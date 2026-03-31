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Un estudio paga 400 euros a quien se vaya un mes a vivir a 2300 metros de altura en los Alpes italianos

El objetivo es analizar cómo responde el cuerpo humano a una exposición prolongada a altitudes moderadas

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Complejo de edificios estilo alpino y capilla de piedra en un valle montañoso con bosques de coníferas, bajo cielo azul. Varias personas se ven cerca de los edificios
Un centro de investigación europeo en los Alpes.

Pasar un mes en la montaña, con todos los gastos pagados y además cobrar 400 euros, no es una oferta turística, sino un experimento científico. El centro Eurac Research ha abierto el plazo de solicitud para participar en MAHE (Moderate Altitude Healthy Exposure), un estudio que busca responder a una pregunta aún poco explorada: qué ocurre en el organismo tras vivir un mes a más de 2.000 metros de altitud.

La iniciativa, desarrollada junto a la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia y la Provincia Autónoma de Bolzano, se llevará a cabo en el refugio Refugio Nino Corsi, en pleno Parque Nacional del Stelvio, a una altitud de entre 2.265 y 2.300 metros.

El proyecto parte de una brecha científica evidente. “Doscientos millones de personas en todo el mundo viven por encima de los 2000 metros. Pero durante décadas, la ciencia ha buscado en otros lugares, en picos extremos, de 4.000 o 5.000 metros, dejando un vacío en la investigación médica. Es hora de llenar este vacío”, señalan desde la web de Eurac.

Para ello, el refugio alpino se convertirá en un laboratorio de investigación con presencia de especialistas de múltiples disciplinas. “Se instalarán estaciones de monitoreo reales y estarán presentes investigadores de diversas universidades y centros de investigación: fisiólogos, médicos y científicos del deporte”, ha explicado Hannes Gatterer, director del Instituto EURAC de Medicina de Emergencia de Montaña a La Repubblica.

Qué se estudiará durante el experimento

El objetivo es analizar cómo responde el cuerpo humano a una exposición prolongada a altitudes moderadas, manteniendo una vida cotidiana normal. “Monitorearemos la presión arterial, la actividad del sistema nervioso simpático, el volumen sanguíneo, el recuento de glóbulos rojos, la nutrición, el apetito e incluso la calidad del sueño”, ha detallado Gatterer.

Entre las variables clave del estudio destacan:

  • Oxigenación sanguínea y función respiratoria
  • Cambios en la presión arterial
  • Efectos metabólicos (glucosa y lípidos)
  • Calidad del sueño y bienestar psicológico
  • Evolución de la capacidad física

La gran cuestión de fondo es determinar si vivir a unos 2.300 metros puede tener efectos protectores sobre la salud (por ejemplo, frente al riesgo metabólico) o si podría resultar perjudicial para ciertos perfiles.

Alpes italianos cubiertos de nieve
Alpes italianos cubiertos de nieve

Quién puede participar

El estudio seleccionará solo a 12 voluntarios, con criterios estrictos para garantizar la validez científica. Se debe tener entre 18 y 40 años, un índice de masa corporal entre 18,4 y 24,9, estar en buen estado de salud y tener la residencia habitual a menos de 1.500 metros de altitud.

En cambio, quedan excluidos fumadores, personas con hipertensión, deficiencia de hierro, enfermedades crónicas o trastornos alimentarios, así como quienes sigan dietas restrictivas o practiquen ejercicio intenso con frecuencia. “No podemos arriesgarnos a interferir con los datos metabólicos. Necesitamos una muestra homogénea; solo así podremos obtener resultados”, ha justificado Gatterer.

Durante todo el proceso, los voluntarios estarán sometidos a supervisión médica constante.

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Una experiencia única

Aunque los participantes podrán teletrabajar, estudiar o disfrutar del entorno natural, deberán respetar ciertas limitaciones: no realizar ejercicio físico fuera de lo habitual ni cambiar de altitud durante la estancia. “Teníamos que encontrar una cabaña a la altitud adecuada, capaz de alojar a voluntarios e investigadores. Pero también accesible y en una zona, como Val Martello, aún no demasiado afectada por el turismo de masas”, ha señalado Gatterer.

Los seleccionados tendrán cubiertos el alojamiento y la manutención, además de recibir 400 euros brutos como compensación. En pocas horas, han recibido más de 160 llamadas para solo 12 plazas, “pero esperamos muchas más”, ha asegurado el investigador. Las personas interesadas pueden presentar su candidatura a través de la web de Eurac Research.

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