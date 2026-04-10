España

Pedro Sánchez responde a Netanyahu e insta a suspender el acuerdo entre la Unión Europea e Israel: “No permitamos una nueva Gaza en Líbano”

El presidente del Gobierno ha defendido la creación de un ejército europeo “mañana mismo”

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, insta a la Unión Europea a actuar con coherencia y suspender su acuerdo de asociación con Israel, argumentando que sus acciones violan flagrantemente el derecho internacional y humanitario.

Las tensiones entre España e Israel continúan. Después de que a primera hora de la tarde de este viernes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, amenazase al líder del Ejectuvo, Pedro Sánchez con hacerle pagar "un precio inmediato" tras acusar a España de llevar a cabo una “guerra diplomática” contra Israel, el presidente del Gobierno ha respondido a Netanyahu reafirmando su postura y elevando la presión sobre la Unión Europea.

Durante su intervención en el European Pulse Forum celebrado este viernes en Barcelona, Sánchez ha instado a los socios comunitarios a suspender el acuerdo de asociación con Israel ante lo que considera “violaciones flagrantes” del derecho internacional humanitario. “No permitamos una nueva Gaza en el Líbano”, ha advertido.

El jefe del Ejecutivo ha pedido a la UE actuar con “coherencia y empatía” frente a la situación en Oriente Próximo y ha señalado directamente a Israel por estar “atropellando y violando” varios de los artículos recogidos en el acuerdo de asociación con Bruselas.

Crear un ejército “mañana mismo”

Más allá de este choque diplomático, Sánchez ha aprovechado el foro organizado por Politico y la consultora BeBartlet para trazar una hoja de ruta sobre el futuro de Europa. En ese contexto, ha defendido reforzar la autonomía estratégica de la UE y avanzar hacia una política común de seguridad y defensa, con la vista puesta en la creación de un ejército europeo “mañana mismo”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el European Pulse Forum. (Europa Press/David Zorrakino)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el European Pulse Forum. (Europa Press/David Zorrakino)

El presidente ha identificado tres pilares esenciales para fortalecer el bloque comunitario. En primer lugar, una mayor integración en materia de defensa. En segundo, el impulso de un mercado y un marco financiero común que favorezca el crecimiento económico. Y, por último, el refuerzo de la Europa social, poniendo el foco en problemas como el acceso a la vivienda.

Sánchez ha llamado también a “recuperar la ambición del europeísmo” frente al auge de fuerzas que cuestionan el proyecto comunitario. Frente a quienes sostienen que Europa está perdiendo peso global, ha defendido que sigue siendo una referencia en términos de bienestar ciudadano.

Noticia en ampliación

*Con información de EFE

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