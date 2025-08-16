Realeza

Así es Villa de Cavallo, la mansión ‘maldita’ de los Saboya que Manuel Filiberto vende por 18 millones de euros

Un inmueble de diseño único y pasado turbulento busca comprador en el mercado internacional de lujo

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Guardar
Manuel Filiberto de Saboya, en
Manuel Filiberto de Saboya, en montaje de Infobae.

El anuncio de la venta de la villa de Cavallo, una de las residencias más emblemáticas de la familia Saboya, ha reavivado el interés por una propiedad marcada tanto por el lujo como por un pasado trágico. Manuel Filiberto de Saboya, heredero de la extinta casa real italiana, ha decidido poner en el mercado esta mansión situada en la isla francesa de Cavallo, junto a Córcega, con un precio de salida de 18 millones de euros. La operación, gestionada por Sotheby’s Realty, destaca no solo por el valor arquitectónico y paisajístico de la propiedad, sino también por el episodio que la convirtió en símbolo de controversia internacional.

La villa, ubicada en la costa oeste de la isla Cavallo, en el archipiélago de las islas Lavezzi, es considerada una joya de la arquitectura mediterránea. Concebida en los años 70 por el arquitecto Savin Couëlle, la residencia se integra en el entorno natural, mimetizándose con el paisaje de rocas blancas y aguas cristalinas.

Con una superficie de 4.700 metros cuadrados y catorce habitaciones, la casa se despliega alrededor de un monolito de granito, con una escalera central tallada en la roca que articula los espacios interiores. Sotheby’s Realty describe la propiedad como “una casa verdaderamente espectacular, esculpida en piedra e integrada a la perfección en su entorno natural”. Las terrazas descienden hasta una cala privada, donde es posible anclar pequeñas embarcaciones. La decoración interior, obra de Marina Doria, madre de Manuel Filiberto, combina diseño italiano, muebles a medida y piezas de los años setenta.

Durante años, la villa de Cavallo fue un refugio familiar en el exilio. Tras la proclamación de la república italiana en 1946, la familia Saboya se vio obligada a abandonar Italia y buscar residencia en distintos puntos de Europa. La mansión de Córcega, decorada por Marina Doria, se convirtió en un espacio privado y elegante, alejado de la vida política y mediática. Allí, Manuel Filiberto pasó veranos junto a sus padres, su esposa Clotilde y sus hijas, Victoria y Luisa, compartiendo momentos con amigos cercanos como Johnny Hallyday.

Villa de Cavallo. (Sotheby's)
Villa de Cavallo. (Sotheby's)

La venta de la villa de Cavallo se inscribe en una serie de operaciones inmobiliarias que la familia Saboya ha realizado en los últimos años. Tras la venta de la residencia de Vésenaz, en Suiza, la familia también ha subastado muebles, obras de arte y objetos personales en las casas de subastas Christie’s de París y Ginebra. Estas decisiones responden tanto a la necesidad de adaptarse a una nueva etapa vital como al deseo de cerrar un ciclo. “La casa de Cavallo forma parte de mis recuerdos más felices y más tristes”, afirmó el príncipe, quien recordó los veranos familiares y la convivencia con amigos cercanos. Actualmente, la familia prefiere reunirse en Gstaad, Suiza, donde celebraron recientemente el cumpleaños de Manuel Filiberto.

Suceso trágico

La historia de la villa quedó marcada por los hechos ocurridos el 17 de agosto de 1978. Aquella noche, Víctor Manuel de Saboya, padre de Manuel Filiberto y entonces heredero del último rey de Italia, protagonizó un altercado que terminó en tragedia. Según su testimonio, tras una cena, descubrió que su bote inflable había sido amarrado a otra embarcación. Irritado, tomó una carabina y abordó el barco para recuperar su propiedad. Disparó dos veces: el primer tiro fue al aire, pero el segundo alcanzó accidentalmente a Dirk Hamer, un turista alemán de 19 años que dormía en la cubierta de un velero cercano. Hamer resultó herido en la pierna y, tras meses de hospitalización, falleció el 7 de diciembre de 1978.

