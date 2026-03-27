Rusia envía a Irán drones modernizados para la guerra en Medio Oriente

Rusia envió drones avanzados a Irán tras mejorar su tecnología en la guerra de Ucrania (Reuters)

Rusia enviará un cargamento de drones a Irán, que incluye versiones mejoradas de la tecnología de drones que Teherán suministró originalmente a Moscú tras su invasión de Ucrania, según informaron a The Associated Press funcionarios estadounidenses y europeos.

Irán lleva más de un mes lanzando ataques con drones contra Israel, sus vecinos del Golfo y bases estadounidenses en todo Oriente Medio, tras el ataque estadounidense e israelí contra el país. Si bien Irán posee sus propios drones Shahed, Rusia ha introducido mejoras en su diseño durante la guerra de Ucrania, incluyendo mejores capacidades de navegación.

Rusia adaptó los drones Shahed iraníes y desarrolló variantes propias para el combate (Reuters)

Funcionarios rusos e iraníes mantuvieron conversaciones muy activas este mes sobre la transferencia de drones de Rusia a Irán, según declaró a AP un funcionario de inteligencia europeo. Un funcionario de defensa estadounidense indicó que no está claro si el envío es una entrega única o parte de una serie.

Ninguno de los funcionarios pudo precisar la importancia de la entrega ni la cantidad de drones enviados. Otro funcionario europeo afirmó que un número reducido de drones no tendría un impacto significativo en el resultado de la guerra. Todos los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos delicados.

El funcionario de defensa estadounidense afirmó que tampoco está clara la motivación de Moscú para entregar a Teherán drones más avanzados, dado que cada munición enviada a Teherán es una que Rusia no puede lanzar contra Ucrania.

El intercambio de drones entre Rusia e Irán forma parte de una cooperación militar creciente (Reuters)

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el viernes en París, tras la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7, que “Rusia no está haciendo nada por Irán que obstaculice o afecte en modo alguno nuestra operación o su eficacia”. La Casa Blanca y el Pentágono no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Marco Rubio afirmó en París que el apoyo ruso a Irán no afecta la eficacia de las operaciones estadounidenses (Reuters)

El funcionario europeo afirmó que sus servicios de inteligencia sugieren que un cargamento de drones está en camino, pero que no podían confirmar con exactitud cómo se transportan. Dos convoyes de camiones que transportaban lo que Rusia ha descrito como ayuda humanitaria viajaron a Irán desde Rusia a través de Azerbaiyán, y es posible que contengan drones, añadió el funcionario.

La embajada rusa en Bakú, la capital de Azerbaiyán, informó que siete camiones con 150 toneladas de alimentos y otra ayuda humanitaria cruzaron a Astara, en el norte de Irán, el viernes, mientras que el Ministerio de Emergencias de Rusia indicó que también se entregaron 313 toneladas de medicamentos a Astara por ferrocarril, según informó la agencia de noticias Interfax.

Un segundo funcionario europeo afirmó que su país no ha podido confirmar la transferencia de drones rusos a Irán, pero indicó que, si se transportan drones en camiones, es probable que su número sea reducido y que se trate principalmente de un gesto simbólico para mantener las relaciones de Moscú con Teherán. El funcionario añadió que Moscú está ayudando a Irán con la selección de objetivos.

Nuevos modelos de drones buscan superar las defensas antiaéreas con señuelos y tecnología avanzada (Reuters)

Rusia e Irán comparten información de inteligencia

Según la última evaluación de inteligencia de defensa del Reino Unido, es casi seguro que Rusia proporcionó entrenamiento e inteligencia a Irán, incluyendo información sobre tipos de drones y guerra electrónica, antes de la guerra en Oriente Medio.

Irán también comparte información con Rusia “de forma bastante generosa”, afirmó el funcionario de inteligencia europeo, añadiendo que los funcionarios rusos sabían que Ali Larijani, un alto cargo de seguridad iraní, había muerto antes que el resto del mundo.

