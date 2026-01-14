Imanol Arias se casa por cuarta vez a punto de cumplir 70 años: su discreta boda con una abogada argentina

Imanol Arias, en imagen de archivo (Europa Press)

El actor leonés Imanol Arias ha sumado un nuevo capítulo a su vida personal al casarse recientemente con la abogada argentina Nélida Grajales. El enlace, celebrado “hace pocos días”, según ha confirmado el propio intérprete a El Correo, coincide con un momento de especial plenitud tanto en lo profesional como en lo familiar.

En plena promoción de su último trabajo en Netflix, Innato, y con funciones de teatro junto a María Barranco, Arias ha reconocido que vive una etapa llena de motivos para celebrar, adentrándose además en su séptima década con notables transformaciones en su esfera privada.

El conocido actor ha mantenido siempre una postura de discreción con respecto a su vida sentimental. La relación con Nélida Grajales, de nacionalidad argentina, salió a la luz el pasado mes de octubre de 2025, aunque su historia comenzó muchos años atrás. El propio Arias ha explicado que el primer encuentro entre ambos se produjo “un día nada más, quince minutos, en un festival de Punta del Este (Uruguay)”, y que más adelante volvieron a coincidir como vecinos en Buenos Aires.

Fue en un nuevo reencuentro, durante una gira del actor en Argentina a finales de 2024, cuando la relación adquirió otra dimensión, tal y como relató el periodista Luis Pliego: “Escapando de todo el escándalo que tenía en España, hizo una gira allí. La conoció, se enamoraron y ahora ella está en Madrid con él”.

¿Quién es Nélida Grajales?

Arias apenas ha ofrecido detalles sobre la celebración del matrimonio, limitándose a señalar que tuvo lugar recientemente. Nélida Grajales, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de La Plata, tiene un recorrido profesional ligado tanto al ámbito jurídico como al mundo político en Argentina.

Grajales a trabajado como administrativa en la Cámara de Diputados y, entre 2013 y 2021, desarrolló funciones como asesora en el Senado de la nación. Además, cuenta con experiencia en gestión de recursos humanos en un establecimiento hotelero de Mar de Plata y, como el propio actor ha señalado, se dedica actualmente al sector de la ganadería, centrada en la genética de la raza angus. En palabras de Arias, “ahora está analizando la diferencia entre la chuleta nuestra y la carne argentina. Estaremos en Bilbao y San Sebastián recorriendo restaurantes”.

Las exmujeres de Imanol Arias

El matrimonio con la argentina supone la cuarta boda para Imanol Arias. Su primera esposa fue Socorro Anadón, unión que se mantuvo durante tres años. Más tarde llegó el matrimonio con la actriz Pastora Vega, con quien tuvo dos hijos. Tras la ruptura, Arias inició una relación con la diseñadora sevillana Irene Meritxell, con quien mantuvo siete años de convivencia antes de casarse. Esta última unión finalizó en 2021. El actor ha reflexionado sobre esta nueva etapa en sus declaraciones a El Correo: “A esta edad, ya no tienes tiempo de perderlo. Lo de ser aitite me mata de ilusión”.

Paralelamente, la esfera familiar de Arias se amplía con la próxima llegada de su primer nieto. Será su hijo mayor, Jon, fruto de su matrimonio con Pastora Vega y también actor, quien, junto a la intérprete Alba Ribas, ampliará la familia. Arias ha compartido su entusiasmo al respecto en declaraciones a la revista Lecturas: “Seré un abuelo como el padre que soy”.

El duro proceso judicial de Imanol Arias

La trayectoria reciente de Imanol Arias no ha estado exenta de dificultades legales. Tras un proceso de investigación que se ha extendido durante ocho años, ha alcanzado en 2024 un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado para evitar la entrada en prisión, ante una condena inicial de 27 años por delitos contra la Hacienda pública.

Imagen de 'Innato', la nueva serie de Netflix con Imanol Arias

El propio actor reconoció un fraude fiscal de 2,7 millones de euros, cantidad que devolvió conforme al acuerdo, logrando así una condena de dos años y dos meses de cárcel que no ha requerido su ingreso efectivo a cambio del pago de una multa.

En este escenario, Arias reconoce haber recuperado la calma tras haber dejado atrás la larga etapa como Antonio Alcántara en la serie Cuéntame, donde se mantuvo durante 23 años. A punto de alcanzar los 70 años el próximo 26 de abril, y con la reciente boda con Nélida Grajales, el intérprete se muestra ilusionado ante los nuevos retos.