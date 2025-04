Qué se celebra el Lunes de Pascua y por qué no es festivo en todas las comunidades de España. (Imagen: Archivo)

El Lunes de Pascua marca el cierre de la Semana Santa y el inicio del Tiempo Pascual en el calendario cristiano. También es conocido como el Lunes del Ángel, en referencia al relato bíblico en el que un ángel anunció a las mujeres que visitaron la tumba de Cristo que él había resucitado.

Este día, posterior al Domingo de Resurrección, tiene un profundo significado religioso, ya que conmemora la resurrección de Cristo y su victoria sobre la muerte y el pecado. Además, es parte de la octava de Pascua, una semana sagrada que inaugura un periodo de 50 días de celebraciones que culminan con el Pentecostés, que este año está programado para el 28 de mayo.

Tradición y diferencias en la celebración en España

Además de su relevancia religiosa, el Lunes de Pascua se celebra con distintas actividades culturales y gastronómicas en diferentes regiones.

Entre las costumbres más populares se encuentra la búsqueda de los huevos de Pascua y la preparación de comidas tradicionales como el cordero asado, el pan de Pascua o la “mona” de Pascua, un dulce típico de estas fechas.

No obstante, no todas las comunidades autónomas lo consideran un día festivo. Regiones como Cataluña o la Comunidad Valenciana han optado por trasladar el festivo del Jueves Santo a este día, mientras que otras comunidades, como Baleares, La Rioja, Navarra o el País Vasco, celebran ambos días como no laborables.

Por otro lado, comunidades como Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid o Murcia, el Lunes de Pascua se considera día laborable, ya que sus festivos se concentran en Jueves Santo y Viernes Santo.

Importancia de la Luna y comunidades con festivo

El motivo por el cual la Semana Santa varía de fechas cada año es por la dependencia de las fases de la Luna. Los días más importantes son el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, culminados por el Lunes de Pascua.

No obstante, el Lunes, Martes y Miércoles Santo son, generalmente, no festivos, seguidos por Jueves Santo y Viernes Santo, este último de carácter obligatorio como día no laborable en todo el país.

Por otro lado, no todas las Comunidades Autónomas celebran el Lunes de Pascua como festivo. En 2025, solo Navarra, La Rioja, el País Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana tendrán este día como no laborable.

La tradición de decorar, esconder y buscar los huevos se remonta a la Edad Media. (Pixabay)

El origen de los huevos de Pascua

Para comprender el inicio de la tradición de los huevos de Pascua hay que retomarse a las antiguas culturas paganas, quienes entendían el huevo como un símbolo de fertilidad, renacimiento y esperanza. Asimismo, los egipcios los vacían, pintaban y decoraban con el propósito de ayudar a las mujeres a quedarse embarazadas y junto con los persas, los añadían a sus celebraciones de primavera.

Con la llegada y expansión del cristianismo se asimilaron muchos de estos rituales, y así, los huevos pasaron a relacionarse directamente con la resurrección de Cristo y la renovación de la vida. Según las tradiciones cristianas, este cuerpo redondeado representa el sepulcro vacío de Cristo tras su resurrección.

Fue durante en la Edad Media cuando se comenzó a regalar, sobre todo en países como Alemania y Austria, donde los jóvenes tenían que buscar en parques y campos los famosos huevos.