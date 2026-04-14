España

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Guardar
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

Conoce enseguida los resultados ganadoresdel sorteo de Super Once de este martes 14de abril celebrado por los Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados del Super Once

Fecha: 14 abril.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 01 02 03 15 17 20 21 26 37 39 40 45 50 53 56 62 69 72 73 76.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Avalan el desahucio de una mujer de la vivienda en la que llevaba alquilada desde 1956 aunque el contrato indicara que tiene una “duración indefinida”

La mujer sostuvo que el contrato no podía considerarse extinguido, alegando que la duración indefinida pactada debía interpretarse como una manifestación de voluntad de someterse a un régimen equiparable a la prórroga forzosa

Avalan el desahucio de una mujer de la vivienda en la que llevaba alquilada desde 1956 aunque el contrato indicara que tiene una “duración indefinida”

Las aerolíneas europeas piden a Bruselas medidas urgentes ante la crisis de suministro de combustible

El sector alerta de posibles interrupciones en los vuelos por la crisis en Oriente Medio y reclama compras conjuntas de queroseno, revisión regulatoria y apoyo comunitario para garantizar el suministro

Las aerolíneas europeas piden a Bruselas medidas urgentes ante la crisis de suministro de combustible

Una mujer intenta desalojar a su hijo de 32 años: el hombre rocía a su madre con gasolina y prende fuego a la casa

La víctima se encuentra con vida después de la rápida actuación de las autoridades y los vecinos

Una mujer intenta desalojar a su hijo de 32 años: el hombre rocía a su madre con gasolina y prende fuego a la casa

Comisiones Obreras convoca huelga indefinida en Extranjería en pleno proceso de regularización de migrantes

El sindicato denuncia la saturación de los servicios de Extranjería

Comisiones Obreras convoca huelga indefinida en Extranjería en pleno proceso de regularización de migrantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Avalan el desahucio de una mujer de la vivienda en la que llevaba alquilada desde 1956 aunque el contrato indicara que tiene una “duración indefinida”

Avalan el desahucio de una mujer de la vivienda en la que llevaba alquilada desde 1956 aunque el contrato indicara que tiene una “duración indefinida”

Italia suspende la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel

La NASA lleva a examen al 112 Canarias como posible apoyo sanitario de emergencia para el rescate de astronautas en el Atlántico en futuras misiones ‘Artemis’

Cuatro delitos y ninguna prueba concluyente: el caso judicial contra Begoña Gómez

El submarino de la Armada ‘Galerna’ se estrena en la misión de la OTAN para proteger el Mediterráneo

ECONOMÍA

Las aerolíneas europeas piden a Bruselas medidas urgentes ante la crisis de suministro de combustible

Las aerolíneas europeas piden a Bruselas medidas urgentes ante la crisis de suministro de combustible

La guerra en Irán provocó la mayor caída de la producción de petróleo de la historia en marzo

La Unión Europea recorta un 47% las importaciones de acero y eleva un 50% los aranceles

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El IPC sube hasta el 3,4% en marzo, una décima más de lo esperado, por el alza en el precio de la gasolina

DEPORTES

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

Tiago Bebe, de ser comparado con Cristiano e ídolo en vallecas a no tener la convocatoria asegurada para ir al primer Mundial de la historia de Cabo Verde

La selección suiza elige San Diego como sede para el Mundial 2026: “Queríamos un lugar donde pudiéramos relajarnos, recargar energías, entrenar al máximo”

Lamine Yamal, antes del partido de Champions ante el Atlético de Madrid: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador”

‘It´s coming home’, el himno que narra las derrotas de la selección inglesa y que los aficionados cantan en las gradas