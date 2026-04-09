Este es el primer país europeo en tener una población “libre de humo”: menos del 4% fuma, pero no renuncia a la nicotina

Una mujer partinedo un cigarrillo en dos

Reducir los humos propios del cigarro es posible. Solo el 3,7% de su población adulta fuma a diario, una cifra que lo coloca por debajo del umbral del 5% que los organismos internacionales consideran como referencia para una sociedad “libre de humo”.

El dato, recogido en el informe Vanor och konsekvenser 2025, refleja una transformación profunda en los hábitos de consumo: no ha desaparecido la nicotina, pero sí el cigarrillo tradicional como forma dominante.

Se trata de Suecia, donde en ciudades como Estocolmo fumar se ha vuelto poco habitual, mientras aumentan otras alternativas sin combustión.

Sustitución frente a prohibición

El modelo sueco se basa en una estrategia de sustitución y reducción de daños. Durante décadas, las autoridades han favorecido el uso de productos sin combustión, como el snus, bolsas de nicotina o los vapers. El resultado es una reducción del cigarrillo sin renunciar a la nicotina.

El objetivo del país es eliminar el humo, principal fuente de toxicidad. “Si todos los suecos que hoy usan snus hubieran fumado cigarrillos, habríamos tenido 4.000 muertes más al año”, ha afirmado el psicólogo clínico Karl Fagerström, autor del test para medir la adicción de los fumadores.

Un ciudadano sueco con snus.

Resultados en salud pública

Las consecuencias del cambio se reflejan en distintos indicadores. Estudios citados en Suecia estiman que la transición hacia alternativas sin humo ha evitado unas 3.000 muertes anuales atribuibles al tabaquismo.

Además, el país presenta diferencias significativas respecto a la media europea en enfermedades relacionadas con el tabaco, con tasas más bajas tanto de cáncer como de mortalidad asociada.

El descenso ha sido generalizado. Desde 2013, las tasas de tabaquismo se han reducido aproximadamente a la mitad en todos los grupos de edad. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, el consumo diario de cigarrillos se sitúa en torno al 2,9%, mientras aumenta el uso de productos alternativos.

Una mujer rompiendo un cigarrillo. (Daria/Kulkova/Europa Press)

Debate abierto en Europa

En paralelo, la Unión Europea estudia la revisión de la Directiva de Productos del Tabaco (TPD), con propuestas que plantean equiparar la regulación de los cigarrillos tradicionales con la de productos sin combustión.

Este enfoque ha generado críticas entre algunos expertos, que consideran que no todos los productos presentan el mismo nivel de riesgo. También se advierte de posibles efectos como el aumento del mercado ilícito en contextos de alta restricción.

En países como Francia, el consumo ilegal de tabaco ha crecido en los últimos años, en un contexto de elevada presión fiscal y regulación estricta.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha explicado que tras una encuesta de la asociación de consumidores ocho de cada diez ciudadanos han apoyado la prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes según incluye la reforma de la Ley del tabaco en la que trabaja el ministerio de Sanidad. (Fuente: FACUA)

El caso de España

En España, el debate se centra en la regulación de las bolsas de nicotina dentro del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027. Entre las medidas propuestas figura la limitación de la concentración de nicotina a 0,99 mg por unidad.

Para algunos expertos, este límite podría dificultar su uso como alternativa al cigarrillo. Fagerström fue crítico: “Una dosis de 0,99 mg de nicotina no ayudará en nada a un fumador, es demasiado baja”.

El especialista advirtió además de posibles efectos no deseados: “Para un niño de 13 años, con un sistema nervioso ingenuo, sin tolerancia, sensible a la nicotina… probablemente pensará: ‘Esto no es lo suficientemente fuerte. ¿Tienes algo más fuerte? ¿Un cigarrillo?’”.

El humo del tabaco es la principal fuente de toxicidad. (Getty)

El caso de Nueva Zelanda

Fuera de Europa, Nueva Zelanda se aproxima también a niveles bajos de tabaquismo, con un 6,8% de fumadores diarios. En este caso, las autoridades han impulsado el vapeo como herramienta de abandono del cigarrillo.

El Ministerio de Salud neozelandés reconoce el papel de estos dispositivos, especialmente entre colectivos en los que los métodos tradicionales no habían funcionado, aunque evita establecer una relación causal directa.