España

El pueblo que pasa del frío siberiano al verano más caluroso: una diferencia de 40 grados en 10 días

Entre el 28 de marzo y el 7 de abril, la temperatura saltó de –20 °C a +20 °C

Guardar
La Brévine, en Suiza
La Brévine. (Roland Zumbuehl/Wikipedia)

La Brévine es un pueblo suizo de apenas 600 habitantes y con apodo que define el ambiente del lugar: “La pequeña Siberia”. Situado junto al Lac des Taillères, el segundo lago más grande de la región, y rodeado por las montañas de los Alpes, “presenta las condiciones ideales para temperaturas gélidas, especialmente con cielos despejados”, destaca la página web de Turismo de Suiza.

El frío extremo es habitual en el lugar en estas fechas. La Brévine se ubica en una depresión del Jura neuchâtelois, a 1.042 metros de altitud, donde el aire frío queda atrapado y propicia estos registros extremos. Cada invierno, las mínimas bajan con frecuencia de –20 °C e incluso de –30 °C. En esta temporada 2025-2026, la temperatura tocó los –30,3 °C el 5 de enero a las 6 de la mañana, la más baja de la estación.

La marca absoluta de frío, sin embargo, permanece inalcanzada desde el 12 de enero de 1987. Ese día, el termómetro registró –41,8 °C, cifra homologada por MétéoSuisse y que refuerza la fama del lugar como el rincón más gélido del país, ya que es el récord histórico —desde que hay registros— en Suiza.

Lo que no es tan común es el calor. Y sin embargo, un contraste meteorológico extremo ha marcado a La Brévine, en la frontera con Francia. En los últimos diez días, el pueblo experimentó una variación de 40 grados. Así, desde el 28 de marzo hasta el 7 de abril, la temperatura saltó de menos 20 °C a más 20 °C, según los datos registrados por Météo Franc-Comtoise.

El rápido ascenso térmico de la primera semana de abril ha generado una sensación de “frío-calor” entre los habitantes. La variabilidad se atribuye a la combinación de episodios invernales persistentes y una irrupción súbita de aire cálido en abril.

La anomalía, no obstante, será breve. Los servicios meteorológicos anticipan un nuevo descenso de las temperaturas en este final de la semana, con la previsión de 12 °C como máximo para el domingo y riesgo de heladas al amanecer del lunes 13 de abril.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

“Un día más propio de junio”

En España, en cambio, el vaivén también estará presente en los próximos días. Las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) auguran en los próximos días una subida acusada de las temperaturas en gran parte de la península y las islas, que dará paso poco después a un fuerte descenso térmico y precipitaciones, hasta el punto de cubrir algunas cumbres de nieve. A través de su cuenta de X, el organismo ha señalado que “el viernes será un día más propio de junio”, mientras que “el domingo tendrá temperaturas de febrero o marzo”.

De cara al sábado, la Aemet prevé “un cambio de tiempo significativo”. Se anuncia un descenso generalizado y brusco de las temperaturas junto a precipitaciones desplazándose de oeste a este. En concreto, ciudades como Soria pasarán de registrar el sábado máximas superiores a los 20 grados a situarse el domingo entre 5 y 7 grados, lo que implica, en palabras de Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, una caída muy brusca a niveles propios del invierno.

Temas Relacionados

ClimaPronóstico del tiempoMeteorologíaTemperaturaViajes InviernoPueblosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Trabajar en España ‘penaliza’ fiscalmente, según la OCDE: recomienda menos impuestos al empleo y una subida del IVA

La organización reconoce el “progreso” en productividad del país y el “sólido y constante” crecimiento del PIB en los últimos años

Trabajar en España ‘penaliza’ fiscalmente, según la OCDE: recomienda menos impuestos al empleo y una subida del IVA

Si tienes jardín y quieres revalorizar tu casa, planta alguno de estos árboles: un jardinero explica los motivos

Dar una buena impresión a los compradores es funcamental para vender tu vivienda

Si tienes jardín y quieres revalorizar tu casa, planta alguno de estos árboles: un jardinero explica los motivos

Era el candidato ideal, pero perdió el trabajo como director financiero en Duolingo por tratar mal al taxista: “Es mejor tener un hueco vacío que un imbécil”

Ahora que las compañías compiten cada vez más por atraer talento, los métodos de selección han evolucionado hasta incorporar técnicas muy sofisticadas —y a veces sorprendentes— para conocer mejor a quienes aspiran a ocupar los puestos más importantes

Era el candidato ideal, pero perdió el trabajo como director financiero en Duolingo por tratar mal al taxista: “Es mejor tener un hueco vacío que un imbécil”

La empresaria Carmen Pano confirma entregas de dinero en efectivo en la sede del PSOE, pero se lía con cantidades, entregas y “emisarios”

Primero ha asegurado que las entregas las dos veces sacó el dinero del banco para más adelante asegurar que en la segunda vino un “emisario” del empresario Claudio a Rivas a entregárselo a su casa

La empresaria Carmen Pano confirma entregas de dinero en efectivo en la sede del PSOE, pero se lía con cantidades, entregas y “emisarios”

Este es el sueldo de un agente de la Guardia Civil en 2026: varía según la unidad, el destino y la situación personal

El sistema retributivo combina sueldo base y complementos variables, generando diferencias sustanciales en el ingreso final según múltiples factores estructurales

Este es el sueldo de un agente de la Guardia Civil en 2026: varía según la unidad, el destino y la situación personal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La empresaria Carmen Pano confirma entregas de dinero en efectivo en la sede del PSOE, pero se lía con cantidades, entregas y “emisarios”

La empresaria Carmen Pano confirma entregas de dinero en efectivo en la sede del PSOE, pero se lía con cantidades, entregas y “emisarios”

Este es el sueldo de un agente de la Guardia Civil en 2026: varía según la unidad, el destino y la situación personal

PP y PSOE se enredan con el ‘casco azul’ español retenido por Israel: “He estado en controles de tráfico más tiempo retenida”

Israel califica de “eterna desgracia” que España reabra su embajada en Irán: “Van de la mano, sin pudor”

La Policía Nacional desmantela una red que explotaba laboralmente a personas extranjeras y empleaba castigos humillantes como lanzar tartas a la cara por bajas ventas

ECONOMÍA

Trabajar en España ‘penaliza’ fiscalmente, según la OCDE: recomienda menos impuestos al empleo y una subida del IVA

Trabajar en España ‘penaliza’ fiscalmente, según la OCDE: recomienda menos impuestos al empleo y una subida del IVA

Era el candidato ideal, pero perdió el trabajo como director financiero en Duolingo por tratar mal al taxista: “Es mejor tener un hueco vacío que un imbécil”

Una empresa de residuos de Albacete pagará 100 euros extra a sus empleados si no sufren accidentes que impliquen baja laboral

El régimen de China sitúa a España como socio prioritario e impulsará la entrada de productos españoles en su mercado en 2026

Los trámites imprescindibles que tienes que hacer si te vas a mudar: desde empadronarse hasta actualizar el DNI

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo