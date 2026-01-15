España

Víctor Ábalos, primogénito del exministro José Luis Ábalos: “De todo el entorno de mi padre, soy la persona con más credibilidad”

El hijo mayor ha acudido al especial de Telecinco ‘El Precio de...’ porque dice ser “una persona anónima” a la que le “han reventado la vida”

El primogénito de José Luis
El primogénito de José Luis Ábalos acude al plató de 'El precio de...', en Telecinco, para dar su versión de los hechos sobre las acusaciones que recaen en su padre./ Captura de pantalla del programa

Con un pasillo con tonos azulados, unas imágenes colgadas en las paredes y una figura al fondo parecida a José Luis Ábalos, aunque algo más joven, da comienzo El Precio de... Ábalos, mi padre, el especial de Telecinco que ha entrevistado en exclusiva a Víctor Ábalos, hijo del exministro con su mismo apellido. “De todo el entorno de mi padre, soy la persona con más credibilidad”, ha afirmado nada más empezar la entrevista. A ella, ha acudido porque dice ser “una persona anónima” a la que le “han reventado la vida”.

La última de las imágenes que decora el tramo de plató por donde ha entrado Víctor Ábalos, y frente a la que se para, muestra al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero junto a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Este ha sido uno de los temas que el presentador Santi Acosta ha preguntado a Víctor. También se han intercambiado reproches, acusaciones y explicaciones sobre la lealtad dentro del Partido Socialista (PSOE); el presidente Pedro Sánchez y su vínculo con Ábalos en el plano personal; el informe de la UCO y las acusaciones al hijo del exministro, etc.

En septiembre, la última de las exmujeres de Ábalos asistió al mismo programa de Telecinco al que ahora va uno de los hijos del exministro. En El Precio de... la corrupción, Carolina Perles relató el matrimonio de ambos durante dos décadas y los movimientos de su entonces marido que ella tildó de “sospechosos”: grandes cantidades de dinero en efectivo, vídeos pornográficos en su ordenador, correos electrónicos...

En esta ocasión, Acosta ha contado con la participación de varios periodistas en el escenario mediático: Elisea Beni, analista política y tertuliana en varios medios de comunicación españoles; Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo; Jorge Cabreras, subdirector de El Español; Eduardo Inda, subdirector de Okdiario; Zaida Blasco, subdirector de Vozpópuli; y Ketty Garat, adjunta al director en The Objective.

“Zapatero es el presidente en la sombra”, afirma Víctor Ábalos

El primero de los temas por los que ha sido preguntado Víctor Ábalos ha sido por el expresidente Zapatero y su vinculación con Delcy Rodríguez, de actualidad, entre otras cosas, por su reciente llamada con Donald Trump. “Lo dirige todo”, ha indicado, “es el presidente en la sombra”. De forma escueta, varias periodistas le han requerido que probase dichas acusaciones. El empresario ha pasado, en ese momento, ha apuntar a la vinculación con Delcy Rodríguez y el rescate a Plus Ultra como pruebas fehacientes de ello.

Pese a que el encuentro ha estado marcado por un “esto no es información, es opinión personal” de Ábalos, el primogénito del exministro no ha cesado en sus afirmaciones rotundas hacia el que fue presidente del Gobierno entre 2004 y 2011. “Zapatero es un lobbista más”, ha afirmado, ante lo que ha recibido una clara respuesta de Inda: “Afortunadamente, está cerca que Feijóo sea el presidente’.

Según Víctor Ábalos, Marlaska le habría dicho a su padre que es “imposible extirpar las cloacas del Ministerio” del Interior

Además de contra Zapatero, el hijo del exministro Ábalos ha cargado contra varios dirigentes socialistas, en activo en el Ejecutivo. El primero de ellos ha sido Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. “Las cloacas que existían antes con el PP, siguen existiendo ahora”, ha indicado, lo que ha generado expectación y duda de los periodistas presentes. La adjunta del director en The Objective ha trasladado su asombro a Ábalos, quien ha llegado a decir que Marlaska le comunicó a su padre que “era imposible extirpar las cloacas del Ministerio” del Interior a su llegada al Gobierno. “Llámalo como quieras, hombre X”, ha acabado diciendo.

Sus acusaciones también han apuntado hacia Óscar López y Antonio Hernando, sobre quienes ha señalado que “quieren derrocar al presidente”. A partir de aquí, ha comenzado una retahíla de elucubraciones sobre una trama que se habría llevado por delante a José Luis Ábalos en un intento de acabar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El objetivo no es mi padre, el objetivo siempre ha sido Pedro Sánchez", ha afirmado Ábalos dubitativo, “te estoy hablando de poderes”.

Dado que no ha convencido a los presentes con sus palabras, el director de Okdiario ha incidido afirmando que un magistrado le ha dicho que “Ábalos no tira más de la manta porque si es condenado, ha pactado con Sánchez que será indultado”. Sin aportar más pruebas o datos que su llana afirmación, Inda ha pasado a señalar el parecido físico de Ábalos hijo con Ábalos padre.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado este jueves que no le preocupa "nada en absoluto" que José Luis Ábalos haya solicitado su comparecencia como testigo en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. (Europa Press)

No obstante, el primogénito también ha tenido palabras para Sánchez y su mujer, Begoña Gómez. De ella dice que se encuentra tras el despido de su padre: “Yo creo que es la propia Begoña la que le dice a su marido, a nivel personal”. El motivo que cree que se encuentra detrás son las acusaciones de acudir a prostitutas que recaen sobre su padre. Hecho que niega Víctor Ábalos rotundamente, mientras lanza un comentario chulesco con segundas: “Mi padre no tiene ninguna denuncia por acoso sexual ni laboral, ojo”.

