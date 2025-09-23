España

Muere un jardinero por la picadura de avispas asiáticas: “Se desplomó de repente”

Fueron cuatro heridas letales en la cabeza, que le causaron la muerte al instante

Por Antonio Duro

Una avispa asiática (Freepik)
Una avispa asiática (Freepik)

La avispa asiática mata a 20 personas cada año. El pasado lunes, 8 de septiembre, fue el francés Laurent Duval, la víctima del insecto. Se trataba de un padre de familia 54 años de edad que trabajaba como jardinero en Monsures, al sur de Amiens. El hombre recibió cuatro picaduras en la cabeza por el animal y falleció en los jardines comunitarios por un shock anafiláctico.

También conocida como avispa de patas amarillas se trata de un insecto originario del sudeste asiático. La avispa asiática , al igual que el avispón europeo, puede inocular su veneno al ser humano. Según los datos recopilados en Europa, la avispa asiática no representa más peligro que su homólogo europeo, pero debido a su tamaño, las picaduras causan más dolor, ya que es capaz de inocular mayor cantidad de veneno.

La voz de los expertos

Uno de los especialistas en este insecto y en retirar los nidos para evitar el peligro ha trasladado información útil al periódico francés CourrierPicard. El hombre trabaja en la misma región donde sucedió todo. Los medios le han preguntado si estamos ante un caso alarmante y el ha confesado que en realidad es la misma situación de siempre. “Haré el recuento en diciembre. El año más grande que tuve fueron 87 nidos de avispas asiáticas. Trabajo en un radio promedio de treinta kilómetros alrededor de Conty.”

El caso de Duval ha instalado el miedo en la región y el experto ha alertado de la situación para el próximo fin de semana: “Allí tenemos que limpiar los nidos en los árboles, pero no los vemos mucho. Está amainando, hace más frío... Este fin de semana, la temperatura sube a 28 grados, así que la gente me llamará y volverá a ver a los insectos volando."

Un nido de avispas asiáticas
Un nido de avispas asiáticas (Campo Galego)

La prioridad es erradicar los nidos en toda Europa. El aumento de esta especie de avispas en Galicia también es imparable debido a su gran capacidad de reproducción y en días de alta temperatura son todavía más peligrosas. La lucha contra esta especie invasora ha obligado a crear equipos especiales de intervención como el que ha operado en la comarca de O Salnés, en Pontevedra, una de las zonas más afectadas por este insecto que ha angustiado a los vecinos de la zona.

Las precauciones y síntomas

“Nunca erradicaremos la avispa asiática. Los municipios deberían cubrir el coste de la destrucción de estos nidos. Hay quienes no lo hacen; no quieren pagar. El coste oscila entre 90 y 140 €. El departamento reembolsa hasta 80 euros.“, ha informado uno de los expertos en la especie.

La picadura de la avispa asiática puede ser mortal en algunos casos

Los síntomas de la picadura de avispa asiática incluyen dolor agudo, ardor, inflamación y enrojecimiento en la zona afectada. Todos los síntomas pueden extenderse y durar horas o días. En personas alérgicas o ante una picadura múltiple, pueden aparecer síntomas graves de anafilaxia, como dificultad para respirar, hinchazón de garganta, náuseas, vómitos, mareos o pérdida de conocimiento, que requieren atención médica inmediata. En cualquier caso es importante ponerte en manos de un especialista y tratar de extraer el veneno lo más rápido posible. El especialista aconseja: “Una vez hayas observado al insecto característico de patas amarillas cerca evita hacer movimientos bruscos o llamar su atención. ”

