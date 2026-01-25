Reino Unido anunció la creación de un “FBI británico” para combatir el terrorismo y el crimen organizado

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, y el primer ministro, Keir Starmer, visitan la mezquita de Peacehaven el 23 de octubre de 2025 en Peacehaven, Reino Unido (Peter Nicholls/Pool via REUTERS/Archivo)

La ministra del Interior del Reino Unido, Shabana Mahmood, anunció el sábado la creación de un nuevo Servicio Nacional de Policía (NPS), al que describió como un “FBI británico”, en el marco de lo que calificó como una de “las reformas más significativas de la policía que el país ha visto en 200 años”.

El objetivo principal de este nuevo cuerpo es modernizar la Policía británica para enfrentar las nuevas formas de delincuencia que amenazan al país, como el fraude, el terrorismo, el crimen organizado, el abuso en línea y otras actividades delictivas “modernas y complejas”.

“La delincuencia está cambiando”, reflexionó Mahmood en un video publicado en redes sociales. “Pero la Policía no (le) ha seguido el ritmo”, lamentó, y adelantó que la próxima semana presentará “un modelo completamente nuevo de actuación policial que ofrecerá una Policía de proximidad que proteja a la comunidad al tiempo que combate la delincuencia nacional, protegiendo a todos”.

Esta nueva entidad integrará funciones de agencias ya existentes, como la Agencia Nacional contra el Crimen y las unidades regionales dedicadas al combate del crimen organizado, en una sola organización. Según informó la BBC, el gobierno británico planea dotar al Servicio Nacional de Policía (NPS) de “tecnología de última generación para rastrear y atrapar a criminales peligrosos”, así como de “talento de clase mundial”.

El NPS estará encabezado por un comisionado de policía nacional, quien se convertirá en el jefe policial de mayor rango en el país. Esta nueva fuerza asumirá la investigación y persecución de delitos de alto impacto a nivel nacional, como terrorismo, fraude y crimen organizado, más allá de la “epidemia de delincuencia cotidiana”, según reportó la cadena pública.

La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, saluda a los agentes de policía a su llegada a Crumpsall Lane para hacer declaraciones (REUTERS/Phil Noble/Archivo)

En una declaración conjunta, la Policía Metropolitana, la policía antiterrorista y el Consejo Nacional de Jefes de Policía subrayaron que “la delincuencia moderna requiere una respuesta policial moderna”. Las instituciones apoyan la creación del nuevo Servicio Nacional de Policía (NPS) y han defendido durante años la necesidad de reunir a algunos de los equipos policiales más capacitados del país bajo una sola estructura.

El comunicado destaca el “alto reconocimiento internacional” de la policía antiterrorista británica y el profesionalismo de sus agentes, pero advierte que la transformación debe gestionarse con cautela. El éxito del NPS, afirman, dependerá de mantener vínculos sólidos con la policía local y las comunidades a las que sirven.

“Los agentes de barrio siguen siendo indispensables para desmantelar el crimen organizado y combatir el terrorismo. Sus relaciones, conocimientos y presencia sobre el terreno son fundamentales para la seguridad pública”, señala el texto. A medida que avance la reforma, proteger esos lazos locales será esencial para que el nuevo organismo fortalezca y no debilite el vínculo entre la policía y los ciudadanos.

El NPS se implementará por etapas y trabajará en coordinación con las agencias actuales y las unidades regionales contra el crimen organizado durante el proceso de transición.

El Servicio Nacional de Policía investigará el crimen organizado, el terrorismo, el fraude y el abuso infantil en línea (REUTERS/Phil Noble)

Neil Basu, exjefe de la policía antiterrorista, expresó su respaldo a los planes, asegurando que el NPS será “mucho más capaz como sistema de seguridad nacional para lidiar más efectivamente con los delitos mayores, el crimen organizado y el terrorismo en todas sus formas”.

Por su parte, Graeme Biggar, director general de la Agencia Nacional contra el Crimen, también apoyó la propuesta. “Estoy orgulloso del excelente trabajo que realizan los agentes de la NCA para proteger al público de la delincuencia grave y organizada, así como de las amenazas nuevas y emergentes. Pero el sistema policial en general está obsoleto. La delincuencia ha cambiado, la tecnología ha cambiado y nuestra respuesta debe cambiar”, afirmó.

(Con información de Europa Press)