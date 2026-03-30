Las series de Netflix España que roban la atención HOY

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix España

1. El depredador de Sevilla

A raíz de una agresión sexual por parte de un guía turístico sevillano, muchas estudiantes de EE. UU. denuncian casos similares. Este documental narra su lucha por hacer justicia.

2. Algo terrible está a punto de suceder (Something Very Bad Is Going to Happen)

Una novia presiente que algo terrible ocurrirá en su boda.. y cuanto más se acerca al altar, peor se vuelve todo.

3. Detective Hole (Harry Hole)

El brillante detective Harry Hole persigue asesinos mientras lucha contra sus propios demonios en esta emocionante serie basada en las famosas novelas policiacas de Jo Nesbø.

4. Night Stage (Ato Noturno)

Matías, un actor talentoso pero controversial, ensaya una obra junto a su compañero de piso Fabio. Ambos atraen la atención de una agente de casting, pero solo Fabio consigue una audición para una gran serie. Matías, devastado, encuentra consuelo en Rafael, un misterioso político que oculta su identidad mientras se postula para la alcaldía. Juntos, exploran su pasión clandestina y, con el tiempo, alcanzan el éxito: Matías obtiene el papel protagonista y Rafael gana apoyo en las encuestas. Pero su creciente temeridad despierta celos en Fabio y alarma entre los patrocinadores, convirtiendo su historia en un peligroso juego de fama y deseo. (FIRE!!)

5. One Piece (ワンピース)

Riqueza, fama, poder.. un hombre había obtenido todo en este mundo, era el Rey de los Piratas Gold Roger. Antes de morir sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: "¿Mi tesoro? Si lo queréis es vuestro.. lo he escondido todo en ese lugar". Y así dio comienzo lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, lanzando a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece. Esta serie relata las aventuras y desventuras de uno de esos piratas, Monkey D. Luffy, quien accidentalmente de pequeño, comió una Fruta del Diablo (Akuma no Mi en japonés), en particular una Gomu Gomu no Mi que hizo que su cuerpo ganara las propiedades físicas de la goma, convirtiéndose en el hombre de goma. Luffy, después de dicho suceso, decide que se convertirá en el próximo Rey de los Piratas y para ello, deberá encontrar el "One Piece".

6. Emergencia radiactiva (Emergência Radioativa)

En esta serie dramática inspirada en hechos reales, físicos y médicos intentan contener una catástrofe radiológica y salvar miles de vidas.

7. Love & Death

Serie de David E. Kelly que cuenta la historia real de Candy y Pat Montgomery y Betty y Allan Gore, dos parejas de feligreses que disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas hasta que una infidelidad hace que alguien empuñe un hacha.

8. Un lugar para soñar

Una enfermera practicante se muda a un pueblito del norte de California buscando tranquilidad, pero encuentra algo (y alguien) que la moviliza.

9. Homicidio

En esta escalofriante docuserie sobre crímenes reales del creador de Ley y orden’, policías y fiscales rememoran los casos de homicidio más complicados de sus carreras.

10. Los Bridgerton

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.