Notre Dame, entre el infierno y la ilusión: el incendio que arrasó su historia, la carrera contrarreloj y la reapertura bajo la lluvia

Humo y llamas envuelven la catedral de Notre Dame. Hace siete años Francia y el resto del mundo se conmocionaron por el incendio (AFP)

El 15 de abril del 2019, la catedral de Notre Dame, ubicada en la ciudad de París, sufrió un incendio devastador que destruyó componentes fundamentales de su histórica arquitectura.

El fuego se inició durante la tarde, detectándose el primer avance de las llamas a las 18:43, hora parisina. El incendio comenzó pocos minutos después de que las autoridades cerraran las puertas de ingreso a los grupos de visitantes. Simultáneamente, en el interior de la nave principal se desarrollaba una misa regular que debió suspenderse en el momento exacto en que la alarma contra incendios comenzó a sonar.

Ante esa advertencia, el protocolo exigió desalojar el edificio. No obstante, durante los primeros instantes de evacuación, un operario perteneciente a las cuadrillas asignadas a los trabajos de restauración que ya se ejecutaban en el templo, no logró articular directivas claras ni guiar adecuadamente al personal de seguridad.

El incendio de Notre Dame en 2019 destruyó la aguja y el entramado de madera original, afectando gravemente la arquitectura histórica de la catedral de París (REUTERS)

Esa falla derivó en un retraso de 30 minutos para localizar el origen preciso del incendio y evaluar la severidad de la combustión. Ese tiempo perdido resultó crítico: permitió que la inmensa cantidad de madera allí presente descontrolara la expansión del fuego, que creció de manera acelerada rodeando la aguja de la edificación.

La magnitud de la emergencia demandó a las oficinas de gobierno movilizar un contingente de 600 bomberos, quienes trabajaron a lo largo de toda la noche en un despliegue ininterrumpido.

El combate para doblegar el fuego se prolongó durante 15 horas. En uno de los tramos más complejos de la noche, se supuso que la totalidad de la catedral cedería por el avance del material encendido. Las llamas lograron tomar control de uno de los campanarios de altura. El riesgo radicaba en que las ocho campanas macizas instaladas en la torre de la franja norte cayeran al vacío por el incendio de sus soportes de amarre. Ese acontecimiento habría desencadenado por acción mecánica la demolición íntegra de la torre y el quiebre de gruesas porciones de los muros linderos.

Se recaudaron 846 millones de euros para reconstruir Notre Dame, gracias a donaciones de empresas internacionales y miles de ciudadanos (AFP)

La estructura troncal consiguió evitar el colapso mediante la acción de 20 bomberos, quienes ingresaron a las torres en un lapso de entre 15 a 30 minutos y lograron cortar el fuego. El equipo reportó la extinción total de los focos a las diez de la mañana del martes 16 de abril.

El saldo del incendio determinó la pérdida de componentes irreparables, a pesar del esfuerzo de 500 efectivos destinados a apagar las áreas altas. La aguja, erigida íntegramente en madera de roble con su capa exterior confeccionada en planchas de plomo durante el siglo XIX bajo el diseño arquitectónico de Eugène Viollet-le-Duc, no resistió y se derrumbó escasos minutos antes de las 20 horas, ese mismo lunes.

La aguja de la catedral de Notre Dame en el momento que se desmoronó producto del incendio de abril de 2019 (AFP)

De forma simultánea a esta caída, la temperatura consumió íntegramente todo el entramado de celosías altas compuesto por maderas del siglo XII, una sección que los gremios denominaban “el bosque”: estaba formada por unas 1.300 vigas, y cada una de ellas procedía de un árbol distinto, por lo que se estima que para construirla fue necesario cortar al menos unas 21 hectáreas de bosques.

En contrapartida, la bóveda inferior tallada en bloques de piedra y dispuesta sobre el centro de la zona del crucero, contuvo la caída de material ardiente y preservó a la nave inferior de sufrir destrucciones.

En ese nivel blindado por la piedra, las autoridades reportaron que múltiples aberturas sufrieron deterioros colaterales, pero el arzobispo Michel Aupetit comunicó que los tres grandes rosetones eludieron los daños estructurales y resultaron intactos.

Más de 600 bomberos combatieron el fuego durante 15 horas, evitando el colapso total de Notre Dame

En el momento de mayor peligro, cuadrillas de emergencia extrajeron diversas obras de arte y tesoros de enorme valor. Entre dichos elementos, lograron resguardar la reliquia conocida como la Corona de Espinas. A ese acervo preservado se sumaron 16 estatuas de cobre, correspondientes a Apóstoles y Evangelistas, que rodearon históricamente a la aguja pero no sufrieron deterioros por haber sido desmontadas en el inicio de la semana con motivo de un procedimiento de limpieza y refacción de metales. Otra estatua que esquivó ser aplastada por escombros fue la Virgen del Pilar, que data del siglo XIV. Por otra parte, la exposición a densas columnas de humo generó deterioros parciales sobre las capacidades mecánicas y sonoras del órgano de la catedral, calificado como el segundo en proporciones en suelo francés al poseer ocho mil tubos metálicos. El instrumento debió ser desarmado pieza por pieza y fue derivado a tres sitios especializados para su restauración.