Víctor Manuel de Saboya, en
Víctor Manuel de Saboya, en 'El príncipe que nunca reinó'. (Netflix)

El caso se convirtió en un escándalo internacional y dio inicio a un largo proceso judicial. Víctor Manuel fue arrestado y, tras más de una década de procedimientos, el Tribunal de Asises de París lo absolvió en 1991 del cargo de homicidio involuntario, aunque le impuso una condena de seis meses de prisión suspendida por posesión ilegal de armas. Décadas después, la periodista y documentalista Beatrice Borromeo reavivó el interés por el caso con el documental Il Principe, en el que investigó la muerte de Dirk Hamer y difundió un vídeo en el que, supuestamente, Víctor Manuel confesaba su implicación. Borromeo explicó en una entrevista que su objetivo era “tener una voz para denunciar injusticias como esta”.

El impacto del suceso de 1978 sigue presente en la percepción pública de la villa y de la familia Saboya. Aunque el sistema judicial resolvió el caso, la opinión pública nunca olvidó lo ocurrido. La mansión, con su arquitectura singular y su ubicación privilegiada, continúa asociada a un episodio que marcó la reputación de la familia y la convirtió en objeto de fascinación y controversia. La propia Sotheby’s Realty, encargada de la venta, subraya el carácter único de la propiedad, tanto por su diseño como por su historia.

Temas Relacionados

Manuel Filiberto de SaboyaVíctor Manuel de SaboyaCasa de SaboyaRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

William y Harry intensifican la fractura familiar: el aniversario de Diana los encuentra honrando su legado cada uno por su lado

Mientras se recuerda a Lady Di, los príncipes optan por tributos separados y sin contacto, reafirmando la ausencia de un acercamiento entre ambos y sus familias. La revista People informó que igualmente, ambos buscan mantener vivo el espíritu solidario que les inculcaron

William y Harry intensifican la

La princesa Kate Middleton presenta una serie animada que apuesta por la infancia

El lanzamiento de una propuesta audiovisual gratuita en el Reino Unido, impulsada por la princesa de Gales y destacado por Vanity Fair, promete transformar la forma en que familias y profesionales acompañan los primeros años de vida de los niños

La princesa Kate Middleton presenta

Los secretos la reina Victoria: cartas destruidas, un sirviente escocés y la sospecha de un hijo oculto

El reciente acceso a archivos familiares y nuevas interpretaciones históricas reavivan la curiosidad sobre la vida privada de la monarca británica

Los secretos la reina Victoria:

Las seis esposas de Enrique VIII: entre el poder y la tragedia

Historias de alianzas, traiciones y supervivencia marcan la vida de las reinas Tudor, cuyas decisiones y destinos influyeron en la política, la religión y la sucesión de la Inglaterra del siglo XVI

Las seis esposas de Enrique

Meghan Markle cumple 44 años: sus rupturas profesionales, los escándalos sexuales que la rodean y el posible fin de su ducado

La empresaria estadounidense enfrenta desafíos profesionales, controversias legales y un crecimiento comercial inesperado en medio de debates públicos

Meghan Markle cumple 44 años:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Este es el platillo mexicano

Este es el platillo mexicano más rico del sur del país

Resultados Chontico Noche 15 de agosto 2025: ganadores del último sorteo

Estos trucos te ayudarán a eliminar los malos olores del microondas

Ecatepec: la predicción del clima para este 16 de agosto

Guadalajara: la predicción del clima para este 16 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Radiografía del boom “romantasy”: magia,

Radiografía del boom “romantasy”: magia, dragones, amores imposibles y alto contenido sexual

Sánchez llama a Rueda y Guardiola para interesarse por los incendios y los presidentes autonómicos le piden más medios

Sánchez preside mañana por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios

El Rayo aprovecha los regalos de Gazzaniga en Montilivi

Trump recibe a Putin con un enérgico apretón de manos a su llegada a Alaska

ENTRETENIMIENTO

Ola de robos a celebridades

Ola de robos a celebridades en Los Ángeles: detuvieron a 4 jóvenes acusados del asalto a la residencia de Brad Pitt

‘Scary Movie’: Anna Faris y Regina Hall confirman su regreso a la próxima película de la saga

Así será la biopic que narrará la vida y lucha de Sinéad O’Connor

Director de ‘Mi Pobre Angelito’ aclara los rumores sobre una nueva película: “Sería un error intentar traerla a estos tiempos”

La razón por la que Alicia Silverstone rechazó participar en “Beverly Hills, 90210″