España insta a volver a las negociaciones en Oriente Medio y a parar los ataques en Líbano

Madrid, 15 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, instó este miércoles a los actores implicados en el conflicto en Oriente Medio a que retomen las negociaciones y pidió el cese de "la violencia indiscriminada" en el Líbano.

"Defendimos desde el primer momento que solo con una paz justa y duradera para el pueblo palestino puede haber estabilidad en Oriente Medio. (...) Y ahora, una vez más, hemos vuelto a ser los primeros en rechazar contundentemente la guerra en Oriente Medio, donde defendemos, porque no hay otra solución, la desescalada, el diálogo, la vuelta a la mesa de negociación", dijo el jefe de la diplomacia española durante un acto con motivo del 20 aniversario de Casa Árabe, la principal institución del mundo árabe en el país.

Albares expuso que esa defensa del diálogo es la razón por la que desde el Gobierno de España "apoyamos la mediación de Pakistán" para que logre salir adelante una segunda ronda de negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos.

El ministro también reclamó el cese de "la violencia indiscriminada en Líbano" y "los ataques en violación del derecho internacional, muy especialmente a los soldados de FINUL (la misión de paz de la ONU en Líbano)", y dedicó unas palabras a los soldados españoles allí desplegados bajo bandera de las Naciones Unidas, y a sus familias, de los que dijo que "representan los mejores valores de la sociedad española".

España "tiene un compromiso constante con el diálogo, con la cooperación y con el respeto mutuo con los países árabes. España y su política exterior saben muy bien que la cooperación siempre es más poderosa que la confrontación", reiteró Albares.

"En estos momentos de reconfiguración de los equilibrios regionales y globales, España apuesta más que nunca por la diplomacia y por el diálogo, y por reforzar nuestras relaciones tanto con los países árabes del Mediterráneo como con los del Golfo", añadió.

Las declaraciones del jefe de la diplomacia española se producen en medio de las especulaciones sobre la celebración de una segunda ronda de contactos directos entre Irán y Estados Unidos, que quedó descartada para este jueves y viernes, según confirmó a EFE una fuente con conocimiento directo de la materia, lo que traslada cualquier posible encuentro al inicio de la próxima semana.

Pese a la mediación paquistaní, las partes no han logrado fijar todavía una fecha para retomar el diálogo iniciado el pasado fin de semana. "No hay conversaciones directas programadas para mañana ni para el viernes. Las nuevas negociaciones siguen bajo discusión, pero aún no se ha cerrado nada", precisó la fuente. EFE

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