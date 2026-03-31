Jaime y Jacobo Ostos se ven las caras en los juzgados de Madrid tras la denuncia por agresión: dos versiones y un elemento clave

El calendario judicial señala este martes, 31 de marzo, como una jornada especialmente delicada para la familia del mítico torero Jaime Ostos. Tras semanas de expectación y después del aplazamiento de la vista el pasado mes de febrero, sus hijos, Jaime Ostos Jr. y Jacobo Ostos, se ven finalmente las caras en los juzgados de Madrid en un proceso que escenifica la fractura total del clan familiar.

Lejos de lo que podría suponerse en un primer momento, el origen del conflicto no reside en disputas hereditarias, sino en un juicio por un presunto delito leve de lesiones e injurias. Un episodio que, según fuentes cercanas, ha terminado por dinamitar cualquier posibilidad de reconciliación entre los hermanos, marcando un antes y un después en su relación.

Pelea entre Jaime Ostos Jr. y Jacobo Ostos. (Europa Press/Telecinco)

El día que todo cambió entre los hijos de Jaime Ostos

El punto de partida de este enfrentamiento se sitúa en un contexto que, en principio, nada hacía presagiar un desenlace tan tenso. El prestigioso Hotel Wellington, considerado uno de los enclaves más emblemáticos vinculados al mundo de la tauromaquia, acogía en 2025 una cena organizada por María Ángeles Grajal, viuda del diestro. El evento tenía como objetivo rendir homenaje a la figura del torero, reuniendo a familiares, amigos y figuras cercanas al entorno taurino.

Sin embargo, lo que comenzó como una velada de recuerdo y respeto terminó derivando en un episodio de fuerte tensión. Según los testimonios recabados, la situación se tornó incómoda en el interior del salón cuando Jaime Jr. y María Ángeles Grajal protagonizaron un intercambio de reproches que elevó el tono del encuentro. Ante este clima, el hijo mayor del torero optó por abandonar el lugar con la intención de evitar que la situación escalara aún más.

Jaime Ostos y su hijo Jacobo en una imagen de archivo. (Raúl Terrel / Europa Press)

Fue en el exterior del hotel, en plena vía pública, donde se produjo el incidente que hoy centra la atención judicial. Mientras esperaba un taxi, tuvo lugar el altercado entre los hermanos que ha desembocado en este procedimiento. La versión de Jaime Ostos Jr. resulta especialmente contundente y se apoya, además, en imágenes en las que muestra signos visibles de violencia en el rostro. “Me dio un puñetazo que me tiró al suelo y me dejó el ojo morado”, declaraba en el programa ¡De Viernes!

Frente a este relato, la versión de Jacobo Ostos difiere de manera radical. El DJ niega de forma tajante haber agredido a su hermano y ofrece una reconstrucción completamente distinta de los hechos. Según su testimonio, reconoce que intervino en la situación y que llegó a sacar a Jaime del taxi tras un intenso intercambio de insultos, pero insiste en que en ningún momento hubo contacto físico violento.

Jaime Ostos en el programa 'Y ahora Sonsoles', días después de haber protagonizado el altercado con su hermano Jacobo (Atresmedia)

En su relato, introduce un elemento clave: el uso de un teléfono móvil. Jacobo sostiene que su hermano comenzó a grabarle en una actitud que califica de provocadora. Al intentar apartar el dispositivo, siempre según su versión, se habría producido un movimiento accidental que provocó que Jaime se golpeara a sí mismo en el rostro con el propio teléfono, generando así la marca que posteriormente mostró públicamente.

Además, el DJ añade otro argumento en su defensa, señalando que su actuación estuvo motivada por una reacción de protección hacia su madre. Según afirma, momentos antes del incidente, Jaime Jr. habría lanzado graves amenazas verbales contra María Ángeles Grajal, lo que le llevó a intervenir para frenar la situación. En este sentido, insiste en que su conducta no fue gratuita, sino una respuesta a lo que considera un ataque desproporcionado.

Jaime Ostos y Mari Ángeles Grajal en una imagen de archivo (Europa Press)

A diferencia de otros episodios judiciales protagonizados por la familia, en esta ocasión no se trata de un cruce de denuncias, sino de un proceso centrado en esclarecer si existe responsabilidad penal por parte de Jacobo en las lesiones que presenta su hermano. Para ello, el juzgado ha solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad del Hotel Wellington, un material que podría resultar determinante para reconstruir con precisión lo ocurrido aquella noche.

La magistrada encargada del caso deberá valorar las pruebas, los testimonios y las versiones contrapuestas para determinar si existió agresión y, en su caso, si procede una indemnización por daños físicos y morales. Un fallo que no solo tendrá consecuencias legales, sino también personales. Más allá del desenlace judicial, este enfrentamiento simboliza la profunda fractura de una familia que, tras la desaparición de Jaime Ostos, no ha logrado recomponer sus vínculos. Con María Ángeles Grajal situada en el centro de la polémica, el proceso judicial pone de relieve una ruptura que parece ya irreparable.