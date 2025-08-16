Así es Villa de Cavallo, la mansión ‘maldita’ de los Saboya que Manuel Filiberto vende por 18 millones de euros

Manuel Filiberto de Saboya, en montaje de Infobae.

El anuncio de la venta de la villa de Cavallo, una de las residencias más emblemáticas de la familia Saboya, ha reavivado el interés por una propiedad marcada tanto por el lujo como por un pasado trágico. Manuel Filiberto de Saboya, heredero de la extinta casa real italiana, ha decidido poner en el mercado esta mansión situada en la isla francesa de Cavallo, junto a Córcega, con un precio de salida de 18 millones de euros. La operación, gestionada por Sotheby’s Realty, destaca no solo por el valor arquitectónico y paisajístico de la propiedad, sino también por el episodio que la convirtió en símbolo de controversia internacional.

La villa, ubicada en la costa oeste de la isla Cavallo, en el archipiélago de las islas Lavezzi, es considerada una joya de la arquitectura mediterránea. Concebida en los años 70 por el arquitecto Savin Couëlle, la residencia se integra en el entorno natural, mimetizándose con el paisaje de rocas blancas y aguas cristalinas.

Con una superficie de 4.700 metros cuadrados y catorce habitaciones, la casa se despliega alrededor de un monolito de granito, con una escalera central tallada en la roca que articula los espacios interiores. Sotheby’s Realty describe la propiedad como “una casa verdaderamente espectacular, esculpida en piedra e integrada a la perfección en su entorno natural”. Las terrazas descienden hasta una cala privada, donde es posible anclar pequeñas embarcaciones. La decoración interior, obra de Marina Doria, madre de Manuel Filiberto, combina diseño italiano, muebles a medida y piezas de los años setenta.

Durante años, la villa de Cavallo fue un refugio familiar en el exilio. Tras la proclamación de la república italiana en 1946, la familia Saboya se vio obligada a abandonar Italia y buscar residencia en distintos puntos de Europa. La mansión de Córcega, decorada por Marina Doria, se convirtió en un espacio privado y elegante, alejado de la vida política y mediática. Allí, Manuel Filiberto pasó veranos junto a sus padres, su esposa Clotilde y sus hijas, Victoria y Luisa, compartiendo momentos con amigos cercanos como Johnny Hallyday.

Villa de Cavallo. (Sotheby's)

La venta de la villa de Cavallo se inscribe en una serie de operaciones inmobiliarias que la familia Saboya ha realizado en los últimos años. Tras la venta de la residencia de Vésenaz, en Suiza, la familia también ha subastado muebles, obras de arte y objetos personales en las casas de subastas Christie’s de París y Ginebra. Estas decisiones responden tanto a la necesidad de adaptarse a una nueva etapa vital como al deseo de cerrar un ciclo. “La casa de Cavallo forma parte de mis recuerdos más felices y más tristes”, afirmó el príncipe, quien recordó los veranos familiares y la convivencia con amigos cercanos. Actualmente, la familia prefiere reunirse en Gstaad, Suiza, donde celebraron recientemente el cumpleaños de Manuel Filiberto.

Suceso trágico

La historia de la villa quedó marcada por los hechos ocurridos el 17 de agosto de 1978. Aquella noche, Víctor Manuel de Saboya, padre de Manuel Filiberto y entonces heredero del último rey de Italia, protagonizó un altercado que terminó en tragedia. Según su testimonio, tras una cena, descubrió que su bote inflable había sido amarrado a otra embarcación. Irritado, tomó una carabina y abordó el barco para recuperar su propiedad. Disparó dos veces: el primer tiro fue al aire, pero el segundo alcanzó accidentalmente a Dirk Hamer, un turista alemán de 19 años que dormía en la cubierta de un velero cercano. Hamer resultó herido en la pierna y, tras meses de hospitalización, falleció el 7 de diciembre de 1978.

Víctor Manuel de Saboya, en 'El príncipe que nunca reinó'. (Netflix)

El caso se convirtió en un escándalo internacional y dio inicio a un largo proceso judicial. Víctor Manuel fue arrestado y, tras más de una década de procedimientos, el Tribunal de Asises de París lo absolvió en 1991 del cargo de homicidio involuntario, aunque le impuso una condena de seis meses de prisión suspendida por posesión ilegal de armas. Décadas después, la periodista y documentalista Beatrice Borromeo reavivó el interés por el caso con el documental Il Principe, en el que investigó la muerte de Dirk Hamer y difundió un vídeo en el que, supuestamente, Víctor Manuel confesaba su implicación. Borromeo explicó en una entrevista que su objetivo era “tener una voz para denunciar injusticias como esta”.

El impacto del suceso de 1978 sigue presente en la percepción pública de la villa y de la familia Saboya. Aunque el sistema judicial resolvió el caso, la opinión pública nunca olvidó lo ocurrido. La mansión, con su arquitectura singular y su ubicación privilegiada, continúa asociada a un episodio que marcó la reputación de la familia y la convirtió en objeto de fascinación y controversia. La propia Sotheby’s Realty, encargada de la venta, subraya el carácter único de la propiedad, tanto por su diseño como por su historia.