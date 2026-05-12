Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy lunes 11 de mayo

La capacidad de los embalses de agua en España (EFE)

La capacidad de los embalses de agua en España se encuentra en un 83,67 %, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, divulgado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Según esta información oficial, la capacidad hídrica en el país subió en los últimos siete días.

PUBLICIDAD

España cuenta con una red de embalses que juega un papel estratégico en la regulación y almacenamiento del agua, por lo que su constante monitoreo es clave debido al impacto de este recurso desde la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Panorama general del agua en España

Fecha: lunes 11 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.892 hm3.

PUBLICIDAD

Porcentaje de agua embalsada: 83,67 %.

Variación de hace una semana: 140 hm3.

PUBLICIDAD

Variación porcentual semanal: 0,25 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 43.144 hm3.

PUBLICIDAD

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 76,98 %.

Situación de los embalses en España por comunidad autónoma

La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 87,00%.

PUBLICIDAD

Aragón: 85,16%.

Asturias: 82,24%.

PUBLICIDAD

C. Valenciana: 59,51%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 88,68%.

PUBLICIDAD

Castilla-La Mancha: 71,02%.

Cataluña: 92,21%.

Comunidad de Castilla y León: 87,23%.

Extremadura: 85,12%.

Galicia: 86,21%.

Murcia: 33,78%.

Navarra: 86,46%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.