Autoridades rusas supieron de la muerte de Ali Larijani antes que el resto de la comunidad internacional (Europa Press)

Sin embargo, la relación de Rusia con Irán ha sido tensa, dijo el funcionario europeo, y agregó que los funcionarios iraníes se sintieron “profundamente decepcionados” después de que Rusia no ayudara a Irán durante su conflicto de 2025 con Israel, que llevó a Trump a ordenar un ataque contra tres sitios nucleares iraníes clave.

Preguntado el jueves sobre las informaciones publicadas en el Financial Times según las cuales Rusia estaba suministrando drones a Irán, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, las calificó de “noticias falsas”.

Dmitry Peskov calificó de “noticias falsas” los reportes sobre el suministro ruso de drones a Irán (Europa Press)

Rusia e Irán firmaron un acuerdo de 1.700 millones de dólares para la adquisición de la tecnología de drones Shahed de Irán, después de que el presidente Vladimir Putin invadiera Ucrania en 2022 y Moscú comenzara a utilizar las importaciones iraníes en combate ese mismo año.

Los drones iraníes se enviaron inicialmente desmontados a Rusia, pero posteriormente se inauguró una línea de producción en la planta de Alabuga, en la región central rusa de Tatarstán.

Desde entonces, la planta se ha expandido rápidamente y ha contratado a más trabajadores, incluidas mujeres africanas que afirman haber sido engañadas para fabricar drones.

Rusia produjo versiones más avanzadas de los drones iraníes

Rusia y Teherán firmaron un acuerdo de 1.700 millones de dólares por la tecnología Shahed (EFE)

Los especialistas rusos han adaptado y perfeccionado el dron Shahed creando señuelos sin explosivos diseñados para saturar las defensas aéreas. Además, le han añadido motores a reacción, cámaras, sistemas avanzados de contrainhibición, enlaces de radio, plataformas de computación con inteligencia artificial y dispositivos de internet Starlink.

Los restos de drones encontrados en Ucrania también indican una mayor cooperación entre Irán y Rusia en tecnología bélica, incluidos intercambios de sistemas avanzados antiinterferencias y motores a reacción que también se utilizan para propulsar los misiles de crucero iraníes.

El funcionario estadounidense dijo que no está claro qué versión o versiones del dron está enviando Moscú a Irán.

Versiones modernas del Shahed están equipadas con sistemas avanzados contra interferencias (Reuters)

A principios de este año, funcionarios ucranianos informaron que las tropas rusas perdieron el acceso a sus terminales de internet satelital Starlink en el frente después de que Ucrania solicitara a SpaceX, la empresa de Elon Musk, que ayudara a impedir que Rusia utilizara el servicio en Ucrania. En consecuencia, las fuerzas rusas perdieron la capacidad de mando y control, así como la navegación de los drones compatibles con Starlink.

Moscú podría estar entregando a Irán sus drones con capacidad Starlink debido a las dificultades que enfrentan las fuerzas rusas para utilizarlos en Ucrania, según declaró un funcionario estadounidense. O bien, Moscú podría estar proporcionando a Irán otras variantes del Shahed, como las propulsadas a reacción, las que utilizan inteligencia artificial para pilotar el dron incluso sin señal o las equipadas con cámaras de reconocimiento, añadió el funcionario.

Los primeros drones Shahed llegaron a Rusia desmontados y luego se fabricaron localmente (Reuters)

Los drones más avanzados crean problemas para Estados Unidos y sus aliados

Según el funcionario, la entrega de drones rusos avanzados a Irán podría poner en entredicho la capacidad de Estados Unidos y sus aliados para interceptar drones entrantes, dependiendo de la cantidad de drones rusos que se envíen o de lo que Irán haga con la tecnología rusa más avanzada.

Los drones propulsados ​​por reactores son más rápidos y, por lo tanto, resultan mucho más difíciles de derribar para el sistema antidrones estadounidense actualmente desplegado en Oriente Medio sin depender de existencias limitadas de armas costosas de alta gama.

(AP)