Jesús Calleja, muy preocupado, emite un comunicado desde Canadá: “Los incendios en mi tierra están siendo muy tristes... Hay mucha destrucción”

El presentador de televisión ha publicado un vídeo en sus redes sociales, donde ha realizado un llamamiento a la acción ante lo que él califica como “terrorismo ambiental”

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Jesús Calleja durante la presentación
Jesús Calleja durante la presentación del proyecto solidario 'Mission Blue x Kimoa' (Europa Press)

Jesús Calleja ha manifestado públicamente su preocupación por la grave situación que atraviesan León y Zamora debido a la oleada de incendios forestales que afecta a la región y otras zonas de España. El aventurero leonés, actualmente desplazado por motivos profesionales en Canadá, ha emitido un comunicado en sus redes sociales, donde ha mostrado su apoyo a los afectados y ha hecho un llamamiento a la acción ante lo que ha calificado de “terrorismo medioambiental”.

La situación en varias comunidades españolas se ha agravado en los últimos días debido a las elevadas temperaturas y las condiciones de viento, factores que están dificultando los trabajos de extinción. Las condiciones son tales que muchas familias se han visto forzadas a abandonar sus hogares en numerosos municipios. El despliegue de medios, incluidos bomberos, brigadas forestales, voluntarios y la Unidad Militar de Emergencias (UME), se ha multiplicado para hacer frente a los distintos focos de fuego.

Pese a la distancia, el presentador de Universo Calleja ha asegurado que está al corriente de todo lo que está sucediendo. “Estoy bastante desconectado porque hay zonas en las que es difícil tener acceso a internet, pero me he enterado de las noticias sobre los incendios en mi tierra, en León y en Zamora, y es horroroso”, ha expresado el comunicador en el vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula casi un millón y medio de seguidores.

Jesús Calleja emite un comunicado
Jesús Calleja emite un comunicado desde Canadá (Instagram)

“Me conozco muy bien esa zona. Me la he pateado y he recorrido en bici sus senderos. Conozco hasta el último rincón de los pueblos afectados y ver como se quema me produce una tristeza profunda”, ha continuado diciendo, mostrando su preocupación por la pérdida de patrimonio natural y humano. ”Ver como se quema eso, los videos son brutales. Te entra un mal cuerpo, entras en shock“.

Calleja, conocido por su implicación con la defensa del entorno natural de Castilla y León, no ocultó su consternación ante las imágenes de destrucción. En su mensaje, el presentador ha asegurado además que, cuando regrese a España, visitará las zonas afectadas para estar junto a la población y evaluar los daños de primera mano, ya que varios de sus amigos y conocidos han resultado afectados. “Todavía no entiendo cómo parte de los incendios, por lo que me han contado y he leído, han sido provocados”, ha manifestado, agregando que “no entiendo a la gente que incendia. No entiendo al pirómano y no entiendo que por cuestiones económicas se incendie un bosque o por razones mentales. Lo que sí sé es que la ley debería ser más dura con este tipo de terrorismo medioambiental”.

Calleja también ha subrayado la importancia de la labor de los equipos de extinción y de los voluntarios. “Gracias a todos los que están ahí. A los vecinos, forestales, bomberos, brigadas y a la UME. Menos mal que estáis vosotros. Os veo pronto por mi tierra”. Además, en el texto que acompañó a su comunicado, el leonés ha reiterado su preocupación y ha agradecido el esfuerzo colectivo de quienes participan en la lucha contra el fuego. “Estoy en Canadá y las noticias sobre los incendios en mi tierra son muy tristes. Hay mucha destrucción. Conozco cada rincón de los pueblos afectados y me produce una tristeza profunda. Muchos de los incendios son intencionados y la ley es muy laxa contra este tipo de terrorismo. Todo mi cariño a mis paisanos y millones de gracias a quienes están luchando por apagarlos”, ha zanjado, instando a las autoridades a aplicar sanciones ejemplares a los responsables.

