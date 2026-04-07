Bruselas advierte a Rusia sobre sus últimas amenazas contra los países bálticos: “Un ataque a un miembro de la UE es un ataque a todos”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con los dirigentes de los países bálticos. (Photo by Petras Malukas / AFP)

La constante amenaza rusa ha vuelto a hacer sonar las alarmas en el vecindario este de la UE. El Kremlin ha acusado a los países bálticos de ceder su espacio aéreo a los drones ucranianos para atacar sus refinerías de petróleo y las rutas de exportación rusas y ha amenazado con llevar a cabo “reacciones y medidas” contra estos estados.

Los hechos a los que se refiere Moscú tienen que ver con los últimos avistamientos de las autoridades de Estonia y Letonia, quienes detectaron en la noche de este lunes actividad de drones extranjeros cerca de sus fronteras, “probablemente vinculados” a Kiev en dirección al Mar Báltico. En Finlandia, los guardias fronterizos también detectaron un dron “cerca de su frontera” a primera hora del martes.

La Comisión Europea ya ha reaccionado a estas informaciones manteniendo que “un ataque contra un estado miembro de la UE es un ataque contra todos”. Bruselas, no obstante, evita aclarar cómo se traduciría esto en la práctica y trata de quitar peso al asunto, afirmando que las informaciones que se conocen han sido a través de los medios: “No tenemos más información más allá de eso y no profundizaremos en estas amenazas”, ha contestado un portavoz de la Comisión.

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Lo cierto es que el Ejecutivo comunitario no tiene un tratado operacional para responder a los ataques de un estado, si bien tiene cláusulas solidarias que obligan a contribuir de alguna manera a la defensa mutua. La Comisión ha recordado que los países tienen competencia exclusiva para reaccionar ante este tipo de amenazas y, remarca, “tienen la responsabilidad de identificar el tipo de amenaza”.

”Ahora, ¿qué puede hacer la UE? En el área de la defensa hemos estado avanzando mucho con programas de inversiones y proyectos para reforzar la seguridad de sus Estados miembros”, ha afirmado. Entre ellos, ha destacado la Iniciativa Europea de Defensa contra Drones, la Vigilancia del Flanco Oriental, el Escudo Aéreo Europeo y el Escudo Espacial Europeo.

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Ante las amenazas de Rusia, el Gobierno finlandés difundió la semana pasada un comunicado a sus autoridades locales para informarles sobre el protocolo ante avistamientos de drones cerca de infraestructuras críticas. Y en este sentido, el Ministerio del Interior finlandés está trabajando para desarrollar una nueva función en la aplicación de emergencias 112, con el fin de alertar a la población sobre amenazas transmitidas por el aire.

No sería la primera vez que en los países fronterizos con Rusia se registran incursiones de aeronaves no identificadas. El pasado mes de septimebre, Polonia denunció una “violación sin precedentes” de su espacio aéreo tras detectar la presencia de drones rusos y decidió invocar el artículo 4 de la OTAN, paso previo a la cláusula de defensa mutua (artículo 5). En ese mismo mes, otra aeronave rusa cruzó el espacio de Rumanía durante un ataque a Ucrania.