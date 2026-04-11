La vivienda de Jesús Calleja en una aldea de León: un refugio sostenible con helipuerto y una decoración muy personal

Jesús Calleja, en 'Volando voy'. (Mediaset España'

Acostumbrado a recorrer los rincones más extremos del planeta, Jesús Calleja ha encontrado en su casa el contrapunto perfecto a su vida de aventura. El presentador de Planeta Calleja celebra su 61 cumpleaños este sábado 11 de abril con los pies en la tierra. Concretamente en una pequeña aldea de León donde ha construido un auténtico santuario personal.

Lejos del lujo ostentoso que podría esperarse de una estrella televisiva, su vivienda refleja fielmente su personalidad: práctica, sostenible y profundamente conectada con la naturaleza.

Situada en Golpejar de la Sobarriba, a escasos minutos de la capital leonesa, su casa es mucho más que un hogar: es una base de operaciones desde la que organiza su frenético ritmo de vida.

Jesús Calleja mostró su casa a Bertín Osborne en el programa 'Mi casa es la tuya' en el año 2017. (Mediaset)

Un hogar sostenible con espíritu aventurero

La vivienda de Jesús Calleja destaca por su enfoque ecológico. El presentador ha apostado por un modelo prácticamente autosuficiente, equipado con placas solares de última generación y sistemas de aerotermia que reducen al mínimo el consumo energético. Todo está pensado para disminuir su huella de carbono sin renunciar al confort.

Jesús Calleja mostró su casa a Bertín Osborne en el programa 'Mi casa es la tuya' en el año 2017. (Mediaset)

El exterior rompe con la idea tradicional de jardín: aquí no hay césped perfecto, sino un espacio naturalizado con especies que requieren poca agua y mantenimiento. Una filosofía que encaja con su visión de respeto real por el entorno.

Pero si hay algo que sorprende, es cómo ha adaptado su hogar a sus pasiones. La casa cuenta con zonas de entrenamiento para mantenerse en forma, algo imprescindible en su profesión, y un garaje para todos sus vehículos. Allí guarda desde bicicletas de montaña hasta coches de rally similares a los que utiliza en competiciones como el Dakar, además de su propio helicóptero, clave para moverse con rapidez.

El salón: el corazón de la casa

Jesús Calleja mostró su casa a Bertín Osborne en el programa 'Mi casa es la tuya' en el año 2017. (Mediaset)

Si hay una estancia que define la esencia del hogar de Jesús Calleja, esa es, sin duda, el salón. Un espacio que huye por completo del minimalismo frío y apuesta por la calidez y la personalidad.

Lo primero que llama la atención son sus enormes ventanales de suelo a techo, que convierten el paisaje leonés en el auténtico protagonista. Desde el sofá, es posible contemplar tormentas, cambios de luz y la inmensidad del entorno natural sin ningún tipo de barrera visual.

Jesús Calleja mostró su casa a Bertín Osborne en el programa 'Mi casa es la tuya' en el año 2017. (Mediaset)

El interior combina materiales nobles como la madera clara,que aporta calidez y confort, con soluciones modernas como la calefacción radiante. Los techos altos y las estructuras vistas refuerzan esa sensación de amplitud, casi como si se tratara de un refugio de montaña reinterpretado en clave contemporánea.

El sofá, amplio y dispuesto en forma de “L”, es el centro neurálgico de la estancia. Allí comparte momentos con su hijo adoptivo, Ganesh, y sus perros, que campan a sus anchas por toda la finca.

Jesús Calleja mostró su casa a Bertín Osborne en el programa 'Mi casa es la tuya' en el año 2017. (Mediaset)

Tecnología, viajes y recuerdos con historia

El salón también refleja el alma viajera del presentador. Lejos de decoraciones convencionales, el espacio está lleno de libros de viajes, atlas y objetos traídos de sus viajes, de lugares como el Tíbet, Nepal o el Amazonas. Cada pieza tiene una historia detrás.

La tecnología juega también un papel importante. La vivienda está completamente domotizada, con sistemas de iluminación LED que permiten crear distintos ambientes y un equipo de sonido de alta fidelidad.

Jesús Calleja mostró su casa a Bertín Osborne en el programa 'Mi casa es la tuya' en el año 2017. (Mediaset)

La cocina, conectada con el salón, refuerza esa idea de espacio abierto y social. Es una casa pensada para compartir, algo que se refleja en la constante presencia de amigos y rostros conocidos que han pasado por allí.

Vida de pueblo y raíces leonesas

A pesar de su fama, Jesús Calleja nunca ha perdido su esencia. Presume con orgullo de su vida en el pueblo, donde cultiva su propio huerto ecológico y disfruta de una rutina mucho más tranquila cuando no está viajando.

Golpejar de la Sobarriba no es un enclave cualquiera. Situado en una zona elevada, ofrece vistas privilegiadas de la ciudad de León y de la Cordillera Cantábrica, convirtiéndose en un mirador natural único. Un entorno perfecto para alguien que ha hecho de la naturaleza su forma de vida.