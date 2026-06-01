España

Precio del aceite de oliva en España este 1 de junio

El mercado de aceite de oliva es de vital importancia debido a que se trata de un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español

Guardar
Google icon
La cotización del aceite de oliva se actualiza constantemente (Imagen Ilustrativa Infobae)
La cotización del aceite de oliva se actualiza constantemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado español del aceite de oliva ha presentado sus precios más recientes en las variedades virgenextra, virgen y lampante para este lunes 1 de junio de 2026.

España es el principal exportador mundial de aceite de oliva. De acuerdo con el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), más de la mitad de las exportaciones salen de nuestras fronteras. Por ello este producto y su valor en el mercado son de vital importancia para el país.

PUBLICIDAD

Múltiples condiciones desatan alteraciones en el valor del aceite de oliva, desde las condiciones climatológicas, los costos de producción y la demanda nacional e internacional, marcando el pulso de uno de los productos más representativos de la región mediterránea.

Precio del aceite de oliva

Aquí está la cotización más reciente del aceite de oliva en su precio euro/kilogramo en sus tipos virgen extra, virgen y lampante, de acuerdo datos de Infaoliva, las Almazaras Federadas de Córdoba y la Junta de Andalucía.

PUBLICIDAD

INFAOLIVA

Aceite de oliva virgen: 3.338 €

Aceite de oliva virgen extra: 3.717 €

Aceite de oliva lampante: 3.086 €

ALMAZARAS FEDERADAS DE CÓRDOBA

Aceite de oliva virgen: 3.325 €

Aceite de oliva virgen extra : 3.867 €

Aceite de oliva lampante: 3.092 €

JUNTA DE ANDALUCÍA

Aceite de oliva virgen: 3.26 €

Aceite de oliva virgen extra: 4.09 €

Aceite de oliva lampante: 3.17 €

Cuál es la diferencia entre aceite de oliva virgen extra, virgen y lampante

Existen varios tipos de aceite de oliva (Imagen Ilustrativa Infobae)
Existen varios tipos de aceite de oliva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aceite de oliva virgen extra:

Este tipo de aceite de oliva es el de mejor calidad. Se extrae mediante procedimientos mecánicos y se considera como un zumo de olivas, lo que le permite conservar intactas todas sus características organolépticas y mantener todas las propiedades.

El aceite de oliva virgen extra debe tener una acidez menor de 0,8 % y no debe poseer ningún defecto organoléptico en cata.

En esta versión es apto para la venta al consumidor final y es ideal para preparaciones en crudo.

Aceite de oliva virgen:

Al igual que el extra virgen, esta versión también se extrae exclusivamente mediante procedimientos mecánicos, considerándose un zumo de olivas.

Sin embargo, en este caso la acidez debe ser menor del 2 % y sí puede presentar algún defecto organoléptico en cata en cuanto a olor o sabor.

De igual manera es apto para la venta al consumidor final y es el más apropiado para guisos de cualquier tipo.

Aceite de oliva lampante:

Este tipo de aceite de oliva se caracteriza por tener mucha acidez, así como un sabor y un olor muy desagradable que impide su consumo.

El origen de su nombre se debe a su uso tradicional como combustible en las lámparas de aceite.

Tiene una acidez mayor de 2 grados y no es apto para el consumo, ya que hay que refinarlo.

No han sido tiempos fáciles para el mercado de aceite de oliva (EFE)

La lucha contra el clima y la incertidumbre

El 2025 no fue el mejor año para los productores de aceite de oliva, debido a que los cambios climáticos afectaron el mercado de este producto tan importante para el país.

Las condiciones climáticas extremas han tenido un impacto tal en el aceite de oliva que los expertos de la revista Olive Oil Times prevén una menor producción para el resto de la campaña 2025/2026 que podría a su vez definir las fluctuaciones de precio. Sin embargo, todo está sujeto a las condiciones del clima durante los próximos dos meses. 

“Expertos y analistas de seis de los mayores países productores de aceite de oliva del mundo estiman que la producción en estos países podría alcanzar los 2.65 millones de toneladas métricas”, señala la revista especializada Olive Oil Times.

La previsión es que la producción de aceite de oliva durante los próximos meses en Grecia, Italia, Portugal, España, Túnez y Turquía disminuya en comparación con los 2.94 millones de toneladas producidas en la campaña 2024/25. Sin embargo, existe la esperanza de que supere la media quinquenal de 2.41 millones de toneladas.

