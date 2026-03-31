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La casa donde vive el hijo de José Coronado, Nicolás: 800 metros de jardín, un retiro de yoga y una granja en Toledo

El hijo del reconocido actor ha convertido la vivienda familiar en un proyecto abierto al público

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La casa del hijo de José Coronado (Montaje de Infobae con fotos de Instgram y Europa Press)
La casa del hijo de José Coronado (Montaje de Infobae con fotos de Instgram y Europa Press)

Lejos de los focos, las alfombras rojas y el ritmo frenético de los rodajes, José Coronado ha encontrado desde hace años su particular refugio en plena naturaleza. El reconocido intérprete, considerado por muchos como uno de los grandes nombres del cine español, se aleja periódicamente del bullicio urbano para sumergirse en un entorno completamente distinto: una finca familiar ubicada en la provincia de Toledo donde el tiempo parece transcurrir a otro ritmo.

Situada a las afueras de Casarrubios del Monte, a escasa distancia de la Comunidad de Madrid, esta propiedad se ha convertido en mucho más que una segunda residencia. Es, en realidad, el epicentro de un nuevo estilo de vida impulsado por su hijo, Nicolás Coronado, quien decidió hace varios años dar un giro radical a su día a día y establecer allí su hogar en una clara apuesta por la desconexión y el bienestar personal.

La casa de José Coronado en Toledo donde ahora vive su hijo Nicolás (Instagram / @espaciotierrayoga)
La casa de José Coronado en Toledo donde ahora vive su hijo Nicolás (Instagram / @espaciotierrayoga)

El complejo, que se extiende sobre una amplia superficie, combina comodidad, naturaleza y espiritualidad. Con más de 800 metros cuadrados de jardín, la finca alberga también un huerto ecológico, una pequeña granja con gallinas y cabras, piscina, pista de pádel y una imponente vivienda principal que ha sido transformada en un espacio multifuncional. Lejos de limitarse a un uso familiar, el que fuera concursante de Top Chef: dulces y famosos ha dado un paso más allá al convertir la propiedad en un centro dedicado al desarrollo personal.

Una vivienda convertida en un retiro de yoga

Bajo el nombre Espacio Tierra, este enclave se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes buscan una pausa en medio del ajetreo cotidiano. Apasionado del yoga junto a su pareja, Natalia Moreno, Nicolás ha diseñado un entorno pensado para acoger talleres, cursos y retiros enfocados en la reconexión interior. La vivienda principal dispone de un amplio espacio diáfano de 60 metros cuadrados, concebido para albergar grupos de hasta 14 personas, donde se desarrollan sesiones de meditación y prácticas colectivas.

El interior de la casa en la que el hijo de José Coronado ha creado un centro de yoga (Instagram / @espaciotierrayoga)
El interior de la casa en la que el hijo de José Coronado ha creado un centro de yoga (Instagram / @espaciotierrayoga)

El conjunto se completa con un acogedor salón equipado con chimenea y un sofá en forma de “U”, concebido como lugar de encuentro tras las actividades. Tras meses de reformas, la finca ha ampliado sus posibilidades al incorporar alojamiento para los visitantes, con un total de 17 camas individuales y dobles distribuidas en diferentes estancias, lo que permite prolongar la experiencia más allá de una simple jornada.

Sin embargo, la esencia del lugar va mucho más allá de las actividades programadas. La finca mantiene un marcado carácter rural que se refleja en su día a día. Nicolás Coronado y su pareja se encargan personalmente del cuidado de la pequeña granja, donde crían cabras y gallinas, así como del huerto ecológico que abastece tanto a la familia como a los retiros organizados en el espacio. Los productos cultivados allí forman parte de los menús saludables que se ofrecen a los asistentes, reforzando la filosofía de vida sostenible que define el proyecto.

Nicolás Coronado y su novia, Natalia Moreno, realizando actividades de yoga (Instagram / @espaciotierrayoga)
Nicolás Coronado y su novia, Natalia Moreno, realizando actividades de yoga (Instagram / @espaciotierrayoga)

Las jornadas en Casarrubios transcurren entre tareas de mantenimiento del extenso jardín, paseos al aire libre y momentos de calma en plena naturaleza. El entorno, caracterizado por su tranquilidad, ofrece un contraste radical con la vida en la ciudad, convirtiéndose en el escenario perfecto para quienes buscan reconectar consigo mismos. La ubicación de la finca resulta, además, estratégica. A tan solo 40 minutos en coche de Madrid, permite a José Coronado desplazarse con facilidad para disfrutar de este oasis junto a su hijo, alternando así su intensa agenda profesional con periodos de descanso en un entorno privilegiado.

No es el único rostro conocido que ha sucumbido al atractivo de los paisajes de Castilla-La Mancha. Otras figuras públicas han optado por establecerse en enclaves naturales de la región en busca de tranquilidad. Es el caso del técnico argentino Diego Pablo Simeone, quien ha encontrado su refugio en Brihuega, o del músico Lucas González, integrante del popular dúo Andy y Lucas, que adquirió una finca en Yeles. Así, lo que comenzó como un espacio familiar ha evolucionado hasta convertirse en un proyecto abierto al público. La finca de los Coronado ya no es solo un hogar, sino también un destino para “quienes buscan paz, creatividad y calidad”, en un entorno natural privilegiado.

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