Posteriormente a la estabilización de los escombros, las autoridades procedieron a determinar el origen de las llamas. La investigación oficial anuló en las primeras actuaciones la hipótesis concerniente a una pista de origen criminal. Las pericias dirigieron el espectro de posibilidades a un potencial problema en las conexiones eléctricas del lugar o a las consecuencias derivadas de un cigarrillo mal apagado.

El cielo de París surcado por el humo del incendio de la catedral de Notre Dame (AP)

Del mismo modo, analizaron detalladamente si la infraestructura de andamios guardó alguna correlación con el inicio del episodio. La abundancia de madera concentró la atención como factor principal de expansión y a la vez de firmeza. Antonio Alfaro, representante de la ONG española Bomberos Unidos, puntualizó en ese proceso indicando que la madera antigua y desprovista de humedad propicia un recorrido rápido de las llamas y resguarda vastas cantidades de calor. Sin embargo, aclaró que frente a configuraciones arquitectónicas modernas erigidas en metal, cuenta con una sólida ventaja. Eso ocurre debido a que las altísimas temperaturas doblan los metales provocando su caída, en tanto que la madera experimenta un consumo gradual donde la parte interna no quemada retiene durante mayor tiempo su firmeza primaria de soporte.

El día siguiente al incendio, Emmanuel Macron, presidente de Francia, definió un objetivo taxativo: estipuló la reapertura de las instalaciones al turismo y a los feligreses en un plazo de cinco años. A tales fines habilitó la instauración de una entidad autárquica orientada estrictamente al seguimiento de ese único proyecto, desde la que se centralizó una convocatoria mundial para conseguir fondos de respaldo.

Se recaudaron 846 millones de euros obtenidos mediante aportes tanto de firmas internacionales destacadas como de cientos de miles de ciudadanos que enviaron pequeñas sumas de dinero.

Imagen combinada. A la izquierda, la columna de humo y el fuego envuelven la aguja de la Catedral de Notre Dame el 15 de abril de 2019. A la derecha, una foto de marzo de 2024, mientras continuaba la reconstrucción, en la que se ve la nueva aguja coronada por el gallo y la cruz (REUTERS)

El primer hombre a cargo del proyecto fue el general del Ejército Jean Louis Georgelin, quien calificó la tarea como equivalente a dirigir un portaaviones. Georgelin falleció accidentalmente en la cordillera de los Pirineos en agosto del 2023, y fue sucedido por Philippe Jost.

La intervención para reconstruir Notre Dame concentró un total de 2000 trabajadores. Las plantillas se incorporaron en la manipulación de metales en fundición, la labor sobre la piedra bruta, el recambio en áreas superiores a cargo de techadores y la asistencia técnica de ingenieros y grupos vinculados al rubro patrimonial de la restauración artística.

Tal movilización laboral derivó en un repunte estadístico del número de aprendices instruidos en oficios de base tradicional a nivel nacional. Pascal Payen-Appenzeller, cuya organización promueve los de modos de construcción tradicionales, expuso que todo ese esquema fue equivalente al de una Feria Mundial al oficiar paralelamente como exposición abierta para promover la matriz artesanal de la fuerza productiva francesa.

Año 2023. Carpinteros trabajando en piezas de madera que se usaron en la estructura del nuevo tejado de la catedral de Notre Dame (AP)

Para lograr cualquier progreso, esas dotaciones se vieron primero forzadas a realizar intervenciones críticas de alta complejidad en las alturas mediante el retiro seguro de la estructura metálica que servía de andamio antes de la catástrofe. La exposición constante al fuego mutó aquellas 40 mil partes modulares iniciales formadas por 200 toneladas, las que terminaron amontonadas, derretidas y compactadas entre sí. La ejecución de cortes precisos y el descenso resguardado con arneses requirió más de 20 meses, sumando el peligro latente de que un mínimo desvío indujera el derrumbe de toda la basílica.

De modo complementario, 1326 placas de plomo alojadas a lo largo de los techos con un peso de 210 toneladas se fundieron por las elevadas temperaturas. Ese hecho propició que el material inorgánico soltara contaminación, saturando de componentes muy perjudiciales las vías de circulación contiguas de la catedral parisina.

Un grupo de personas toma fotografías frente a una pantalla en una zona pública para ver la ceremonia de reapertura de la catedral de Notre Dame de París. Fue el 7 de diciembre de 2021 (REUTERS)

Eso forzó un corte de la obra para realizar saneamientos en el barrio, sumando un retraso que pronto fue potenciado por la pandemia del COVID-19. Paralelamente a las labores de saneamiento, las oficinas técnicas resolvían fuertes discrepancias enfocadas en determinar el perfil edilicio que exhibirían las cubiertas exteriores tras finalizar su rehabilitación general.

