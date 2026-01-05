España

Entre cuatro y ocho meses de cárcel para los diez acusados por acosar a Brigitte Macron: inventaron que nació como un hombre

Solo tendrán que cumplir en prisión en caso de reincidencia y deben que abonar una indemnización de 10.000 euros por daños morales a la primera dama francesa

Guardar
Brigitte Macron, esposa del presidente
Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El Tribunal Correccional de París ha condenado este lunes a penas de cuatro y ocho meses de cárcel a los diez acusados por ciberacosar a la primera dama francesa, Brigitte Macron, que solo tendrán que cumplir en prisión en caso de reincidencia. Los acusados han sido condenados por “perjudicar a la denunciante”, usando términos “maliciosos, degradantes e insultantes” y por querer dañarla acusándola de pedofilia, según detalla el presidente del tribunal, Thierry Donnard, y recoge el diario francés Le Monde.

Además, todos tendrán que abonar de forma solidaria a la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, una indemnización de 10.000 euros por daños morales. Los condenados, que difundieron bulos sobre que Brigitte Macron había nacido hombre y que era una mujer transgénero, así como comentarios maliciosos sobre la diferencia de edad entre la primera dama y el presidente francés, tienen edades comprendidas entres 41 y 65 años, y profesiones muy dispares, entre las que destacan desde una vidente hasta un corredor de bolsa pasando por un cargo electo local, un escritor o un galerista.

La primera dama francesa presentó una denuncia en 2024 después de que circularan en redes sociales mensajes y fotografías que sugerían que ella era una mujer transgénero nacida con el nombre de Jean-Michel Trogneux, el de su hermano mayor. Los rumores cobraron fuerza en Estados Unidos el año pasado, después de que la comentarista conservadora Candace Owens, una influencer con millones de seguidores, los repitiera. En julio, los Macron presentaron una demanda por difamación contra Owens en el estado de Delaware.

*Con información elaborada por EFE.

Temas Relacionados

FranciaAcosoCiberacosoEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora del temporal de nieve y lluvias por la borrasca ‘Francis’: la Aemet mantiene los avisos en la mitad de España

Las temperaturas más bajas de la península se darán en la provincia de Guadalajara, con -8 ºC, y donde se acumulará más nieve es en Segovia y Soria

Última hora del temporal de

El precio de la vivienda alcanza máximos históricos tras subir un 16,2% en 2025, el mayor aumento desde la burbuja inmobiliaria

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, advierte de que la oferta actual resulta insuficiente para absorber la demanda existente, lo que empuja los precios al alza de forma sostenida

El precio de la vivienda

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 5 enero

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del

47 menores han muerto por ahogamiento en las playas y zonas de baño de España en 2025

Un balance elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo cifra el total en 472 víctimas y advierte de que la ausencia de vigilancia sigue siendo un factor relevante

47 menores han muerto por

El PP anuncia la creación de una Comisión de Investigación en el Senado sobre la “caja negra” de la SEPI y el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra

También han llamado a declarar en un pleno extraordinario del próximo 15 de enero a las vicepresidentas María Jesús Montero y Sara Aagesen

El PP anuncia la creación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP anuncia la creación

El PP anuncia la creación de una Comisión de Investigación en el Senado sobre la “caja negra” de la SEPI y el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra

Cómo poner las cadenas de nieve al coche y qué tener en cuenta para una conducción segura

Ayuso pide explicaciones a Zapatero por haber “cooperado con la dictadura” de Maduro: “Como española, siento vergüenza”

El PP se opone a Trump y pide que sea Edmundo González quien lidere la transición en Venezuela: “Delcy Rodríguez carece de legitimidad”

Albares denuncia el “precedente” que crea la actuación de Estados Unidos en Venezuela: “No nos vamos a resignar a que se imponga la ley del más fuerte”

ECONOMÍA

El precio de la vivienda

El precio de la vivienda alcanza máximos históricos tras subir un 16,2% en 2025, el mayor aumento desde la burbuja inmobiliaria

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 5 enero

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 5 de enero

DEPORTES

Isabel Rivero, tercera española en

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’