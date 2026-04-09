El pueblo que pasa del frío siberiano al verano más caluroso: una diferencia de 40 grados en 10 días

La Brévine. (Roland Zumbuehl/Wikipedia)

La Brévine es un pueblo suizo de apenas 600 habitantes y con apodo que define el ambiente del lugar: “La pequeña Siberia”. Situado junto al Lac des Taillères, el segundo lago más grande de la región, y rodeado por las montañas de los Alpes, “presenta las condiciones ideales para temperaturas gélidas, especialmente con cielos despejados”, destaca la página web de Turismo de Suiza.

El frío extremo es habitual en el lugar en estas fechas. La Brévine se ubica en una depresión del Jura neuchâtelois, a 1.042 metros de altitud, donde el aire frío queda atrapado y propicia estos registros extremos. Cada invierno, las mínimas bajan con frecuencia de –20 °C e incluso de –30 °C. En esta temporada 2025-2026, la temperatura tocó los –30,3 °C el 5 de enero a las 6 de la mañana, la más baja de la estación.

La marca absoluta de frío, sin embargo, permanece inalcanzada desde el 12 de enero de 1987. Ese día, el termómetro registró –41,8 °C, cifra homologada por MétéoSuisse y que refuerza la fama del lugar como el rincón más gélido del país, ya que es el récord histórico —desde que hay registros— en Suiza.

Lo que no es tan común es el calor. Y sin embargo, un contraste meteorológico extremo ha marcado a La Brévine, en la frontera con Francia. En los últimos diez días, el pueblo experimentó una variación de 40 grados. Así, desde el 28 de marzo hasta el 7 de abril, la temperatura saltó de menos 20 °C a más 20 °C, según los datos registrados por Météo Franc-Comtoise.

El rápido ascenso térmico de la primera semana de abril ha generado una sensación de “frío-calor” entre los habitantes. La variabilidad se atribuye a la combinación de episodios invernales persistentes y una irrupción súbita de aire cálido en abril.

La anomalía, no obstante, será breve. Los servicios meteorológicos anticipan un nuevo descenso de las temperaturas en este final de la semana, con la previsión de 12 °C como máximo para el domingo y riesgo de heladas al amanecer del lunes 13 de abril.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

“Un día más propio de junio”

En España, en cambio, el vaivén también estará presente en los próximos días. Las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) auguran en los próximos días una subida acusada de las temperaturas en gran parte de la península y las islas, que dará paso poco después a un fuerte descenso térmico y precipitaciones, hasta el punto de cubrir algunas cumbres de nieve. A través de su cuenta de X, el organismo ha señalado que “el viernes será un día más propio de junio”, mientras que “el domingo tendrá temperaturas de febrero o marzo”.

De cara al sábado, la Aemet prevé “un cambio de tiempo significativo”. Se anuncia un descenso generalizado y brusco de las temperaturas junto a precipitaciones desplazándose de oeste a este. En concreto, ciudades como Soria pasarán de registrar el sábado máximas superiores a los 20 grados a situarse el domingo entre 5 y 7 grados, lo que implica, en palabras de Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, una caída muy brusca a niveles propios del invierno.