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Una mujer intenta desalojar a su hijo de 32 años: el hombre rocía a su madre con gasolina y prende fuego a la casa

La víctima se encuentra con vida después de la rápida actuación de las autoridades y los vecinos

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Un hombre incendia su casa con su madre dentro. (Foto AP/Javier Torres)
Un hombre incendia su casa con su madre dentro. (Foto AP/Javier Torres)

Una discusión familiar en Jonesborough, Tennessee, terminó en un violento intento de asesinato y un incendio que destruyó una vivienda. El caso, informado por La Dépêche, involucra a Dustin Machen, de 32 años, quien fue arrestado tras rociar con gasolina a su madre y prender fuego a la casa en la que ambos vivían. El hecho tuvo lugar el jueves 9 de abril, cuando la mujer intentó desalojar a su hijo de 32 años, que aún residía con ella.

El relato recogido por las autoridades y medios locales indica que la situación se desencadenó cuando la madre le pidió a Dustin que abandonara la vivienda. Según el comunicado oficial del Departamento del Sheriff del Condado de Washington (WCSO), el hombre salió momentáneamente, pero regresó poco después con un bote de gasolina. “Empapó a la víctima y la casa”, declaró el sheriff Keith Sexton. No conforme con la agresión, destruyó el teléfono móvil de su madre para impedir que pudiera pedir ayuda. La mujer, en estado de shock y cubierta de gasolina, logró escapar y llegó hasta la casa de sus vecinos, desde donde pudo alertar a la policía.

La rápida llegada de los servicios de emergencia permitió atender a la víctima, que sufrió quemaduras en los brazos y fue trasladada a un hospital local para recibir atención médica especializada. Los agentes del sheriff que acudieron al lugar encontraron la vivienda en llamas y a la madre visiblemente afectada por el ataque. El incendio causó graves daños materiales y puso en riesgo la vida de la mujer y de quienes se encontraban en los alrededores.

Los cargos de Dustin Machen

Mientras la policía y los bomberos trabajaban para controlar el incendio, testigos informaron haber visto a Dustin Machen en un campo cercano, observando el fuego. Gracias a la colaboración de los vecinos, los agentes pudieron localizarlo y detenerlo poco después del ataque. El hombre fue arrestado sin derecho a fianza y trasladado a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington.

Vídeos y fotografías aéreas que muestran las zonas verdes y hectáreas que han sido consumidas por el fuego (Fuente: greenpeace).

La gravedad de los hechos motivó la imputación inmediata de Dustin Machen por intento de asesinato e incendio provocado con agravantes. El sheriff Keith Sexton remarcó la peligrosidad del ataque y la importancia de la reacción de la madre, que logró escapar pese a las circunstancias. Según la información publicada por La Dépêche, la audiencia preliminar del detenido está programada para el 23 de abril, y hasta el momento no se ha hecho público si cuenta con representación legal ni si ha dado su versión de lo sucedido.

Estado de la víctima y seguimiento judicial

La madre permanece internada bajo atención médica por las quemaduras sufridas en los brazos, aunque su vida no corre peligro. Su capacidad para reaccionar en un momento crítico resultó clave para evitar daños mayores. Las autoridades destacaron que la coordinación entre vecinos y fuerzas policiales permitió frenar la escalada de violencia y garantizar la seguridad de la víctima.

Vista lateral de una patrulla blanca del Sheriff del Condado de Marion con luces rojas y azules intermitentes en la oscuridad de la noche
Las autoridades destacan la colaboración d elos vecinos en el incendio. (Marion County Sheriff's Office)

El caso ha generado conmoción en la comunidad de Tennessee, donde todavía resuenan las preguntas sobre los desencadenantes del conflicto y la situación de convivencia previa entre madre e hijo. Los servicios sociales y las autoridades policiales mantienen un seguimiento del caso, mientras el proceso judicial avanza. Por ahora, Dustin Machen sigue bajo custodia, a la espera de la audiencia programada, sin posibilidad de obtener la libertad bajo fianza debido a la gravedad de los cargos que enfrenta.

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