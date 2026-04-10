Una mujer detenida por cultivar cannabis en la habitación de su hijo de dos años

La madre tenía cannabis por toda la casa. (EFE/Carlos Barba)

Una madre de 36 años fue arrestada recientemente en Saint-Louis, en el Alto Rin francés, tras ser descubierta cultivando cannabis en la habitación de su hijo de dos años. La noticia, difundida por los medios franceses La Dépêche e Ici, generó preocupación sobre los riesgos a los que pueden verse expuestos los menores cuando los adultos incumplen sus obligaciones parentales. La denuncia que desencadenó la intervención policial partió de la expareja de la acusada, quien se alarmó al conocer la situación en la que vivía el niño.

Cuando la policía acudió al domicilio, encontró varias plantas de cannabis no solo en la estancia del pequeño, sino distribuidas por todo el apartamento. La mujer, de nacionalidad italiana, reaccionó con hostilidad ante la presencia de los agentes. Según el reporte de La Dépêche, llegó a morder gravemente a una de las agentes en la pantorrilla y el brazo durante el operativo, lo que agravó notablemente su situación legal y evidenció un comportamiento violento y poco colaborador.

Tras la intervención, la madre fue puesta a disposición de la fiscalía de Mulhouse, que ordenó su ingreso en prisión preventiva. Se la acusa de posesión y consumo de estupefacientes, resistencia a la autoridad, agresión a funcionario público y falta de cumplimiento de sus deberes parentales. El menor quedó bajo la custodia de su padre mientras se resolvía la situación judicial de la madre. El caso ha reabierto el debate sobre la protección de la infancia y la responsabilidad penal de los adultos en el entorno familiar.

Consecuencias legales y protección del menor

La madre se enfrenta a cargos que pueden implicar hasta tres años de prisión y una multa de 45.000 euros por la agresión a la agente, además de las penas específicas por posesión y consumo de sustancias prohibidas y resistencia a la autoridad. Los delitos relacionados con el incumplimiento de las obligaciones parentales suelen ser especialmente graves cuando la conducta pone en riesgo directo el bienestar de un menor, como ocurrió en este caso. La decisión de poner al niño bajo la custodia de su padre responde a la necesidad de garantizar su seguridad y estabilidad mientras avanza el proceso judicial.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el Real Decreto que regula el uso de fórmulas magistrales tipificadas elaboradas a partir de preparados estandarizados de cannabis para su uso medicinal en casos donde los tratamientos convencionales no son eficaces. (Fuente: La Moncloa)

Para las autoridades francesas, intervenir en situaciones donde los niños quedan expuestos a ambientes peligrosos es prioritario. La actuación rápida tras la denuncia permite evitar daños mayores y proporciona una vía para que los menores puedan recibir la protección adecuada. El caso sirve de recordatorio sobre la importancia de la vigilancia social y la colaboración de familiares y allegados para detectar y denunciar situaciones de riesgo.

Qué hacer ante un caso similar y cómo proteger a los menores

En situaciones donde se sospecha que un niño puede estar en peligro por el comportamiento de sus padres o tutores, lo fundamental es actuar sin demora. La denuncia a las autoridades es el primer paso para activar los protocolos de protección infantil. Organismos sociales y policiales pueden intervenir para evaluar el entorno y tomar medidas que garanticen la seguridad del menor.

La importancia del bienestar infantil. (Foto AP/Nicolas Garriga)

Es recomendable que cualquier persona que detecte señales de riesgo, como exposición a sustancias ilegales o conductas violentas en el hogar, no dude en comunicar la situación. El objetivo es siempre priorizar el bienestar de los niños, asegurando que crezcan en un entorno seguro y libre de amenazas. La colaboración ciudadana, junto a la actuación decidida de las fuerzas de seguridad y la justicia, resulta clave para prevenir situaciones similares y proteger a los más vulnerables.