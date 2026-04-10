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La red de bibliotecas contesta a Rufián tras preferir “llenar TikToks” antes que salas de lectura: “La cultura pública merece mayor respeto”

La institución catalana COBDC ha señalado que no compiten con la red social sino que “garantizan el acceso al conocimiento, el pensamiento crítico y la igualdad de oportunidades

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El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', a 9 de abril de 2026, en Barcelona
El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', a 9 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (Lorena Sopêna / Europa Press)

El Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña (COBDC) ha lamentado las declaraciones del diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Gabriel Rufián durante el acto de la izquierda celebrado el pasado jueves en Barcelona, donde aseguró que prefería “llenar TikToks que bibliotecas”, alegando que su hijo mira TikTok y no por ello “renuncia ni oculta” lo que es.

La cultura pública merece más respeto y apoyo institucional”, ha indicado este viernes el COBDC mediante su cuenta de X. Además, la institución ha explicado que las bibliotecas no compiten con TikTok, sino que “garantizan el acceso al conocimiento, el pensamiento crítico y la igualdad de oportunidades”, lamentando las “desafortunadas declaraciones de un representante público como Rufián”.

Las declaraciones del portavoz de ERC se dieron en el marco de un acto por la unidad de los partidos de la izquierda española celebrado este jueves en el auditorio del Campus Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde acudieron más de 300 personas y en el que compartió escenario con la número dos de Podemos, Irene Montero.

En su intervención, el diputado ha reclamado a la cúpula de su partido que “lidere” la construcción de confluencias de izquierdas en Cataluña, asegurando que si está en juego su cargo se irá a su casa. Además, el dirigente a subrayado que Podemos, junto con otras fuerzas políticas, puede ayudar a estas confluencias, sin que nadie deje de ser lo que es" y que del mismo modo ERC puede hacerlo en Cataluña.

Rufián señala que "no tiene sentido" que los partidos de izquierdas "compitan" entre sí: "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas, defendiendo lo mismo, compitamos entre nosotros para ver quién se reparte los votos de la izquierda"

Montero defiende la unidad de la izquierda

Por su parte, Montero ha defendido formar equipo con Rufián, para relanzar una izquierda fuerte en Cataluña y España, que se “atreva” a presionar para frenar los precios del alquiler, entre otras medidas, a la vez que no ha descartado que la formación morada lidere parte de este espacio que se pretende construir con otros partidos progresistas y soberanistas.

“Creo que Podemos en España y ERC en Cataluña podemos impulsar esto. Y lo que anunciamos es que estamos dispuestos, Gabriel Rufián y yo, a hacer equipo. Es evidente que hay un camino por hacer y que no es fácil, pero hay que intentarlo y es posible conseguirlo”, afirmó la exministra de Igualdad, considerando que “hay formas de articular una cooperación y colaboración” entre distintas formaciones políticas “que pueden resultar interesante para todos”.

Por su parte, desde Sumar han considerado que el acto de Barcelona es “un paso más” en la construcción de una candidatura de unidad a la izquierda del PSOE para las próximas elecciones generales, y en este sentido asegura que “todo suma”.

“Es un paso más, en definitiva, de un diálogo constructivo que lo que busca es construir un proyecto político ganador que sea capaz de ilusionar y que sea capaz de plantarle cara a esa ofensiva de la extrema derecha y la derecha que se viene encima”, ha señalado este viernes la líder del partido Movimiento Sumar, Lara Hernández, asegurando que cualquier diálogo entre representantes de la izquierda es “un ejercicio sano” que tiene “mucho futuro” porque lo importante.

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