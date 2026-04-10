La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición alerta sobre un producto con un alérgeno no declarado

La AESAN lanza alertas sobre alimentos contaminados (Infobae)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) difundió una alertasanitaria debido a la contaminación hallada en un alimento. Las autoridades hacen un llamado a la población en general a que, de tener este producto en casa, evite consumirlo.

Si bien la AESAN cuenta con alertas que podrían afectar únicamente a consumidores específicos, en esta ocasión va enfocada a la población en general, debido a su repercusión sanitaria o por su posible distribución al consumidor final.

Mediante sus canales oficiales, las autoridades alimentarias emitieron la Advertencia para personas con alergia al trigo: posible presencia de trigo y otros cereales no declarados en lentejas pardinas etiquetadas como libres de alérgenos (Ref. ES2026/181).

La AESAN detalló el grado de peligrosidad del contaminante hallado, explicó las posibles consecuencias de su consumo y brindó instrucciones sobre qué hacer con el producto si se encuentra en el hogar.

Alerta sanitaria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA AL TRIGO Y OTROS CEREALES de la comercialización de lentejas pardinas de la marca BioArtesa con presencia de trigo y otros cereales no incluida en el etiquetado.Como medida de precaución, se recomienda a aquellas PERSONAS CON ALERGIA AL TRIGO Y OTROS CEREALES que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo.EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN

Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

¿Qué hacer en caso de una alerta alimentaria?

Cuando la AESAN divulga una alerta sanitaria lo hace con el fin de advertir a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado descubierto por las autoridades se encuentra en tu alacena, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es .

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.