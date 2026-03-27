Qué es y qué causa la diabetes gestacional, el diagnóstico de unos niveles altos de azúcar durante el embarazo

Ecografía de una mujer embarazada (Shutterstock)

Existe un tipo de diabetes menos conocido cuyo diagnóstico se da en un contexto tan específico como es el embarazo. Es lo que se conoce como diabetes gestacional y afecta la manera en que el cuerpo utiliza la glucosa, que es la principal fuente de energía para las células. Cuando una mujer embarazada presenta diabetes gestacional, sus niveles de azúcar en la sangre se elevan más de lo normal, lo que puede influir tanto en su salud como en la del bebé.

Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer experimenta una serie de cambios hormonales destinados a favorecer el desarrollo del feto. Sin embargo, estas mismas hormonas pueden interferir con la acción de la insulina, la hormona encargada de regular los niveles de azúcar en la sangre. Cuando el organismo no logra producir suficiente insulina o no la utiliza de manera eficiente, los niveles de glucosa se elevan, dando lugar a la diabetes gestacional.

Uno de los principales retos de esta enfermedad es que, en la mayoría de los casos, no presenta síntomas claros. Algunas mujeres pueden notar un aumento en la sed o la necesidad de orinar con frecuencia, pero estos signos suelen ser leves y fácilmente atribuibles al propio embarazo. Por esta razón, los especialistas recomiendan realizar pruebas de detección de manera rutinaria, generalmente entre las semanas 24 y 28 de gestación.

De acuerdo con la Clínica Mayo, existen varios factores que aumentan el riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Entre ellos se encuentran el sobrepeso u obesidad, la falta de actividad física, antecedentes familiares de diabetes, haber tenido esta condición en embarazos anteriores o haber dado a luz a un bebé con peso elevado. La edad materna avanzada también puede influir en su aparición.

Complicaciones de la diabetes gestacional

Aunque muchas mujeres logran llevar embarazos saludables a pesar de esta condición, la diabetes gestacional no controlada puede generar complicaciones. En el caso del bebé, puede provocar un crecimiento excesivo (conocido como macrosomía), lo que aumenta la probabilidad de un parto complicado o la necesidad de una cesárea. También existe un mayor riesgo de parto prematuro y de problemas respiratorios al nacer.

Para la madre, las consecuencias pueden incluir presión arterial alta y un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, una complicación grave del embarazo. Además, haber tenido diabetes gestacional incrementa las probabilidades de padecer diabetes tipo 2 en el futuro, lo que hace fundamental el seguimiento médico incluso después del parto.

Daniel López Rosetti - Diabetes

Cómo se trata la diabetes durante el embarazo

El tratamiento de esta enfermedad se centra en mantener los niveles de glucosa dentro de rangos saludables. Según la Clínica Mayo, esto se logra principalmente a través de cambios en el estilo de vida. Una alimentación equilibrada, rica en nutrientes y baja en azúcares simples, es clave para controlar la glucosa. Asimismo, la práctica regular de actividad física, siempre bajo supervisión médica, contribuye a mejorar la sensibilidad a la insulina.

En algunos casos, cuando estas medidas no son suficientes, puede ser necesario recurrir a medicamentos o incluso a la administración de insulina. El control frecuente de los niveles de azúcar en la sangre también forma parte esencial del tratamiento, ya que permite ajustar las estrategias según la evolución de cada paciente.

Tras el parto, la diabetes gestacional suele desaparecer. Sin embargo, los expertos advierten que esto no significa que el problema esté completamente resuelto. Las mujeres que han tenido esta condición deben someterse a controles periódicos, ya que tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes en el futuro. Por ello, adoptar hábitos saludables a largo plazo puede marcar una diferencia significativa en la prevención de la patología.