El MAPA, ante las abundantes lluvias y las temperaturas suaves de primavera, no descartaba una "cosecha cuantiosa en 2025/26", por lo que en agosto sometió a consulta pública un proyecto de norma de comercialización de aceite para poder activar en la próxima campaña la retirada de producto para evitar su venta por debajo de costes.

La posible aplicación del mecanismo de retirada del mercado de aceite para la próxima campaña está a la espera de la publicación de la orden definitiva que, según ha precisado Agricultura, solo se realizará "si finalmente se constatan estimaciones de producciones elevadas de aceite de oliva y posibles desajustes de mercado".

Temas Relacionados

Precio aceite de oliva en EspañaPrecio del aceite de oliva en EspañaPrecio del Aceite de Olivaespaña-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Algarrobico, un paso más cerca del derribo: “Las máquinas deben entrar ya para que el Cabo de Gata recupere lo que nunca debieron arrebatarle”

El Consejo Consultivo de Andalucía concluye que la licencia de obras es nula, lo que allana el camino para la demolición del hotel ilegal tras dos décadas de litigios

El Algarrobico, un paso más cerca del derribo: “Las máquinas deben entrar ya para que el Cabo de Gata recupere lo que nunca debieron arrebatarle”

Burhan Sönmez, el escritor kurdo que ama la libertad: “Hoy tenemos una necesidad moral de reescribir las historias”

El presidente de PEN International presenta en Madrid ‘Los inocentes’, obra en la que la oralidad ocupa un papel central para reconstruir la memoria personal y compartida de las llanuras de Turquía

Burhan Sönmez, el escritor kurdo que ama la libertad: “Hoy tenemos una necesidad moral de reescribir las historias”

La lucha contra el neofranquismo desde las aulas: tres expertos firman una guía de apoyo para profesores sobre la violencia específica que sufrieron las mujeres

Los docentes que quieran tratar la represión en sus clases pueden encontrar una herramienta útil en la unidad didáctica Represión franquista, resistencia antifranquista y memoria histórica y democrática de las mujeres

La lucha contra el neofranquismo desde las aulas: tres expertos firman una guía de apoyo para profesores sobre la violencia específica que sufrieron las mujeres

Sara, peluquera autónoma en Madrid: “Los pisos turísticos y que la ciudad sea cada vez más un parque temático han frenado nuestro sueño de ampliar el negocio”

La profesional calcula que, antes de atender a la primera clienta del mes, afronta unos gastos de 2.500 euros

Sara, peluquera autónoma en Madrid: “Los pisos turísticos y que la ciudad sea cada vez más un parque temático han frenado nuestro sueño de ampliar el negocio”

Funcionarios, aspirantes y responsables de conservatorios comienzan a declarar en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz

Tras una primera sesión centrada en las cuestiones previas planteadas por las defensas, el tribunal comienza a escuchar a quienes participaron en el proceso de creación y adjudicación del puesto que ocupa el núcleo de la investigación

Funcionarios, aspirantes y responsables de conservatorios comienzan a declarar en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Funcionarios, aspirantes y responsables de conservatorios comienzan a declarar en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz

Funcionarios, aspirantes y responsables de conservatorios comienzan a declarar en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz

Última hora del sumario del caso Leire Díez: el PSOE, el Gobierno y los socios, pendientes del juez Pedraz, en directo

Procesados 12 años después 41 ex políticos, funcionarios y empresarios por amañar contratos en viviendas y Metro: una de las tramas de corrupción del Gobierno de Esperanza Aguirre

Pandemias, volcanes, amnistías, guerras y casos de corrupción: los ocho años en los que Pedro Sánchez ha gobernado entre crisis constantes

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

ECONOMÍA

Sara, peluquera autónoma en Madrid: “Los pisos turísticos y que la ciudad sea cada vez más un parque temático han frenado nuestro sueño de ampliar el negocio”

Sara, peluquera autónoma en Madrid: “Los pisos turísticos y que la ciudad sea cada vez más un parque temático han frenado nuestro sueño de ampliar el negocio”

El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% desde este lunes: el Gobierno retira parte del plan anticrisis

Renovar el alquiler, un salto al vacío: la subida de los nuevos contratos desborda a familias y jóvenes

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España

DEPORTES

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

La increíble historia de Adrián ‘Vitamina’ Silva, un futbolista de 55 años que sigue jugando los 90 minutos: “Estoy en mi mejor momento”

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions