Composición fotográfica en la que aparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (Montaje Infobae)

Ferraz lleva semanas con la maquinaria electoral a pleno rendimiento para tratar de despertar al electorado absentista que tanto ha lastrado al partido en los comicios autonómicos. Pedro Sánchez espera que su crítica enérgica contra Donald Trump, que tanto peso internacional le está otorgando, también le dé rédito en clave nacional. Por contra, se espera que la condescendencia e incluso el vasallaje de cierto sector de la política, siguiendo esta tesis, podría penalizarlos electoralmente.

Sin embargo, la última encuesta de Ipsos para La Vanguardia, realizada entre el 23 de marzo y el 8 de abril, nos dice que la tónica dominante en otros países de Europa no llegaría a ser así en España. Al menos respecto a Vox, que ni siquiera la guerra interna desatada en la calle Bambú, entre Abascal y sus críticos, parece pasarle factura. Así, mientras el PSOE y PP descenderían ligeramente sus votos, la formación de Santiago Abascal conseguiría duplicar su resultado obtenido en 2023.

Y este resultado son malas noticias para la izquierda. Porque, pese al leve retroceso del partido de Feijóo en beneficio de Vox, ambas fuerzas sumarían una holgada mayoría absoluta si ahora se celebrasen elecciones: un total de 194 escaños, de los que 130 corresponderían al PP y 64 a Vox.

El PSOE se queda corto, pero la debacle es a su izquierda

Paralelamente, el hundimiento en la izquierda sería de dimensiones prácticamente inéditas. Según el sondeo de Ipsos, el PSOE cosecharía un 28,4% de los votos –tres puntos menos que en las últimas generales–, un resultado similar al del naufragio del 2011 y solo por encima del umbral de supervivencia del 2015 o el 2016. La estimación en escaños que le otorga a los socialistas es de 117 diputados, frente a los 121 que tienen actualmente. Pero sus opciones de gobernar se verían lastradas, esencialmente, por el desastre que se dibuja a su izquierda.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, insta a la Unión Europea a actuar con coherencia y suspender su acuerdo de asociación con Israel, argumentando que sus acciones violan flagrantemente el derecho internacional y humanitario.

De no conseguirse la reconciliación entre Podemos y la coalición Sumar, el resultado que le da esta encuesta es de apenas siete escaños para los socios de coalición minoritarios e implicaría la desaparición de los de Ione Belarra.

Y en el caso de que finalmente cuajara, el cómputo de diputados podría elevarse a 17, pero sin capacidad de alterar la abrumadora mayoría absoluta conservadora. De hecho, según la encuesta, la desmovilización a la izquierda del PSOE se evidencia en el porcentaje de voto estimado para Sumar (5,8%), que contrasta con el 12,3% que obtuvo la candidatura de Yolanda Díaz en el 2023. Y si se añade la estimación de Podemos (1,8% del sufragio), la caída del conjunto de ambas fuerzas es de casi cinco puntos.

La fortaleza de Vox: la fidelidad de su votante

El dato que mejor explica el horizonte electoral de la encuesta es la radiografía sobre la fidelidad y los trasvases de voto. Como es sintómatico del resto de encuestas, Vox exhibe la mayor fidelidad electoral (con más de un 85% de sus votantes que repetirían el sufragio del 2023). A continuación, pero casi 15 puntos por debajo, se sitúa el PP, con una fidelidad del 71% y un 9% de indecisos.

El exportavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha anunciado este jueves que la formación presidida por Santiago Abascal le abrió un expediente para expulsarle del partido y que lo hizo el mismo día que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convocó las elecciones. (Fuente: europa press/congreso/vox)

Y más abajo aún, aparece el PSOE, cuyo índice de fidelidad es del 64%, aunque su tasa de indecisos alcanza al 11% de sus votantes de hace casi tres años. En cuanto a la izquierda alternativa, menos de la mitad de los votantes de Sumar repetirían ahora su voto y solo uno de cada diez optaría por Podemos.

La batalla catalana con Aliança Catalana de por medio

La encuesta de La Vanguardia también analiza la batalla particular por la hegemonía independentista entre Esquerra y Junts, aunque en esta ocasión el partido de Junqueras se impondría con más claridad, tanto en votos como en escaños. La proyección de las estimaciones daría ocho diputados a ERC (uno más que ahora) y cinco a Junts (dos menos que en el 2023).

El resultado de Esquerra podría tener un culpable, el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, quien se ha posicionado como el personaje político mejor valorado. Rufián cosecha una nota de 4,5 y aparece como el dirigente que se sitúa más cerca del aprobado. De hecho, obtiene mejor nota entre los votantes del PSOE que Salvador Illa o el propio Pedro Sánchez.

En medio de esta pugna, ha aparecido un nuevo contendiente, aupado por la ola nacional-populista que recorre Europa: Aliança Catalana. El grupo de Sílvia Orriols lograría irrumpir en la Cámara Baja con dos escaños y se nutriría de uno de cada diez votantes de Junts y de los nuevos electores.