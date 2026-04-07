España

‘MasterChef 14’ da a conocer a su segundo expulsado tras una gala con pruebas de alta cocina mexicana, tensión y mareos

Tensión en la prueba de eliminación con técnica de ahumado y selección de ingredientes por parte de los compañeros

Guardar
La segunda gala de ‘MasterChef 14’ ha estado marcada por la tensión y por varios momentos de dificultad para los aspirantes
Los concursantes de la segunda gala de 'Masterchef 14' (Masterchef)

La segunda gala de ‘MasterChef 14’ ha estado marcada por la tensión y por varios momentos de dificultad para los aspirantes. La noche comenzó con una prueba en la que los concursantes tuvieron que reinventar la receta de un sándwich bikini y preparar platos bajo el concepto swavoury, tendencia que fusiona sabores salados y dulces.

Después, la jornada continuó con una exigente prueba de exteriores en el jardín botánico Desert City de Madrid, donde los participantes prepararon menús de alta cocina mexicana para 55 comensales, incluidos representantes de asociaciones contra el cáncer.

En esa fase, Camilla asumió la capitanía del equipo rojo y Pepe lideró el azul. La presión del reto y la intensidad de la competición condicionaron el rendimiento de varios concursantes, provocando que Gema y Camilla sufrieran mareos y vómitos tras una ronda de degustación de picante.

Privilegios y ahumados en la eliminación

Las dificultades se acentuaron en la prueba de eliminación, en la que los siete concursantes en zona de peligro tuvieron que emplear la técnica del ahumado. La dirección de ‘MasterChef’ añadió una complejidad adicional: los concursantes salvados eligieron los ingredientes e iniciaron el cocinado de los platos de sus compañeros, dejándoles solo 15 minutos para gestionar la fase inicial de la prueba.

Camilla, Carlota, Germán, Chambo, Maggie, Ana María, Vicente y Soko llegaron a la prueba de eliminación y antes de empezar, los jueces pidieron a Omar que ejerciera su privilegio por haber sido el mejor de la prueba anterior: salvar a dos de ellos. Se decantó por Chambo y Germán, lo que provocó malestar en varios de sus compañeros.

Los derrotados pasaron a la prueba de eliminación donde el protagonista fue el ahumado
Los equipos de la segunda gala de 'Masterchef 14' (Masterchef)

Esta dinámica condicionó el resultado final de quienes llevaban el delantal negro. El jurado valoró platos como los buñuelos de Soko —elaborados con miel y crema inglesa de queso ahumado— o la parmentier de Carlota, que también se quedaron cerca de la eliminación.

Durante la jornada, los 55 comensales asistieron a la prueba de exteriores diseñada por el chef Roberto Ruiz, en un día especialmente exigente por la presión y el calor, lo que provocó mareos e indisposiciones entre algunos participantes.

El ambiente de compañerismo y apoyo también se reflejó en el plató tras el anuncio de la expulsión. Al escuchar el veredicto, los compañeros proclamaron desde la galería gritos de ánimo y cariño, mientras los jueces, liderados por Pepe Rodríguez, destacaron el esfuerzo y el compañerismo del aspirante.

El segundo eliminado

La eliminación de la noche vino marcada por el agotamiento emocional y técnico durante las diferentes pruebas del programa, centrándose en la prueba de eliminación, donde los nervios jugaron una mala pasada a uno de los concursantes. El jurado consideró que el plato presentado, compuesto por una crema de boniato y bacalao ahumado, resultó poco trabajado y sin la presencia del ahumado como protagonista, motivo por el que fue elegido para abandonar las cocinas.

La eliminación de la noche vino marcada por el agotamiento emocional y técnico
Vicente se convierte en el segundo eliminado de 'Masterchef 14' (Masterchef)

El segundo expulsado de la presente edición ha sido Vicente, el concursante que tomó la decisión de paralizar su vida personal y profesional trasladándose desde Estocolmo para participar en el talent culinario emitido por RTVE.

Vicente, quien había interrumpido su rutina diaria y dejado atrás su residencia en la capital sueca para embarcarse en ‘MasterChef 14’, manifestó durante la despedida: “Me voy con el síndrome del impostor, no sé si voy a volver a Estocolmo, pero voy a seguir peleando hasta que pueda abrir algo mío”.

También reconoció: “De repente me voy y es como no sé hacer nada, no sé hacer un huevo frito, llevo toda la vida cocinando y de repente no sé hacer nada”. La marcha del valenciano fue recibida con señales de afecto tanto por parte del jurado como de sus compañeros.

Temas Relacionados

MasterchefJordi CruzRTVETVETelevisión EspañaEspaña-entretenimeintoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Madrid este 7 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Madrid este 7 de abril

Conoce el clima de este día en Barcelona

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Conoce el clima de este día en Barcelona

Carmen Lomana carga contra Kiko Rivera: “Todo por la pasta”

La celebrity no ha tenido buenas palabras para el DJ, quien ha cargado contra su exmujer, Irene Rosales, durante el programa ‘¡De Viernes!’

Carmen Lomana carga contra Kiko Rivera: “Todo por la pasta”

Cupón Diario de la ONCE: comprueba los resultados ganadores del lunes 6 de abril

Basta con acertar a uno de los números de la combinación ganadora de esta lotería para obtener uno de sus premios

Cupón Diario de la ONCE: comprueba los resultados ganadores del lunes 6 de abril

El chef Jordi Cruz confiesa en ‘La Revuelta’ los tres alimentos que se llevaría para sobrevivir en la montaña

Los chefs Jordi Cruz y Pepe Rodríguez y la creadora de contenido Marta Sanhuja aparecen en el programa de David Broncano para promocionar la 14ª edición de ‘Masterchef’, de la que son presentadores

El chef Jordi Cruz confiesa en ‘La Revuelta’ los tres alimentos que se llevaría para sobrevivir en la montaña
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Semana Santa se salda con 27 fallecidos en 27 accidentes en carreteras interurbanas: la cifra es la misma que la del año pasado

La Semana Santa se salda con 27 fallecidos en 27 accidentes en carreteras interurbanas: la cifra es la misma que la del año pasado

La Justicia avala la expulsión de España de un marroquí que alegó haber sido parado por la Policía por su color de piel: el tribunal no ve discriminación racial

Ante el tráfico en carretera, las motos se imponen en 2026: las matriculaciones suben un 40% en el mes de marzo

Galicia afronta una tarde de incendios fuera de control con más de 280 hectáreas afectadas en Ponteareas, Carballo y A Laracha y un amplio despliegue de medios

La UE entra en modo ahorro por el bloqueo de Ormuz y busca una solución conjunta: España apuesta por impuestos a las energéticas y Francia teme un shock de precios

ECONOMÍA

Francisco Trujillo, consultor experto en derecho: “El absentismo se ha convertido en uno de los principales problemas de las empresas”

Francisco Trujillo, consultor experto en derecho: “El absentismo se ha convertido en uno de los principales problemas de las empresas”

Calcula tu paro: cuánto se cobra realmente en 2026 si se tienen en cuenta las cifras en neto, los recortes y los límites

Los fabricantes españoles de fertilizantes advierten del cierre de plantas productivas si la guerra en Irán continúa

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados a la rehabilitación de una vivienda en zona rural destinada al alquiler en la Renta de 2026 si vives en Castilla y León

La prórroga del alquiler es “jurídicamente viable”, según CCOO, mientras Carlos Cuerpo espera un ‘imposible’: su respaldo en el Congreso

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”