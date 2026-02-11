La (im)posible abstención del PSOE, una nueva pieza en el difícil puzle extremeño

Alberto Santacruz

Mérida, 11 feb (EFE).- Al difícil puzle político extremeño, en el que la compleja relación entre PP y Vox es la lámina de referencia, se ha sumado una nueva pieza: una posible abstención del PSOE para facilitar la investidura de María Guardiola.

La propia dirigente popular ya la ha reclamado y algunas voces socialistas consideran que el PP debería llamarles para hablar de ello.

La validez real de esta opción del PSOE solo tendría recorrido si en la sesión de plenaria de investidura de Guardiola -debe celebrarse antes del 3 de marzo-, la candidata popular no logra la mayoría absoluta, tal como recoge el reglamento de la Asamblea para la primera votación.

Una mayoría absoluta que solo puede obtener con el apoyo de Vox, con el que las llamadas al diálogo son frecuentes, pero no se llevan a la práctica desde hace días.

O el del PSOE, lo que parece totalmente imposible. En el caso de los socialistas, su portavoz parlamentaria, Piedad Álvarez, ya ha dicho que "no hay ninguna posibilidad" de su partido se replantee su voto negativo hasta la celebración de la sesión de investidura.

A ello se suma otra clave. Guardiola dijo este martes que ya le pidió al PSOE su abstención, pero tanto el presidente de la gestora socialista en la región, José Luis Quintana, como la propia Álvarez lo niegan.

"No, no y no", ha recalcado Álvarez, pues el PSOE es "la alternativa y no la muleta de la derecha y la extrema derecha".

De no obtener la candidata la mayoría absoluta en primera votación, la asamblea extremeña debe celebrar otra 48 horas después, en la que resultaría elegida Guardiola si obtiene la mayoría simple.

En ese escenario, sí podría coger fuerza la posible opción de la abstención, pero solo la del PSOE y si realmente se la plantea.

Y es que la de Vox, que también valdría, está descartada. Su líder en Extremadura, Óscar Fernández, asevera que su partido no la contempla. "Solo votaremos 'sí' o 'no' a Guardiola", afirma.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna (PSOE), que no tiene cargos en la gestora, ha dicho este miércoles que si fracasa la investidura de Guardiola por la falta de acuerdo con Vox, los populares deberían llamar al PSOE y ofrecerle diálogo.

"Que Guardiola llame y se siente con la segunda fuerza política -en alusión al PSOE- es lo más lógico y coherente", ha dicho Rodríguez Osuna en declaraciones a la cadena COPE. "Pero no para pedirnos una abstención a costa de cualquier cosa", ha añadido.

"Nos puede llamar y nos sentamos", ha dicho este miércoles Quintana, quien, no obstante, cree que la conformación del nuevo gobierno no se decide en Extremadura y de que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "solo contempla una opción", que es la negociación con el partido de Abascal.

A nivel nacional, las fuentes del PP afirman ahora que si el PSOE quiere evitar que Vox llegue a los gobiernos lo que debería hacer en Extremadura es abstenerse.

El recorrido de esta posible abstención del PSOE se entrecruza con las llamadas al diálogo a nivel regional entre PP y Vox para lograr un acuerdo de gobernabilidad.

Los populares ya ha trasladado sus propuestas a la formación de Santiago Abascal -un documento remitido la pasada semana- y Vox, además de advertir que no tiene prisa en analizarlas, ha aseverado que a día de hoy no respaldará a Guardiola.

Los populares, tal como ha comentado Guardiola, quieren agotar al máximo el plazo del 3 marzo para tratar un acuerdo de gobernabilidad.

"Espero que nos podamos sentar cuanto antes y poder cerrar un acuerdo de gobierno porque es lo que necesita Extremadura", dijo este martes Guardiola, quien, no obstante, desveló que Vox ha puesto encima de la mesa de la negociación "el cumplimiento de la totalidad de su programa político y más puestos en el Ejecutivo".

"Lo que no puede ser es que el PP, que ganó las elecciones con el apoyo del 43,2 % de los electores, tenga que travestirse de Vox. No lo podemos hacer", afirmó con rotundidad. EFE