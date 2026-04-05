De mantillas a costaleras: las mujeres reclaman nuevos espacios en la Semana Santa

Imagen de archivo de mujeres costaleras en la procesión del Domingo de Resurrección en la provincia de Murcia. (EFE)

La Semana Santa siempre ha necesitado la labor de las mujeres para poder celebrarse. Como acompañantes, costureras, camareras o mantillas, las hermandades y cofradías se han sostenido con el apoyo de aquellas que deseaban hacer acto de fe tanto como ellos.

Poco a poco, las mujeres se han abierto camino y han ido conquistando espacios dentro del cristianismo. A fuerza de reivindicaciones, protestas y conflictos judiciales, han conseguido ser reconocidas como cofrades, entrar en las juntas de las hermandades, procesionar como nazarenas e, incluso, como costaleras.

El camino a la igualdad no está asegurado y todavía hay algunos que ponen en duda la presencia de las mujeres durante esta celebración cristiana. Todavía hoy, hay organizaciones que las excluyen o que vetan su participación en algunos aspectos, principalmente en cuadrillas de costaleros y portadores de las imágenes.

Hay comunidades, sin embargo, que llevan años abiertas a que las mujeres carguen con los pasos, con cuadrillas mixtas o incluso exclusivamente femeninas. Es el caso, por ejemplo, de la Cofradía de San Juan Evangelista y Santa María Magdalena, en Martos (Jaén), y de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad, en Almodóvar del Campo (Ciudad Real), que han aceptado tradicionalmente la participación de costaleras y portadoras.

Una tradición familiar que perdura

Ángela participa desde los seis años en la procesión del Viernes Santo de la cofradía jiennense. Empezó saliendo como nazarena hasta que a los 15 años se unió a la cuadrilla de costaleras. Este año, sin embargo, volverá a ponerse el capirote por problemas en el cuello y en el hombro, que le impiden cargar con San Juan Evangelista y Santa María Magdalena. “Da un poco de pena, pero al final la voy a seguir acompañando desde otro punto”, cuenta a Infobae.

La familia de Ángela siempre ha tenido la tradición de celebrar la Semana Santa. Siguiendo los pasos de su hermana, se animó a unirse a la cofradía. “Es una de las más antiguas del pueblo y nunca hemos tenido problemas con la figura de la mujer. De hecho, la mayor parte de la junta directiva es femenina”, explica.

Las cuadrillas en esta hermandad son mixtas y cargan, por separado o en un único trono, con las figuras de San Juan Evangelista y Santa María Magdalena durante unas cuatro o cinco horas. “Es un trabajo duro, hay que tener mucha fuerza. Pero como somos muchas, se lleva bien”, asegura, hasta el punto de que “se pasan rápido las horas”.

Una promesa que dura seis años

Estación de penitencia de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad, en la madrugada pasada de este Viernes Santo 2026. (Ayuntamiento de Almodóvar del Campo)

María Victoria García se unió a la cuadrilla de portadoras en Ciudad Real en 2019, tras la muerte de un familiar. Se hizo una promesa de que ese año saldría con la Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad, en honor a la memoria de su ser querido. “Me hice la túnica y todo para salir ese año. Pero al final, siempre que llega Semana Santa, me queda esa promesa”, explica.

En el caso de María Victoria, no son costaleras, sino 18 portadoras, pues cargan todo el peso en el hombro. La ciudadrealeña asegura que este papel puede ser para algunos hasta más complicado, pues la carga no se reparte por todo el cuerpo. “Pueden ser 15-16 kilos en un hombro. Nosotros insistimos mucho en que las portadoras vayan en fajas, para que no se dañen los riñones y ese tipo de cosas”.

Pese al esfuerzo, es una tradición que mantiene seis años después de su promesa. “Sabes a lo que vienes, es un sacrificio que haces por lo que llevas arriba y por tus creencias. De hecho, a veces, cuando no puedes más, es cuando cierras los ojos, aprietas los dientes y piensas en lo que estás llevando”, dice.

La Semana Santa en España, ¿fieles a la tradición o a las vacaciones?: “Sé que se conmemora algo de la religión, pero no tengo ni idea”.

“Somos igual de capaces”

María Victoria y Ángela consideran que ellas lo tuvieron “fácil” para poder alcanzar estos roles tradicionalmente masculinos, pues sus hermandades permiten desde hace años que las mujeres ejerzan como costaleras o portadoras. “Estaba desde siempre este puesto para chicas, porque nuestro paso es muy chiquitito. Pesa mucho, pero es chiquitito, entonces es como ‘Bueno, este para las niñas’”, comenta María Victoria. En su tierra, cada vez más hermandades se abren a que las mujeres carguen con los pasos, explica, mayoritariamente por falta de costaleros.

Pero saben que no todas han tenido su suerte. “Siempre eran hombres los que portaban y las mujeres llevaban otro tipo de cosas”, dice Ángela. “Se consideraba que las mujeres no tenían tanta fuerza”, apunta María Victoria. “Que una mujer entrase era un paso importante y las hermandades no lo veían muy claro. Ahora vemos una evolución, pero sigue pasando”, lamenta. Frente a los tabúes y dudas sobre las habilidades femeninas, la jiennense lo tiene claro: “Somos igual de capaces de hacer todas estas labores”, reivindica.