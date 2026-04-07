España

El Consejo de Ministros aprueba la reforma constitucional para blindar el aborto

El Gobierno propone incluir el aborto en el artículo 43 de la Carta Magna, por lo que no sería un derecho fundamental

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una sesión de control al Gobierno. (Eduardo Parra / Europa Press)
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una sesión de control al Gobierno. (Eduardo Parra / Europa Press)

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al proyecto de reforma de la Constitución que incluirá en la Carta Magna el derecho al aborto. La iniciativa de los ministerios de Justicia y Sanidad se aprueba tras el aval del Consejo de Estado, pero necesitará el apoyo del PP para salir adelante. “Reconocemos el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo, a interrumpir voluntariamente su embarazo”, ha valorado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha anunciado la medida en rueda de prensa.

En concreto, el Gobierno propone ampliar el artículo 43, con un nuevo punto que inste a los poderes públicos a garantizar "el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.

Con esta reforma, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024. “Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en su dimensión prestacional”, ha expresado Redondo. Para la ministra, la prestación del aborto en la sanidad pública “está en riesgo” y así lo demuestran los datos: en 2024, tan solo el 20% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realizaron en centros públicos.

*Noticia en ampliación

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