España

La reina Letizia rescata, por séptima vez, uno de sus conjuntos favoritos de Felipe Varela para el almuerzo con el presidente de Senegal

Los reyes Felipe y Letizia han recibido en el Palacio Real a Bassirou Diomaye Diakhar Faye, presidente de la República de Senegal

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Los reyes reciben al presidente
Los reyes reciben al presidente de la República de Senegal (Casa Real)

El Palacio Real de Madrid ha sido escenario de un almuerzo oficial ofrecido en honor al presidente de la República de Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, con motivo de su visita a España. En este primer compromiso conjunto de la semana para los reyes, la reina Letizia ha apostado por recuperar un conjunto clásico de su armario, diseñado por Felipe Varela, reafirmando la vigencia de la moda consciente.

La reina Letizia ha vuelto a lucir un dos piezas de cheviot gris con detalles florales en azul marino, firmado en 2017 por Felipe Varela, pieza que ha llevado hasta en siete ocasiones distintas y que evidencia la preferencia de la soberana por la sostenibilidad en su vestuario. El conjunto, confeccionado a mano, consta de una blazer entallada con cinturón y ribetes morados, y una falda midi evasé decorada en los mismos tonos.

En este almuerzo de alto contenido diplomático, la elección estética de la reina Letizia se ha decantado por tonos azules y grises que han ido ganando espacio en su vestuario recientemente, desplazando el protagonismo de otros tonos más vibrantes. El set de Felipe Varela no constituye solo una declaración de estilo, sino también un reflejo de la relación cercana entre la monarca y el creador de muchas de sus prendas más destacadas desde que ostentaba el título de princesa.

El rey Felipe VI y la reina Letizia recibieron en audiencia a los miembros del equipo español que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno, felicitándolos por su desempeño y los logros obtenidos.

El ‘look’ de la reina Letizia

El look seleccionado se compone de una chaqueta gris entallada que resalta la silueta sin rigidez y presenta bordados florales en azul marino, característica distintiva del trabajo de Varela para la reina. La combinación se completa con una falda midi tableada en cheviot, tejido originario de Inglaterra y Escocia apreciado por su resistencia, que confiere al conjunto una marcada estética british y un aire de atemporalidad.

Alejándose de estridencias cromáticas y nuevas adquisiciones, la monarca ha revitalizado el diseño, demostrando cómo ciertos conjuntos actúan como auténticos clásicos del vestidor real, rompiendo con la transitoriedad de la moda. En nueve años desde la primera aparición con este diseño, la soberana ha adaptado la pieza a distintos contextos, variando tanto peinados como accesorios y maquillaje.

A nivel de complementos, Letizia ha acompañado el conjunto con unos zapatos de tacón bajo tipo kitten en azul marino, un calzado elegido frecuentemente en sus últimos compromisos y prescrito por cuestiones médicas, que le proporciona estabilidad y comodidad en los actos oficiales. El matiz cromático de los zapatos refuerza la coherencia del conjunto mediante la conexión con los detalles bordados de la americana, consolidando uno de los conjuntos más representativos de la soberana tanto por estética como por funcionalidad.

Los reyes Felipe y Letizia
Los reyes Felipe y Letizia reciben al presidente de la República de Senegal (Casa Real)

La funcionalidad de la reina Letizia

En encuentros institucionales, la reina Letizia siempre opta por una estética funcional en la que predomina la sastrería, empleando líneas limpias y estructuras que proyectan autoridad, profesionalidad y cercanía. Durante su visita a Dakar en 2021, para inaugurar la sede del Instituto Cervantes, reforzó su relación directa con Senegal establecida desde diciembre de 2017, cuando realizó un viaje de cooperación que marcó su agenda internacional en temas sociales.

La experiencia institucional de doña Letizia, junto a su conocimiento personal de los contextos internacionales, imprime profundidad a su participación en estos actos. La elección del vestuario se convierte así en una expresión coherente con su doble compromiso oficial y social, visible incluso en los detalles menores de su actividad pública.

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