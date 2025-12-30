España

Casi 100 personas atrapadas en un teleférico italiano a 2.800 metros de altura

La cabina entró demasiado rápido a la estación de llegada, provocando un accidente que dejó dos heridos leves que ya han sido evacuados en helicóptero

Casi un centenar de personas
Casi un centenar de personas atrapadas en un teleférico italiano a 2.800 metros de altura (Adobe Stock).

Un accidente en el teleférico de Macugnana, en la región de Verbano-Cusio-Ossola (Italia), ha generado momentos de tensión en la estación de montaña del Monte Moro, en los Alpes italianos, a unos 2.800 metros de altura. El incidente se produjo debido a que la cabina entró demasiado con demasiada velocidad, no pudo detenerse a tiempo y chocó contra la barrera de la estación de llegada.

El teleférico permanece detenido para facilitar la evacuación de aproximadamente un centenar de personas, entre las que hay menores, que se encontraban en el área y no sufrieron daños. Equipos de bomberos y de la policía están utilizando helicópteros para trasladar a los afectados y garantizar su seguridad.

Tres heridos leves, ya atendidos y evacuados

Tres personas resultaron heridas, según ha informado Ansa, pero recibieron atención inmediata de un médico y un enfermero que se encontraban en la zona. Fueron evacuadas en helicóptero sanitario a continuación y, según la información disponible, sus vidas no corren peligro. Los 94 turistas y cinco trabajadores que se encontraban en el teleférico continúan todavía varados tras el accidente, ocurrido alrededor de las 11:25. Las pistas de esquí han sido cerradas y el telesquí detenido mientras los servicios de rescate trabajan en el lugar.

El teleférico, construido en 1962, se sometió a una importante remodelación a principios de 2023 en la que se sustituyeron los motores, poleas y cabinas. La obra costó dos millones de euros, de los cuales 1,8 millones han sido financiados por la Región Piamonte y 200.000 euros por el Ayuntamiento de Macugnana. El precio para subir en este teleférico, que lleva a la estación de esquí de Macugnana, en el Paso de Monte Moro (un paso de los Alpes que conecta el Valle Anzasca italiano con el Saastal suizo), es de 18€ para adultos y de 11€ para niños de 4 a 14 años.

El teleférico se encuentra en
El teleférico se encuentra en la región italiana de Verbano-Cusio-Ossola (Captura de Mapa)

Los bomberos coordinan vuelos en helicóptero para devolver al resto de pasajeros a la ciudad

“Hemos tenido un inconveniente técnico. Estamos realizado evaluaciones y, según las primeras informaciones, el teleférico no desaceleró correctamente al entrar en la estación y chocó contra la barrera de la estación”, explicó Filippo Besozzi, administración de Macugnana Trasporti e Servizi - la empresa encargada de la gestión del remonte al Monte Moro - en declaraciones a la agencia Ansa.

“Por suerte no hay heridos graves, nadie está en peligro de vida. Por lo que sé, hay seis personas involucradas desde el punto de vista sanitario. Había algunas personas en la cabina, en este momento no puedo precisar cuántas, y la que sufrió las heridas más serias es un hombre de 59 años con una lesión en el brazo. Otras personas presentaron pequeñas escoriaciones”.

La causa del accidente, según Besozzi, fue que el sistema “no frenó correctamente y se activaron los sistemas de emergencia. El teleférico no ha sufrido daños importantes, pero será necesario realizar las verificaciones pertinentes”. Se están organizando vuelos en helicóptero para evacuar al resto de pasajeros, todavía en la cabina de teleférico en los Alpes italianos a 2.800 metros de altura y en pleno invierno, de regreso a la ciudad.

*en ampliación

