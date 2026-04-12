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Elecciones en Hungría: cierran las urnas con una participación histórica y la posibilidad de un cambio de Gobierno tras 16 años de Orbán

Media hora antes de que cerraran los colegios electorales, la participación era del 78,8%, la más alta desde la caída del comunismo en 1989

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El primer ministro húngaro Viktor Orban y su esposa Aniko Levai votan durante las elecciones parlamentarias húngaras en Budapest, Hungría, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Bernadett Szabo
El primer ministro húngaro Viktor Orban y su esposa Aniko Levai votan durante las elecciones parlamentarias húngaras en Budapest, Hungría, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Bernadett Szabo

Las elecciones parlamentarias celebradas este domingo en Hungría han concluido. Los colegios electorales han cerrado a las siete de la tarde, hora local, con una participación especialmente alta, en unos comicios considerados los más relevantes desde la caída del comunismo en 1989. El resultado podría suponer el fin del liderazgo del ultranacionalista Viktor Orbán, que lleva 16 años al frente del país.

A falta de recuento definitivo de los votos, los datos de participación ya marcan cifras históricas. A las 18.30 horas, apenas media hora antes del cierre de los colegios electorales, había votado el 78,8% del censo, superando ampliamente el récord anterior registrado en las elecciones de 2002, cuando se alcanzó el 73,5%, según la Comisión Electoral húngara.

La atención ahora se centra en el recuento de votos y en la publicación de los primeros resultados relevantes, que está previsto que se publiquen a partir de las diez de la noche del país. Las proyecciones demoscópicas apuntan a una ventaja para el principal aspirante opositor, el conservador Peter Magyar, aunque el sistema electoral del país podría generar un escenario más complejo.

Y es que la ley electoral húngara no garantiza una correspondencia directa entre voto popular y reparto de escaños, lo que abre la posibilidad de que el actual primer ministro conserve la mayoría parlamentaria incluso en caso de no imponerse en el número total de votos.

El reto interno al dominio de Orbán

El actual primer ministro Orbán acumula dos décadas al frente de la política del país, sumando su primer mandato entre 1998 y 2002. Durante todos estos años, el dirigente ha consolidado el proyecto de su partido, Fidesz, y un modelo que numerosos analistas han descrito como una democracia iliberal. Sin embargo, por primera vez en años, su liderazgo afronta un desafío interno con posibilidades reales de traducirse en una derrota electoral, según las encuestas.

La Unión Europea ha iniciado este viernes el proceso para la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio negociado por Bruselas con los países de Mercosur, después de que Argentina y Uruguay hayan completado sus respectivos procesos de ratificación en las últimas horas. (Fuente: Comisión Europea)

El principal rival que ha irrumpido en el escenario político es Péter Magyar, hasta hace poco un miembro poco conocido dentro del propio Fidesz. Su salto a la primera línea se produjo en febrero de 2024, cuando difundió una grabación en la que la entonces ministra de Justicia, Judit Varga —que también fue su esposa— hacía referencia a supuestas interferencias del Gobierno en un caso de corrupción.

A raíz de este escándalo político, la crisis se amplió hasta provocar la dimisión de varias figuras de alto nivel, entre ellas la entonces presidenta del país, Katalin Novák, tras la polémica generada por un indulto concedido a una persona condenada por encubrir abusos sexuales a menores. Magyar intensificó sus acusaciones contra el partido gobernante y capitalizó el descontento interno.

Ese impulso inicial ha terminado por consolidarse en el tiempo, hasta situarlo como el principal aspirante a desbancar a Orbán en las elecciones celebradas este domingo, según los sondeos independientes.

Expectación en la Unión Europea ante el resultado electoral

Además, el interés por estos comicios trasciende las fronteras húngaras. En el seno de la Unión Europea existe una especial atención al resultado, ya que Orbán ha mantenido en los últimos años una posición diferenciada dentro del bloque comunitario, especialmente en relación con Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania, lo que ha marcado tensiones políticas recurrentes con Bruselas.

*Noticia elaborada con información de EFE.

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