‘MasterChef 14’ vive su despedida más dura a uno de los concursantes favoritos: shock y lágrimas en una noche llena de mareos y vómitos

Gala 2 de 'MasterChef 14' (RTVE).

La segunda gala de MasterChef 14 ha dejado claro que esta edición no va a dar tregua a nadie. El programa despedía a Vicente, uno de los aspirantes más queridos por sus compañeros y con mayor potencial en cocina, en una eliminación que cayó como un jarro de agua fría dentro del plató. La sorpresa fue mayúscula y las reacciones no se hicieron esperar: caras de incredulidad, silencio y hasta lágrimas entre quienes no esperaban perder tan pronto a uno de los suyos.

El programa culinario de RTVE vuelve a demostrar que no basta con tener talento: hay que saber gestionarlo bajo presión. Y eso no es nada fácil cuando el ritmo es frenético y cada prueba puede cambiarlo todo. Los concursantes apenas están empezando a adaptarse, pero ya han comprobado que cualquier fallo se paga caro. La expulsión de Vicente es el mejor ejemplo de ello.

La noche, de hecho, fue especialmente intensa. Uno de los momentos más comentados llegó con una prueba en la que el picante fue protagonista. Algunos aspirantes tuvieron que enfrentarse a salsas cada vez más fuertes para conseguir ventajas, lo que terminó provocando situaciones bastante complicadas. Camila llegó a marearse en plena cocina y tuvo que parar, mientras que Gema no pudo aguantar y abandonó el set para vomitar. Más allá de lo anecdótico, el reto dejó claro que la presión en el programa va mucho más allá de cocinar bien.

Tras las pruebas, llegó el temido momento de la eliminación. Vicente, Carlota y Soko se jugaron la continuidad en el programa en una decisión muy ajustada. Finalmente, el jurado formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja decidió que fuera Vicente quien colgara el delantal.

Gala 2 de 'MasterChef 14' (RTVE).

Vincente dice adiós a las cocinas

El anuncio dejó tocados a sus compañeros, especialmente a Soko, que no pudo contener las lágrimas: "Estoy rota, de verdad. Es que no sabes lo bueno que es, el arte que tiene, lo gracioso que es, el sarcasmo, todo, todo. Es divino, me encanta. Y el hecho de que no se le haya podido conocer me da una pena". Una reacción que reflejaba lo que muchos pensaban: Vicente no solo destacaba en cocina, también había conseguido ganarse el cariño del grupo por su forma de ser, su humor y su cercanía. Su salida dejó la sensación de que el concurso perdía a alguien que todavía tenía mucho que mostrar. Carlota y Soko, por su parte, lograron salvarse por los pelos. Eso sí, no se libraron de la advertencia del jurado, que fue bastante claro: hay que ponerse las pilas y subir el nivel si quieren seguir adelante.

En su despedida, Vicente se mostró sincero y bastante afectado: “Me voy supertriste, con el síndrome del impostor. un poco con la sensación de que no sé hacer ni un huevo frito. Llevo media vida cocinando y de repente no sé hacer nada. Estoy enfadado. Pero voy a seguir peleando hasta que pueda abrir algo mío, algo íntimo. Lo he dicho desde un principio, me gusta que la gente disfrute comiendo y de aquí para arriba. Y no os peleéis tanto, hombre". Aun así, también quiso quedarse con lo positivo y destacó el buen ambiente con sus compañeros y el aprendizaje vivido.

Gala 2 de 'MasterChef 14' (RTVE).

Su ilusión por la cocina sigue intacta y, aunque su paso por el programa ha sido corto, aseguró que le ha servido como impulso para seguir luchando por ello: “Para mi MasterChef ha sido un sueño, se lo recomiendo a todas las personas que les guste cocinar. El equipo es genial, mis compañeros son los más y los jueces, vamos, no tengo una palabra negativa que decir sobre ellos. Y me da mucha pena que se acabe ya".

Desde el jurado, Pepe Rodríguez trató de animarle recordándole que ya había conseguido algo importante: “Tienes que estar muy orgulloso de ti mismo, Vicente. Has superado a miles de candidatos. Se que duele abandonar tan pronto estas cocinas. Te llevas una experiencia única".