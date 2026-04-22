España

Embalses de agua se encuentran al 83,51 % de su capacidad este 22 de abril

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Guardar
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) dio a conocer que actualmente los embalses de agua en España se encuentran a 83,51 %de su capacidad.

De acuerdo con estos datos oficiales, el almacenamiento de agua en el país bajó en comparación con la última semana.

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Cómo están las reservas de agua en España

Fecha: miércoles 22 de abril de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.802 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 83,51 %.

Variación de hace una semana: -118 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,21 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 42.343 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 75,55 %.

Así están los embalses en España

La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Reuters)
La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 86,95%.

Aragón: 83,46%.

Asturias: 84,65%.

C. Valenciana: 59,20%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 86,06%.

Castilla-La Mancha: 71,38%.

Cataluña: 86,46%.

Comunidad de Castilla y León: 87,21%.

Extremadura: 85,53%.

Galicia: 87,08%.

Murcia: 35,14%.

Navarra: 85,97%.

¿Cómo ahorrar agua en la cocina?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

Últimas Noticias

Comer huevos por la mañana o por la noche: beneficios, cómo nos afecta y cuál es la mejor opción

Aportan saciedad, regulan el sueño y su efecto depende de la cantidad y la forma de preparación

Comer huevos por la mañana o por la noche: beneficios, cómo nos afecta y cuál es la mejor opción

Entrenamiento de fuerza o HIIT: la mejor rutina que recomienda una nutricionista para perder peso

Una alimentación equilibrada y la variedad de ejercicios potencian la quema de grasa y el bienestar general, según la especialista

Entrenamiento de fuerza o HIIT: la mejor rutina que recomienda una nutricionista para perder peso

La ruta por el paisaje de sal de Guadalajara: unas vistas que aspiran a ser Patrimonio de la Humanidad con una herencia oculta

La candidatura integra más de 200 kilómetros cuadrados con enclaves como Sigüenza, Atienza, las salinas de Imón y Palazuelos

La ruta por el paisaje de sal de Guadalajara: unas vistas que aspiran a ser Patrimonio de la Humanidad con una herencia oculta

La catedral de los azulejos: el misterioso lugar subterráneo de Madrid que reabre después de 20 años

La restauración y apertura de la taberna Los Gabrieles, en Madrid, permitirá a sus visitantes degustar exquisitas recetas castizas entre cerámica original

La catedral de los azulejos: el misterioso lugar subterráneo de Madrid que reabre después de 20 años

Pronóstico del clima en Zaragoza este miércoles: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Zaragoza este miércoles: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las sospechas de que el caso Koldo alcanzó a otros ministerios fuera de Transportes se empiezan a disipar con las declaraciones de los testigos

Las sospechas de que el caso Koldo alcanzó a otros ministerios fuera de Transportes se empiezan a disipar con las declaraciones de los testigos

Los gastos militares de Estados Unidos en Rota dificultan un abandono de las bases: invierte 100 millones de euros y tres años en seis empresas de España

El rescate a Air Europa se cuela en el juicio del ‘caso mascarillas’ con el rastro del dinero en efectivo y versiones enfrentadas sobre lo ocurrido antes de la ayuda

El préstamo de 90.000 millones a Ucrania, que Hungría condiciona a la reapertura del oleoducto Druzhba, se debate hoy en Bruselas

“Falta personal y las oficinas que abren hasta las 20:30 horas dan la última cita a las 17:10″: los trabajadores de Correos critican “la nefasta” planificación de la regularización

ECONOMÍA

La emancipación juvenil cae a mínimos: casi la mitad de los jóvenes de 25 a 34 años vive con sus padres

La emancipación juvenil cae a mínimos: casi la mitad de los jóvenes de 25 a 34 años vive con sus padres

Normativa para poner vallas entre vecinos en España: permisos claves para evitar problemas legales

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo que te puede pasar si pones como punto de recogida de paquetes personales la dirección de tu trabajo”

El comisario de Energía de la UE advierte de un “verano difícil” por la guerra en Irán: “Estamos ante consecuencias económicas muy graves”

Nestlé plantea un ERE para 301 empleados en España en plena reestructuración interna

DEPORTES

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”

Álvaro Aguado, exjugador del Espanyol, se enfrenta a nueve años de cárcel por agredir sexualmente a una trabajadora del club en una discoteca de Barcelona