Los diseñadores remitieron opciones de marcado acento disruptivo. Los bocetos sugerían desde la instrumentación de grandes placas traslúcidas a modo de terraza recubierta con cristal y la parquización con jardinería ecológica, hasta alternativas visuales que sustituían las puntas de remate por reflectores direccionales tipo láser o simulaciones estructurales de llamas. No obstante el carácter innovador, la férrea resistencia de los especialistas en patrimonio y del público derivó en que la decisión se inclinara hacia los lineamientos de matriz conservadora para todo el cuerpo externo de la fachada.

El órgano y el rosetón oeste de vitreaux antes de la misa inaugural, con la consagración del altar mayor, en la catedral de Notre Dame reconstruida (AP)

Los cambios definitivos respecto a los manuales de edificación antiguos se restringieron de forma privativa a elementos internos destinados a prevención de contingencias, incluyendo sistemas complejos compuestos por pantallas térmicas, aspersores programados y muros divisorios no combustibles fraccionando los maderos de la estructura superior.

Uno de los escasos elementos de corte contemporáneo que prolongó tensiones con conservadores durante el tramo final de la reconstrucción se refirió a vidrieras modernas promovidas puntualmente desde el Poder Ejecutivo para engalanar aperturas en seis recintos perimetrales.

El interior experimentó mutaciones de alto alcance. Como parte del ciclo de conclusión de tareas, Macron convocó para el día 30 de noviembre a un equipo de 1300 personas y se hizo presente para revisar las áreas llevadas a cabo, calificando a la restauración como la más bella obra del actual siglo. En esa recorrida, las cámaras ratificaron que los cepillados de mampostería procedieron a raspar y desterrar íntegramente toda la pátina oscurecida de suciedad impregnada y hollín acumulado derivado de limpiezas truncas operadas durante la década del 50.

A pesar de la lluvia hubo mucha gente en los alrededores de Notre Dame cuando se reabrió en diciembre de 2024 (REUTERS)

La nuevas intervenciones devolvieron al material de base tonalidades blancas. Esa coloración en conjunción con los cristales intervenidos expulsó la tradicional fisonomía de penumbra del largo corredor interno de la catedral, aportando una claridad inédita.

Las entidades estatales avanzaron con las tareas de reconstrucción amparados en las reglamentaciones impuestas en el año 1905, lo que determina que el fisco y el gobierno central ejerce de exclusivo dueño nominal de predios como el de la catedral, recayendo en la Iglesia católica un rol de usuario asignado del inmueble.

El ciclo programado de ceremonias concernientes a la reapertura comenzó, de modo protocolar, la tarde del sábado 7 de diciembre de 2024, concretando así la planificación oficial del Estado dentro de los cinco años pautados.

Durante el acto, el arzobispo Laurent Ulrich oficializó la rehabilitación ejecutando un triple golpe a las pesadas puertas de madera apoyado en un báculo fabricado con vigas quemadas que las brigadas extrajeron de los escombros carbonizados durante el desastre. De forma simultánea a esa autorización y al abrirse los pórticos, hubo presentaciones de coros que fueron acompañados por el órgano que había sido reparado.

La catedral de Notre-Dame de París, antes de su ceremonia oficial de reapertura tras más de cinco años de obras de reconstrucción (REUTERS

Luego de las primeras ceremonias del fin de semana, el domingo 8 de diciembre durante la mañana se realizó la celebración oficial del primer servicio de misa eucarística dentro de las paredes reparadas. La concurrencia rondó una cifra aproximada de 2500 personas ubicados en las butacas, dado que esa cita inicial fue por invitación sin que pudiera entrar el público en general.

La misa estuvo a cargo de Laurent Ulrich. Entre los asistentes había unos 160 obispos provenientes tanto de Francia como de otros países. Hubo sacerdotes de las siete iglesias católicas de rito oriental. Uno de los actos centrales de la agenda matinal consistió en la consagración y presentación del altar ensamblado y fundido a base de bronce macizo.

La palabra Merci (Gracias) ilumina la catedral de Notre Dame la noche de la reapertura luego del incendio de abril de 2019 (REUTERS)

Fuera de la catedral y bajo una lluvia persistente y un descenso severo de temperaturas, grupos de ciudadanos intentaron divisar el edificio desde detrás de vallados de seguridad.

Se pautaron ceremonias continuadas hasta el 15 de diciembre. Mediante esa reapertura progresiva para el público en general se buscó mostrar la renovación y alcanzar la cifra de 15 millones de visitantes en Notre Dame superando así los 12 millones que habían pasado por la catedral parisina antes del incendio ocurrido hace siete años.