España

‘MasterChef 14’ vive su despedida más dura a uno de los concursantes favoritos: shock y lágrimas en una noche llena de mareos y vómitos

El jurado de ‘MasterChef’ anunció el expulsado en una gala marcada por una prueba de exteriores en la que el picante causó estragos

Guardar
Gala 2 de 'MasterChef 14' (RTVE).
Gala 2 de 'MasterChef 14' (RTVE).

La segunda gala de MasterChef 14 ha dejado claro que esta edición no va a dar tregua a nadie. El programa despedía a Vicente, uno de los aspirantes más queridos por sus compañeros y con mayor potencial en cocina, en una eliminación que cayó como un jarro de agua fría dentro del plató. La sorpresa fue mayúscula y las reacciones no se hicieron esperar: caras de incredulidad, silencio y hasta lágrimas entre quienes no esperaban perder tan pronto a uno de los suyos.

El programa culinario de RTVE vuelve a demostrar que no basta con tener talento: hay que saber gestionarlo bajo presión. Y eso no es nada fácil cuando el ritmo es frenético y cada prueba puede cambiarlo todo. Los concursantes apenas están empezando a adaptarse, pero ya han comprobado que cualquier fallo se paga caro. La expulsión de Vicente es el mejor ejemplo de ello.

La noche, de hecho, fue especialmente intensa. Uno de los momentos más comentados llegó con una prueba en la que el picante fue protagonista. Algunos aspirantes tuvieron que enfrentarse a salsas cada vez más fuertes para conseguir ventajas, lo que terminó provocando situaciones bastante complicadas. Camila llegó a marearse en plena cocina y tuvo que parar, mientras que Gema no pudo aguantar y abandonó el set para vomitar. Más allá de lo anecdótico, el reto dejó claro que la presión en el programa va mucho más allá de cocinar bien.

Tras las pruebas, llegó el temido momento de la eliminación. Vicente, Carlota y Soko se jugaron la continuidad en el programa en una decisión muy ajustada. Finalmente, el jurado formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja decidió que fuera Vicente quien colgara el delantal.

Gala 2 de 'MasterChef 14' (RTVE).
Gala 2 de 'MasterChef 14' (RTVE).

Vincente dice adiós a las cocinas

El anuncio dejó tocados a sus compañeros, especialmente a Soko, que no pudo contener las lágrimas: "Estoy rota, de verdad. Es que no sabes lo bueno que es, el arte que tiene, lo gracioso que es, el sarcasmo, todo, todo. Es divino, me encanta. Y el hecho de que no se le haya podido conocer me da una pena". Una reacción que reflejaba lo que muchos pensaban: Vicente no solo destacaba en cocina, también había conseguido ganarse el cariño del grupo por su forma de ser, su humor y su cercanía. Su salida dejó la sensación de que el concurso perdía a alguien que todavía tenía mucho que mostrar. Carlota y Soko, por su parte, lograron salvarse por los pelos. Eso sí, no se libraron de la advertencia del jurado, que fue bastante claro: hay que ponerse las pilas y subir el nivel si quieren seguir adelante.

En su despedida, Vicente se mostró sincero y bastante afectado: “Me voy supertriste, con el síndrome del impostor. un poco con la sensación de que no sé hacer ni un huevo frito. Llevo media vida cocinando y de repente no sé hacer nada. Estoy enfadado. Pero voy a seguir peleando hasta que pueda abrir algo mío, algo íntimo. Lo he dicho desde un principio, me gusta que la gente disfrute comiendo y de aquí para arriba. Y no os peleéis tanto, hombre". Aun así, también quiso quedarse con lo positivo y destacó el buen ambiente con sus compañeros y el aprendizaje vivido.

Gala 2 de 'MasterChef 14' (RTVE).
Gala 2 de 'MasterChef 14' (RTVE).

Su ilusión por la cocina sigue intacta y, aunque su paso por el programa ha sido corto, aseguró que le ha servido como impulso para seguir luchando por ello: “Para mi MasterChef ha sido un sueño, se lo recomiendo a todas las personas que les guste cocinar. El equipo es genial, mis compañeros son los más y los jueces, vamos, no tengo una palabra negativa que decir sobre ellos. Y me da mucha pena que se acabe ya".

Desde el jurado, Pepe Rodríguez trató de animarle recordándole que ya había conseguido algo importante: “Tienes que estar muy orgulloso de ti mismo, Vicente. Has superado a miles de candidatos. Se que duele abandonar tan pronto estas cocinas. Te llevas una experiencia única".

Temas Relacionados

MasterchefLa 1RTVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Aemet adelanta un cambio de tiempo: la nueva borrasca trae lluvias y temperaturas que superarán los 30 grados en estas ciudades

El cambio en las condiciones atmosféricas impactará principalmente sobre la mitad occidental y sur, donde se prevén episodios de inestabilidad con precipitaciones localmente fuertes

La Aemet adelanta un cambio de tiempo: la nueva borrasca trae lluvias y temperaturas que superarán los 30 grados en estas ciudades

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Además del valor promedio de las gasolinas en España, consulta los precios más baratos

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El truco definitivo para no llorar mientras cortas cebolla, según una bióloga

Carolina explica a través de un vídeo cómo la ciencia puede ayudarnos a entender y prevenir el llanto en la cocina

El truco definitivo para no llorar mientras cortas cebolla, según una bióloga

Preocupación por Lorenzo, de ‘La isla de las tentaciones’, tras varios días ingresado: “Me tienen que hacer pruebas”

El exconcursante del reality de Telecinco tranquiliza a sus seguidores desde el hospital, aunque reconoce que sigue sometiéndose a pruebas médicas por una posible enfermedad de Crohn

Preocupación por Lorenzo, de ‘La isla de las tentaciones’, tras varios días ingresado: “Me tienen que hacer pruebas”

Un médico explica qué son las pequeñas ampollas que salen a veces en la palma de la mano o entre los dedos: “No es alergia y tampoco es contagioso”

El experto señala que esta afección cutánea puede producirse por distintas causas y que conviene evitar rascarse

Un médico explica qué son las pequeñas ampollas que salen a veces en la palma de la mano o entre los dedos: “No es alergia y tampoco es contagioso”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hospital público madrileño que da servicio a 264.000 pacientes quiere que un centro privado le haga los diagnósticos de las resonancias y TAC que realiza

Un hospital público madrileño que da servicio a 264.000 pacientes quiere que un centro privado le haga los diagnósticos de las resonancias y TAC que realiza

La Policía Nacional explica las claves para no ser víctima de sextorsión: “Nunca pagues, seguirán pidiendo dinero”

Una subida salarial trastoca las cuentas de Patrimonio Nacional y anula los contratos para proteger el Valle de Cuelgamuros y la residencia de La Mareta donde veranea Sánchez

Las claves el juicio del ‘caso Koldo’ que sentará a Ábalos en el banquillo: compra de mascarillas, contrataciones irregulares y una presunta organización criminal

La Semana Santa se salda con 27 fallecidos en 27 accidentes en carreteras interurbanas: la cifra es la misma que la del año pasado

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cada vez hay más puestos de trabajo en la construcción y los salarios están por encima de la media en España

Fuma cannabis en el trabajo, la empresa lo despide y exige una indemnización: “Es chocolate”

Estos son todos los descansos retribuidos por el Estatuto de los Trabajadores

Si cometes este error tendrás que devolver todo el dinero que has cobrado del paro: un abogado explica qué hacer en estos casos

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”