servicios básicos como el eléctrico.

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De todos modos, el ex jefe militar de la OTAN no descarta que Rusia pueda emplearse en un ataque convencional contra territorio aliado. "Nadie pensaba que Rusia realmente atacaría a Ucrania. Todo el mundo decía que la nueva guerra sería con ciberataques e Inteligencia, y ya no tendríamos guerras físicas. Y, para sorpresa de todos, atacaron físicamente, como en la Primera Guerra Mundial: con trincheras y bombardeos de artillería", argumenta sobre la ofensiva a gran escala rusa lanzada contra Ucrania en febrero de 2022, solo ochos meses después de que accediera al cargo de la OTAN.

Bauer advierte de que Rusia combina estas operaciones con "tecnología del siglo XXI" como misiles hipersónicos o ciberataques y todo lo demás. "Depende de la situación, pero estoy absolutamente seguro de que los rusos harán todo lo posible para asegurarse de que no podamos organizarnos", afirma.

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Y recalca que el esfuerzo de defensa reside en toda la sociedad, no solo el estamento militar, insistiendo en que para defender la paz hay que estar preparado para la guerra y que la falta de preparación "aumenta la probabilidad de que estalle una guerra". "Si estás tan en contra del Ejército que no quieres invertir en él, en realidad, la probabilidad de que te ataquen aumenta. Eso es lo triste", ha indicado.

LA ADHESIÓN DE UCRANIA A LA OTAN SERÍA POSITIVA

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Respecto a la marcha de la guerra en Ucrania, Bauer considera que ni "Rusia está ganando, ni Ucrania está perdiendo", por lo que ahora el futuro de la guerra depende de "cuánto tiempo" Moscú y Kiev están dispuestas a continuar la contienda bélica.

Aquí se para y marca una clara diferencia entre Ucrania y Rusia, insistiendo en que si los ucranianos detienen la guerra "habrá perdido su país". "Si Rusia detiene la guerra hoy, la guerra termina. Esa es la diferencia", ha resumido, apuntando que Kiev no puede abandonar la lucha e insiste en que Europa juegue un papel y hable con Rusia porque "el resultado" de la guerra "es de interés para Europa".

Sobre el resultado de las eventuales negociaciones, Bauer recalca que su opinión es que no debería ser "algo automático" que "todo lo que ahora está ocupado por los rusos deba ser ruso", aunque apunta que depende de Ucrania aceptar los términos de la paz.

Y respecto al papel de mediación de Washington, aduce los "cambios de opinión" de Trump para señalar que se ha dado cuenta de la complejidad de las negociaciones para el fin del conflicto. "Descubrió que no es fácil, porque no es tan simple como pensaba", asegura sobre Trump. "Durante mucho tiempo, creo que pensó que, si dos personas tienen un desacuerdo y una quiere vender por seis y la otra quiere comprar por cuatro, él podría intervenir y decirles a ambos: 'Es cinco'", asegura sobre el enfoque del presidente norteamericano.

Asimismo, sobre la eventual adhesión de Ucrania a la OTAN, expresada en la cumbre de Bucarest de 2008 pero sin que se hayan dado pasos hacia ella, el ex líder militar de la OTAN sostiene que sería positivo para la organización. "Son las Fuerzas Armadas más grandes de Europa, con la experiencia más reciente en una guerra, responsables de mucha innovación y de mostrarnos lo que significa ser resiliente", apunta, aunque recuerda que por el momento no se da el consenso necesario en la OTAN para sumar a Ucrania mientras el país esté en guerra.