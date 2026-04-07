‘MasterChef 14’ da a conocer a su segundo expulsado tras una gala con pruebas de alta cocina mexicana, tensión y mareos

Los concursantes de la segunda gala de 'Masterchef 14' (Masterchef)

La segunda gala de ‘MasterChef 14’ ha estado marcada por la tensión y por varios momentos de dificultad para los aspirantes. La noche comenzó con una prueba en la que los concursantes tuvieron que reinventar la receta de un sándwich bikini y preparar platos bajo el concepto swavoury, tendencia que fusiona sabores salados y dulces.

Después, la jornada continuó con una exigente prueba de exteriores en el jardín botánico Desert City de Madrid, donde los participantes prepararon menús de alta cocina mexicana para 55 comensales, incluidos representantes de asociaciones contra el cáncer.

En esa fase, Camilla asumió la capitanía del equipo rojo y Pepe lideró el azul. La presión del reto y la intensidad de la competición condicionaron el rendimiento de varios concursantes, provocando que Gema y Camilla sufrieran mareos y vómitos tras una ronda de degustación de picante.

Privilegios y ahumados en la eliminación

Las dificultades se acentuaron en la prueba de eliminación, en la que los siete concursantes en zona de peligro tuvieron que emplear la técnica del ahumado. La dirección de ‘MasterChef’ añadió una complejidad adicional: los concursantes salvados eligieron los ingredientes e iniciaron el cocinado de los platos de sus compañeros, dejándoles solo 15 minutos para gestionar la fase inicial de la prueba.

Camilla, Carlota, Germán, Chambo, Maggie, Ana María, Vicente y Soko llegaron a la prueba de eliminación y antes de empezar, los jueces pidieron a Omar que ejerciera su privilegio por haber sido el mejor de la prueba anterior: salvar a dos de ellos. Se decantó por Chambo y Germán, lo que provocó malestar en varios de sus compañeros.

Los equipos de la segunda gala de 'Masterchef 14' (Masterchef)

Esta dinámica condicionó el resultado final de quienes llevaban el delantal negro. El jurado valoró platos como los buñuelos de Soko —elaborados con miel y crema inglesa de queso ahumado— o la parmentier de Carlota, que también se quedaron cerca de la eliminación.

Durante la jornada, los 55 comensales asistieron a la prueba de exteriores diseñada por el chef Roberto Ruiz, en un día especialmente exigente por la presión y el calor, lo que provocó mareos e indisposiciones entre algunos participantes.

El ambiente de compañerismo y apoyo también se reflejó en el plató tras el anuncio de la expulsión. Al escuchar el veredicto, los compañeros proclamaron desde la galería gritos de ánimo y cariño, mientras los jueces, liderados por Pepe Rodríguez, destacaron el esfuerzo y el compañerismo del aspirante.

El segundo eliminado

La eliminación de la noche vino marcada por el agotamiento emocional y técnico durante las diferentes pruebas del programa, centrándose en la prueba de eliminación, donde los nervios jugaron una mala pasada a uno de los concursantes. El jurado consideró que el plato presentado, compuesto por una crema de boniato y bacalao ahumado, resultó poco trabajado y sin la presencia del ahumado como protagonista, motivo por el que fue elegido para abandonar las cocinas.

Vicente se convierte en el segundo eliminado de 'Masterchef 14' (Masterchef)

El segundo expulsado de la presente edición ha sido Vicente, el concursante que tomó la decisión de paralizar su vida personal y profesional trasladándose desde Estocolmo para participar en el talent culinario emitido por RTVE.

Vicente, quien había interrumpido su rutina diaria y dejado atrás su residencia en la capital sueca para embarcarse en ‘MasterChef 14’, manifestó durante la despedida: “Me voy con el síndrome del impostor, no sé si voy a volver a Estocolmo, pero voy a seguir peleando hasta que pueda abrir algo mío”.

También reconoció: “De repente me voy y es como no sé hacer nada, no sé hacer un huevo frito, llevo toda la vida cocinando y de repente no sé hacer nada”. La marcha del valenciano fue recibida con señales de afecto tanto por parte del jurado como de sus compañeros.