Maldivas recurre a expertos finlandeses para rescatar los cuerpos de los buzos italianos

Malé (Maldivas), 18 may (EFE).- Las autoridades de Maldivas recurrieron este lunes a expertos finlandeses para recuperar los cuerpos de cuatro turistas italianos atrapados en una cueva submarina, después de que un buzo militar muriera durante las labores de rescate el pasado fin de semana.

"La misión está siendo discutida entre los expertos finlandeses y la Guardia Costera", afirmó el portavoz del Gobierno maldivo, Mohamed Hussain Shareef, al diario local Mihaaru.

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Las operaciones quedaron paralizadas el sábado tras la muerte del sargento Mohamed Mahdhee, miembro del ejército maldivo, que se sintió indispuesto mientras participaba en la búsqueda de los desaparecidos.

El Gobierno decidió entonces recurrir a especialistas extranjeros debido a que los efectivos locales solo están entrenados para descender hasta 50 metros de profundidad, mientras se sospecha que los cuerpos permanecen atrapados a unos 60 metros dentro de una estrecha caverna submarina.

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"Los expertos bajarán a la cueva. Los buzos maldivos ya no se sumergirán en ella", afirmó el portavoz.

El accidente ocurrió el pasado 14 de mayo, cuando un grupo de cinco turistas italianos no logró regresar a la superficie tras adentrarse en una cueva cercana a la isla de Alimathà, un popular destino de submarinismo.

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Hasta ahora, los equipos de emergencia solo han recuperado el cadáver de uno de los turistas en la entrada de la cueva, mientras los otros cuatro —tres mujeres y un hombre— continúan atrapados en el interior.

El Ministerio de Exteriores de Italia dio por muertos a los cinco submarinistas.

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