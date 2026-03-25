España

El 60% de los gatos sufren daños renales a lo largo de su vida, según un veterinario: señales para detectarlo, métodos para prevenirlo y qué hacer

Los gatos avisan con meses de antelación de que sufren problemas renales, según el veterinario

Guardar
Los gatos avisan con meses
Los gatos avisan con meses de antelación de que sufren problemas renales, según el veterinario. (Montaje Infobae)

Los problemas renales son muy frecuentes entre los gatos. De hecho, según el conocido veterinario de redes sociales Juanjo Vet, “dos de cada tres gatos sufren daño renal en su vida". Saber que un felino tiene algún daño en el riñón es difícil para sus dueños, pues no suelen mostrar signos de dolor ni de sufrimiento. Sin embargo, existen algunos comportamientos que pueden alertar de la existencia de problemas.

El veterinario explica desde su cuenta de Tiktok (@juanjovetmascotas) que los riñones son órganos vitales para los gatos, “ya que son capaces de filtrar la sangre produciendo orina, en la cual vamos a tener desechos y toxinas que el cuerpo de tu gato no necesita”. Juanjo lo compara con un colador que, por desgracia, “con el paso del tiempo debido a este daño renal, estos orificios se van haciendo cada vez más grandes”, impidiendo que se filtre bien la sangre. “Tu gato no puede filtrar bien esa sangre y se produce una intoxicación”, dice.

“Para cuando el riñón está muy dañado, tu gato lleva meses avisándote con pequeñas señales”, asegura. Por eso, el veterinario explica en su vídeo cuáles son los signos de alerta a los que toda persona que conviva con un gato debe estar atenta.

Señales de fallo renal en gato

Una mujer limpia el arenero
Una mujer limpia el arenero de su gato. (Canva)

Una de las primeras cosas que empiezan a hacer los gatos con problemas renales es beber más agua y orinar mucho más, en un intento de depurar la sangre que no consigue limpiar bien. Además, es normal que pierda apetito, empiece a tener mal aliento, perder peso e incluso a sufrir vómitos. “Si detectas alguna de estas señales, tu gato te está avisando meses antes de que ocurra el fallo renal”, insiste el veterinario.

"Esto se debe a que, si el riñón de tu gato falla, tu gato se está intoxicando“, resalta Juanjo. “Hay desechos como la urea, que van a letargar al animal, van a dañar la mucosa gástrica, van a dañar las encías. Todo esto va a hacer que tu gato se esté intoxicando”, explica el veterinario.

Para prevenir todos estos problemas, el experto recomienda “administrar más comida húmeda” al gato de forma frecuente, así como permitir que el animal “tenga acceso a mucha agua”.

Cómo tratar la insuficiencia renal felina

El tratamiento de la insuficiencia renal felina requiere tanto ajustes en la dieta como la utilización de medicamentos, con dosis diferentes según la gravedad del diagnóstico, según indican desde Purina. En casos avanzados, los veterinarios pueden recetar fármacos específicos para controlar situaciones como hipertensión o anemia, dos complicaciones frecuentes de la enfermedad, de acuerdo con lo señalado por la misma fuente.

Adaptar la alimentación es un proceso que demanda entre dos y seis semanas de transición gradual, durante las cuales se mezclan cantidades crecientes del alimento recomendado con el habitual, detallan desde Purina. Durante este periodo, la compañía aconseja evitar los premios convencionales y emplear únicamente pienso especial si se desea ofrecer recompensas.

La indicación es repartir la ración diaria en porciones pequeñas y frecuentes en lugar de en pocas comidas voluminosas; esto favorece la tolerancia y el bienestar del animal, informó la marca. Para quienes optan por comida húmeda, puede templarse brevemente en el microondas para mejorar su aroma, pero debe servirse solo tibia, nunca caliente. Si el gato está habituado a alimento seco, puede añadirse una pequeña cantidad de agua templada para suavizar la textura, según las recomendaciones de Purina.

Temas Relacionados

GatosAnimalesMascotasRedes SocialesTiktokTiktok EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El enigma de Sarah Ferguson que sacude a la prensa británica: desaparición total, lealtades férreas y un regreso que ya se comenta

Sin imágenes ni rastro tras abandonar Royal Lodge, la exduquesa de York se rodea de un discreto círculo de confianza mientras crecen los rumores sobre su futuro

El enigma de Sarah Ferguson

La Justicia reconoce como cotizados los tres años de excedencia que solicitó una trabajadora para cuidar a sus hijos

La decisión del tribunal permitirá a la demandante acreditar los años necesarios para acceder a la jubilación parcial y otras prestaciones

La Justicia reconoce como cotizados

Las impactantes imágenes de José Ortega Cano ‘haciendo yoga’ en una iglesia durante un acto benéfico

El diestro ha protagonizado un comentado momento en un evento organizado con fines benéficos a favor de Mensajeros de la Paz

Las impactantes imágenes de José

Receta de pollo a la Villaroy: la forma más fácil de preparar estas pechugas con bechamel empanadas

Una receta diferente para disfrutar del pollo que gustará a toda la familia

Receta de pollo a la

Un chico de 18 años mide casi dos metros y no sabe cuándo dejará de crecer: el síndrome de Sotos afecta a su desarrollo y a su salud cardíaca

El adolescente fue diagnosticado a los dos años y ha tenido problemas de corazón desde entonces

Un chico de 18 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia reconoce como cotizados

La Justicia reconoce como cotizados los tres años de excedencia que solicitó una trabajadora para cuidar a sus hijos

La Justicia gallega rechaza conceder una plaza de funcionaria a una profesora interina que había encadenado contratos temporales durante 20 años

Las profesiones de alto riesgo en España a las que se pueden unir los militares: lo son artistas o toreros pero no los policías y guardias civiles

Morad, mecánico: “Si le pones a tu coche unas llantas más grandes, seguramente tengas problemas en la ITV”

Los obispos españoles buscan patrocinadores que financien la visita del Papa León XIV: desde 1.000 euros a 500.000 como “gran benefactor”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Un buen

Juanma Lorente, abogado: “Un buen empleado es el que cumple la mayoría de objetivos en su horario, sin hacer horas extra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

De Las Rozas a Ciempozuelos: los precedentes que anticipan qué pasará tras la anulación de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid

España enfrenta los problemas económicos por la guerra de Irán mejor que en la crisis de 2008 y que Europa, pero falla en vivienda y productividad

La vivienda, más cerca de tocar techo: la doble barrera de precios disparados y escasa oferta frena a los compradores

DEPORTES

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético de Madrid que cambia de reino: le rechazaron en Francia de niño por su estatura y ahora busca cumplir su sueño americano

Joan García habla sobre su convocatoria con la selección y desmiente el interés del Real Madrid en verano: “Tenía claro que mi destino era el Barça”

Nadal se pronuncia sobre la situación de Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

Natxo González, el deportista que ha surfeado la ola más pesada: sufrió varias conmociones cerebrales y tardó dos años en volver al mar

El enfado de Lance Stroll con los monoplazas de Aston Martin: “Es la mayor mierda que he conducido en mi vida”