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El restaurante en Mallorca para alejarse del bullicio y comer bien esta Semana Santa: “La terraza da a las montañas y a un pueblo de cuento”

La Guía Repsol ha reconocido a este restaurante de Deià con uno de sus Soletes, un premio que valora tanto la calidad de su cocina y producto como lo asequible de sus precios

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Vistas desde la terraza de Sa Font Fresca, en Deià (Web del restaurante)
Vistas desde la terraza de Sa Font Fresca, en Deià (Web del restaurante)

Lugares donde se come bien, con buen producto, ambiente cuidado y precios razonables. Es el tipo de locales que la Guía Repsol define como Soletes, bares, restaurantes informales o terrazas donde disfrutar no requiere rascarse los bolsillos. Son todo ello valores cada vez más complicados de encontrar, especialmente en zonas turísticas como es la isla de Mallorca.

En su nueva edición de Soletes de Primavera, la Guía Repsol ha premiado a más de 300 direcciones, todas ellas perfectas para visitar durante la Semana Santa. Una de ellas se esconde precisamente en Mallorca, una terraza escondida en Deià, un pequeño y pintoresco pueblo de la costa oeste de la isla que bien merece la visita. Allí se encuentra Sa Font Fresca (Carrer Arxiduc Luís Salvador, 36), un restaurante almacenado en una de las casas de piedra que caracterizan a este precioso enclave.

Lo primero que llama la atención en este espacio es su amplia terraza, que la propia guía destaca por sus impresionantes vistas. “La terraza de este mítico bar da a las montañas y al pueblo de cuento de Deià“, explican desde la guía sobre el nuevo Solete de la isla. Un paisaje agreste, diferente al que suele observarse en la turística isla, que nos permite disfrutar de un momento de relajación y tranquilidad. Valores cotizados en las Pitiusas.

Al frente del restaurante se encuentra el chef italiano Mattia Cutrufelli, quien se encarga de preparar recetas como el canelón de cordero, el carpaccio de pulpo o el tartar de pescado de temporada. Además, cuentan con tapas tan originales como las croquetas caseras de baba ganoush, los arrosticini de cordero servidos con tacos de maíz y hummus libanés o la pinsa de búfala con anchoa del Cantábrico, tomate cherry y albahaca fresca. Una fusión de sabores que se representa también en sus arroces y pastas, así como en sus pizzas artesanales y de larga fermentación, preparadas con harinas orgánicas de fermento vivo.

Platos del restaurante Sa Font Fresca, en Deià (Web del restaurante)
Platos del restaurante Sa Font Fresca, en Deià (Web del restaurante)

Mención aparte merecen sus postres artesanales, algunos como el canoli, el tiramisú de pistacho y el lemon pie, que se preparan día a día como colofón final a este festín mallorquí. Pero a esta terraza también podemos acudir a desayunar o, simplemente, a tomar un café con sus increíbles vistas como telón de fondo.

Nuevos Soletes en las Baleares

En su última actualización de primavera, la guía ha incorporado 16 nuevos Soletes a su lista de premiados en las Baleares, elevando el total del archipiélago a 219 establecimientos reconocidos. Son bares y restaurantes, pero también cafeterías, vinotecas y terrazas con personalidad propia, alejados del lujo y centrados en una cocina sencilla y bien resuelta. Estas son todas las nuevas direcciones premiadas con un Solete en Mallorca, Menorca e Ibiza.

Restaurantes en Mallorca

  • Restaurante Blat al Sac (Palma de Mallorca)
  • Gibson Bar (Palma de Mallorca)
  • Bar Rita (Palma de Mallorca)
  • Chiringuito Cala Fornells (Cala Fornells)
  • Ca S’Arquitecte (Sencelles)
  • Restaurante Nu (Montuïri)
  • Sa Font Fresca (Deià)

Restaurantes en Menorca

  • Bar Marcelino (Maó-Mahón)
  • Bar Vida Una (Maó-Mahón)
  • Bar Imperi (Ciutadella de Menorca)
  • Restaurante Primitiu (Ciutadella de Menorca)
  • Restaurante Perbacco (Ferreries)

Restaurantes en Ibiza

  • Restaurante Can Mestre (Sant Josep de Sa Talaia)
  • Restaurante Es Timbal (Sant Josep de Sa Talaia)
  • Restaurante S.Marí (Sant Antoni de Portmany/San Antonio Abad)
  • Restaurante Soleàs (Santa Eulària des Riu)

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