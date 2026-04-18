El PP alerta de que los acuerdos de Sánchez con China ponen en riesgo la autonomía estratégica de la UE

La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha advertido este sábado de que los acuerdos firmados por el Gobierno de Pedro Sánchez con China podrían "comprometer la autonomía estratégica de la Unión Europea" y aumentar la dependencia industrial, económica y tecnológica del bloque comunitario.

Montserrat ha criticado que el Ejecutivo español haya suscrito cerca de una veintena de acuerdos que abarcan ámbitos económicos, industriales, científicos y tecnológicos durante la reciente visita oficial del presidente a China, algunos de ellos en ámbitos que considera "sensibles" y que, a su juicio, se alejan del enfoque europeo de reducción de riesgos ('de-risking').

"La Unión Europea ha definido con claridad su posición: no se trata de romper relaciones con China, sino de reducir dependencias críticas y proteger sectores estratégicos y evitar transferencias tecnológicas que puedan comprometer la seguridad económica europea", ha señalado la dirigente 'popular', quien ha lamentado que España "opte por profundizar vínculos en ámbitos donde Bruselas ha advertido explícitamente de riesgos".

En este sentido, ha apuntado que varios de los acuerdos podrían facilitar una mayor presencia china en sectores estratégicos, algo que, según ha indicado, resulta difícil de conciliar con las directrices de la Comisión Europea, especialmente en programas como Horizonte Europa, que contempla restricciones para entidades establecidas en China.

PREOCUPACIÓN POR ENERGÍA, MOVILIDAD Y MATERIAS PRIMAS

Montserrat ha identificado tres áreas principales de preocupación. En primer lugar, ha alertado de que los acuerdos económicos e industriales podrían favorecer la entrada de inversión china en "sectores clave como la energía, la movilidad o las cadenas de suministro avanzadas", lo que incrementaría la exposición de España.

En segundo lugar, ha considerado "conflictivo" reforzar la cooperación con China en el ámbito de las materias primas críticas, como las tierras raras, en un momento en el que la UE busca reducir su dependencia exterior en este tipo de recursos, actualmente superior al 90% en algunos casos.

Igualmente, ha expresado dudas sobre la intensificación de la cooperación científica y universitaria con entidades chinas, al considerar que pueden no existir garantías suficientes en materia de protección del conocimiento y transferencia tecnológica, especialmente en sectores con posible uso dual civil y militar.

RIESGO PARA LA POSICIÓN COMÚN EUROPEA

La dirigente del PPE también ha advertido de la dimensión política de estos acuerdos, al considerar que España podría estar debilitando la coherencia de la posición común europea frente a China.

"La estrategia europea se basa en la unidad y la coordinación entre Estados miembros, no en iniciativas bilaterales que puedan percibirse como divergentes", ha señalado.

Por ello, Montserrat ha reclamado a las instituciones europeas una evaluación "rigurosa y exhaustiva" de los acuerdos firmados, así como un refuerzo de los mecanismos de control sobre inversiones extranjeras y cooperación tecnológica.

"España no puede convertirse en un punto de vulnerabilidad. La defensa de nuestros intereses económicos, industriales y tecnológicos exige coherencia, prudencia y alineamiento con nuestros socios europeos", ha concluido.