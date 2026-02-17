España

El regreso de la familia real griega a Atenas: así es la vivienda donde viven Pablo de Grecia y su familia

El primo del rey Felipe VI da un paso simbólico y emotivo: tras décadas en el exilio, se muda a la capital griega junto a su esposa y sus hijos

Pablo de Grecia en una imagen de archivo. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Tras más de medio siglo de vida fuera de su país, Pablo de Grecia y Dinamarca ha dado un paso histórico para la familia real griega: regresar a Atenas y establecer allí su residencia junto a su esposa, Marie-Chantal, y sus cinco hijos. Este movimiento no solo marca el retorno físico de Pablo, sino también el simbólico de toda la familia, que durante décadas vivió entre Londres, Nueva York y otras capitales europeas, alejada del lugar que los vio nacer.

Si bien no hay nada confirmado por el príncipe, diversos medios griegos afirman que el nuevo hogar de la familia se encuentra en la prestigiosa calle Herodou Attikou, a pocos metros de la Mansión Presidencial de Atenas. Según la prensa local, el apartamento ocupa la segunda planta de un edificio con arquitectura art déco y elementos neoclásicos, vecina a la residencia de otros miembros de la antigua realeza. Con unos 300 metros cuadrados, la vivienda combina lujo, amplitud y comodidad, ofreciendo un espacio perfecto para una familia numerosa y activa.

Pablo de Grecia junto a su mujer, Marie Chantal, y su hijo Arístides en el balcón de su casa de Atenas. (Instagram @mariechantal22)

Tal y como asegura el digital Parapolitika, El interior del hogar refleja un equilibrio entre elegancia clásica y funcionalidad moderna. Cuenta con tres grandes áreas de recepción, ideales para recibir a familiares y amigos, tres dormitorios, incluyendo un espacioso dormitorio principal con baño privado, además de dos baños adicionales y un aseo de cortesía.

La cocina, amplia y luminosa, dispone de zona de desayuno y espacios auxiliares, junto a una habitación de servicio y varias áreas de almacenamiento. Dos grandes recibidores facilitan la circulación en la vivienda, mientras que un balcón con vistas al Jardín Nacional y a la estatua de Georgios Karaiskakis en los Jardines Zappeion proporciona una postal única de la capital griega.

Si bien no se conocen todos los detalles, la prensa helena confirma que el valor estimado de la vivienda rondaría los 44.000 euros por metro cuadrado, según la prensa griega, aunque esto no incluye la vista ni la planta, lo que hace que la vivienda sea realmente lujosa y exclusiva.

Pablo de Grecia en el balcón de su casa de Atenas. (Instagram @mariechantal22)

Pablo de Grecia y Marie-Chantal no han dudado en compartir algunas imágenes de su nueva vida en Atenas a través de redes sociales, mostrando la vistas panorámicas desde su balcón y algunos detalles personales, como los sutiles bordados en la ropa de cama de su dormitorio, que reflejan el gusto refinado de la pareja. Esta vivienda, además de lujosa, ofrece privacidad y tranquilidad, algo fundamental para una familia que ha vivido durante décadas bajo la atención mediática internacional.

Los motivos del gran cambio de vida de Pablo de Grecia y su familia

La mudanza responde a varios motivos. Por un lado, el legado familiar tras la muerte del rey Constantino hace necesario que Pablo, como hijo mayor, se establezca en Grecia para gestionar de manera simbólica y representativa los asuntos de la familia real. Por otro, se trata de una decisión personal y familiar, que permite a sus hijos sentirse más conectados con sus raíces griegas y disfrutar de un hogar estable en el país de sus padres y abuelos. Pablo ha explicado en entrevistas recientes que su objetivo no es restaurar la monarquía, sino vivir como ciudadano griego, contribuir al país y mantener la tradición familiar viva, algo que considera un deber moral y afectivo.

Pablo de Grecia y Marie Chantal junto a dos de sus hijos. (grosbygroup.com / Credit Image: © Aristidis VafeiadakisZUMA Press Wire)

Durante décadas, la familia de Pablo ha mantenido un vínculo estrecho con Grecia, a pesar del exilio: educación en lengua y cultura griegas, visitas periódicas y, sobre todo, un profundo respeto por la historia de la monarquía helena. Con su regreso, la familia real griega no solo recupera presencia física en Atenas, sino también un símbolo de continuidad histórica y cultural, que conecta a las nuevas generaciones con su pasado.

Este regreso, cuidadosamente planificado, marca un antes y un después: la capital griega vuelve a acoger a la familia real que tanto ha influido en la historia moderna del país. Pablo de Grecia, Marie-Chantal y sus cinco hijos comienzan así una nueva etapa, en la que se combinan la vida familiar, la tradición y la modernidad de un hogar pensado para acoger a una de las familias más emblemáticas de Grecia.

