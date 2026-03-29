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Fran Sánchez, psicólogo: “La depresión no siempre se ve como pensamos, no es estar aislado sin relacionarse o sin parar de llorar”

Mantener una vida aparentemente activa no garantiza bienestar emocional, quienes sufren esta enfermedad suelen ocultar su malestar, dificultando que familiares y amigos les brinden apoyo

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Fran Sánchez, psicólogo, habla sobre las consecuencias de espiar a las exparejas (TikTok / @minddtalk)
Fran Sánchez, psicólogo, habla sobre las consecuencias de espiar a las exparejas (TikTok / @minddtalk)

La depresión sume a quien la sufre en un estado de ánimo muy bajo y le lleva a perder interés en actividades que antes resultaban placenteras. Es una enfermedad silenciosa que afecta de forma prolongada y puede influir en las relaciones personales, el trabajo o la cotidianidad. Convierte a quien la sufre en una persona vulnerable, y aunque existen tratamientos eficaces, la recuperación no es sencilla. Sobre todo, cuando se subestima. Francisco Sánchez, psicólogo y divulgador de salud mental a través de su cuenta de TikTok (@minddtalk), señala que uno de los errores más frecuentes en los círculos cercanos es restar importancia o minimizar las emociones del afectado por considerar que no está sufriendo.

En una de sus últimas publicaciones, explica que “la depresión no siempre se ve como pensamos, no siempre es estar en casa aislado, sin salir, sin relacionarse o sin parar de llorar; y sí, por supuesto, hay depresiones que se manifiestan así, pero muchas otras no, y no son por ello ni más leves ni más graves”. El psicólogo explica que son formas distintas de vivir el sufrimiento que provoca esta enfermedad.

Muchas personas con depresión siguen “funcionando”, es decir, continúan con su día a día, pero eso no significa que no estén sufriendo y que no haga mella. Este tipo de casos, explica el especialista, se denomina “depresión funcional”: “Van a trabajar, quedan con gente, hacen planes, se ríen, atienden a sus familias; pero eso no significa que estén bien, porque una cosa es lo que haces y otra muy distinta cómo te sientes por dentro”.

La dificultad para detectar la depresión funcional reside en la discrepancia entre las apariencias y los sentimientos reales. “Salen, pero no lo disfrutan; se ríen, pero no lo sienten realmente; están sin estar en realidad”, asegura Sánchez. Esta distancia entre el hacer y el sentir se traduce en una invisibilidad del sufrimiento y, como consecuencia, en una mayor incomprensión del entorno. “Muchas veces, cuanto mejor aparenta estar alguien, menos se detecta lo que está pasando; y ahí aparece un gran problema, que desde fuera, cuando hay un tímido intento de transmitir ese dolor, se minimiza”, expone.

El hecho de que la persona parezca cumplir con todas sus responsabilidades y planifique actividades sociales lleva, según Sánchez, a la invalidación de su malestar. “Pero si tú estás bien, si haces vida normal, si sales, te ríes, ¿cómo vas a tener depresión?”, es la frase con la que el psicólogo resume lo que pueden escuchar las personas que sufren depresión funcional.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Lo que no se ve de la depresión funcional

Esta negación social conduce a que numerosas personas opten por ocultar su situación, evitando pedir ayuda y sintiéndose “profundamente incomprendidas”, ha recalcado Sánchez porque “la depresión no siempre es visible y no siempre encaja con la imagen que tenemos en nuestra cabeza”. Como conclusión, ha insistido en que el hecho de que “alguien funcione no significa necesariamente que esté bien; y cuanto antes entendamos esto, antes podremos mirar con más profundidad y con menos juicio”.

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