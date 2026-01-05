Entre cuatro y ocho meses de cárcel para los diez acusados por acosar a Brigitte Macron: inventaron que nació como un hombre

Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El Tribunal Correccional de París ha condenado este lunes a penas de cuatro y ocho meses de cárcel a los diez acusados por ciberacosar a la primera dama francesa, Brigitte Macron, que solo tendrán que cumplir en prisión en caso de reincidencia. Los acusados han sido condenados por “perjudicar a la denunciante”, usando términos “maliciosos, degradantes e insultantes” y por querer dañarla acusándola de pedofilia, según detalla el presidente del tribunal, Thierry Donnard, y recoge el diario francés Le Monde.

Además, todos tendrán que abonar de forma solidaria a la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, una indemnización de 10.000 euros por daños morales. Los condenados, que difundieron bulos sobre que Brigitte Macron había nacido hombre y que era una mujer transgénero, así como comentarios maliciosos sobre la diferencia de edad entre la primera dama y el presidente francés, tienen edades comprendidas entres 41 y 65 años, y profesiones muy dispares, entre las que destacan desde una vidente hasta un corredor de bolsa pasando por un cargo electo local, un escritor o un galerista.

La primera dama francesa presentó una denuncia en 2024 después de que circularan en redes sociales mensajes y fotografías que sugerían que ella era una mujer transgénero nacida con el nombre de Jean-Michel Trogneux, el de su hermano mayor. Los rumores cobraron fuerza en Estados Unidos el año pasado, después de que la comentarista conservadora Candace Owens, una influencer con millones de seguidores, los repitiera. En julio, los Macron presentaron una demanda por difamación contra Owens en el estado de Delaware.

*Con información elaborada por EFE.