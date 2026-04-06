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Entender el lenguaje administrativo: el Gobierno lanzará una guía para que ningún menor se pierda entre trámites y tecnicismos oficiales

Se trata de una herramienta destinada a formar a empleados públicos, con recomendaciones prácticas para redactar documentos administrativos en un lenguaje claro y comprensible para la infancia

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. (Europa Press)
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. (Europa Press)

Entender un documento oficial puede ser un verdadero reto: el lenguaje administrativo está repleto de tecnicismos y frases poco claras que pueden generar confusión. Cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, la barrera es todavía mayor. Con el objetivo de cambiar esta realidad, el Gobierno va a crear una guía para ayudar a que los menores puedan comprender mejor la información administrativa que les afecta sin necesidad de intermediarios. Así lo recoge la consulta pública publicada este lunes por el Ministerio de Juventud e Infancia, en la que contempla también el desarrollo de un Plan para la mejora de la participación de la infancia y la juventud en los asuntos públicos.

Ambos proyectos forman parte del V Plan de Gobierno Abierto de España 2025-2029 y buscan eliminar las barreras que dificultan la implicación de la infancia y la juventud en las políticas públicas, informa el ministerio liderado por Sira Rego. La futura Guía de lenguaje administrativo claro para la infancia y la adolescencia está pensada como “una herramienta formativa dirigida a empleados públicos, con recomendaciones y pautas específicas para escribir con claridad y transformar la redacción administrativa en un lenguaje claro, útil y fácilmente entendible por la infancia y la adolescencia”.

Primer plano de dos pares de manos intercambiando documentos en una ventanilla de servicio, con un escritorio, sellos y un tampón de tinta roja.
Documentos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sensibilizar sobre la participación pública

Por otro lado, el Plan para la mejora de la participación de la infancia y la juventud en los asuntos públicos servirá para que la Administración General del Estado adopte un enfoque centrado en niños, niñas y adolescentes en aquellos asuntos que les afecten directamente. En concreto, recogerá propuestas para sensibilizar sobre la importancia de la participación pública, mejorar la comunicación de los mecanismos de consulta o simplificar tanto los textos como los trámites normativos.

El proceso de consulta pública para estas iniciativas permanecerá abierto hasta el 27 de abril. Hasta esa fecha, explica el ministerio, tanto particulares como organizaciones pueden enviar sus sugerencias a través del correo electrónico participación.publica@juventudeinfancia.gob.es.

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