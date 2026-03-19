Encuentran el cadáver de Jimmy Gracey, el estadounidense desaparecido en Barcelona

Encuentran el cadáver del joven estadounidense desaparecido en Barcelona. (Archivo Europa Press)

Los Mossos d’Esquadra han encontrado el cadáver de Jimmy Gracey esta tarde en el Port Olímpic de Barcelona poco después de las 18:40 horas, en el frente marítimo, según ha informado Efe. El joven estadounidense, de 20 años, había desaparecido el martes tras salir de fiesta con sus amigos en la discoteca Shôko. El operativo de búsqueda se centró en esa zona, con la participación de buzos, helicópteros y unidades de la policía marítima, ante la principal hipótesis de que podría haber caído al agua. Asimismo, los agentes encontraron la cartera del joven flotando en el mar, lo que reforzó dicha hipótesis.

El cuerpo sin vida del joven ha sido localizado esta tarde en el mar, sobre las 18:40 horas en la playa del Somorrostro, donde desde el miércoles efectivos de las unidades marítimas y subacuáticas de los Mossos d’Esquadra habían desplegado un amplio dispositivo de búsqueda. Según indicaron fuentes del cuerpo catalán a Europa Press, el cadáver ha sido encontrado en el agua.

Durante el operativo, los agentes hallaron la cartera del joven flotando en el agua, lo que reforzó la hipótesis de una posible caída al mar frente a la Barceloneta. Además, este jueves, los buzos habían acotado un área concreta frente a la playa del Somorrostro y se encontraban realizando inmersiones para tratar de localizar al desaparecido.

El joven estadounidense acudió el martes a la discoteca Shôko junto a sus amigos. En un momento de la noche, uno de ellos se marchó a casa, pero Jimmy se quedó solo en el local y no acudió al alojamiento turístico donde se alojaba. Fue visto por última vez alrededor de las 03:00 de la madrugada en dicha discoteca. Ese mismo martes, la Guardia Urbana encontró el teléfono móvil del estadounidense en posesión de un ladrón habitual de la zona de la playa.

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